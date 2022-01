Offerte Amazon 11 gennaio fino all’81% su Apple, Meross, Netgear, Bontec, Invicta

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – Mezzanotte

In offerta a 872,90 € – invece di 959,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED

In offerta a 845,50 € – invece di 939,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Alimentatore USB‑C Apple da 61W

In offerta a 69,00 € – invece di 75,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD)

In offerta a 729,00 € – invece di 819,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic 24JS350 Smart Tv 24″ LED HD, Wi-Fi Integrato, HDR Triple Tuner, Compatibilità Netflix Video, USB Media Player, Controllo Vocale Google Assistant & Amazon Alexa, DVB-T2

In offerta a 223,98 € – invece di 269,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

LG 32UN500 Monitor PC 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Speaker Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 396,90 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy S21 FE 5G Smartphone Android 128GB SIM Free Display 6.4″ Dynamic AMOLED 2X, 3 Fotocamere Posteriori Graphite [Versione Italiana]

In offerta a 674,09 € – invece di 769,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Orologio Sportivo Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport

In offerta a 54,99 € – invece di 82,08 €

sconto 33% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Cocoda Supporto PC Portatile, Porta PC Regolabile a 6 Livelli, Laptop Stand Pieghevole Ventilato in Alluminio Compatibile con Tablet, iPad MacBook Air PRO, Lenovo dell HP, Laptop da 10 a 16″ e Altro

In offerta a 9,98 € – invece di 16,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

meross Lampadina Intelligente Wifi LED Dimmerabile E27 A19 Vintage Edison, Smart Light Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, 6w Equivalente 60W, 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A++]

In offerta a 21,66 € – invece di 33,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Striscia Led Intelligente Meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 33,94 € – invece di 65,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB

In offerta a 45,14 € – invece di 45,14 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys Mini per Mac Tastiera Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Tasti Retroilluminati, USB-C, Digitazione Tattile, Compatibile con Apple macOS, iPad OS, in Metallo – Grigio Chiaro

In offerta a 74,99 € – invece di 98,89 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali, Controllo APP & Alexa

In offerta a 467,48 € – invece di 549,98 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak Padded Pak’r Zaino, 40 cm, 24 L, Rosso (Sailor Red)

In offerta a 35,00 € – invece di 50,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Londo Vassoio Organizer in Vera Pelle – Organizzatore – Pratico Contenitore per Portafogli, Orologi, Chiavi, Monete, Telefoni Cellulari e Attrezzature per Ufficio

In offerta a 22,82 € – invece di 31,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

LifeProof per Apple iPhone 13 mini / iPhone 12 mini, Custodia sottile resistente a cadute con Magsafe, gamma SEE con MagSafe, Grigio

In offerta a 29,30 € – invece di 39,99 €

sconto 27% – fino a 23 gen 22

Lampada da Terra LED Homekit Integrata, meross Piantana ad Angolo per Soggiorno, Compatibile con Siri, Alexa e Google Home, con Luminosità Regolabile, Collo di Cigno Girevole a 360° e Telecomando

In offerta a 90,09 € – invece di 140,99 €

sconto 36% – fino a 16 gen 22

Ciabatta Italiana Intelligente Multipresa WiFi – Smart Ciabatta con 3 Prese AC 4 Porte USB, Protezione da Sovraccarico 2500W 10A, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant e meross App

In offerta a 33,14 € – invece di 40,99 €

sconto 19% – fino a 16 gen 22

Netgear Punto di accesso WLAN WAC104 AC1200 dual band 802.11ac 2×2 con un massimo di 1200 MbBit/s, punto di accesso wireless per reti domestiche e di ufficio

In offerta a 57,49 € – invece di 76,90 €

sconto 25% – fino a 23 gen 22

NETGEAR Switch PoE Plus 5 porte GS305EP, Switch Ethernet Gigabit con 4 PoE+ a 63 W, montaggio desktop o a parete

In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 23 gen 22

NETGEAR Router Wi-Fi 6 AX2400 RAX30, Nighthawk a 5 Stream Fino a 2.4 Gbps, Fino a 125 m2 di Copertura e 20 Dispositivi

In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino a 23 gen 22

NETGEAR Orbi Router WiFi 6 Mesh Dual Band RBR350, Copertura fino a 100 m2 e oltre 30 dispositivi, AX1800 (Fino a 1.8 Gbps)

In offerta a 119,90 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 29 gen 22

NETGEAR Orbi Pro Mini Router Mesh WiFi 6 SXR30 per l’azienda o la Casa, 4 SSID, VLAN, QoS, Copertura fino a 125 m² e 40 Dispositivi, AX1800 (fino a 1,8 Gbps)

In offerta a 144,48 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino a 30 gen 22

NETGEAR Orbi Pro Mini Mesh WiFi 6 SXK30, Router + Satellite, Velocità AX1800 (fino a 1.8 Gbps), 4 SSID, VLAN, QoS, Copertura fino a 200 m²

In offerta a 239,99 € – invece di 299,99 €

sconto 20% – fino a 30 gen 22

NETGEAR Orbi Pro Mini Mesh WiFi 6 SXK30B3, Router + 2 Satelliti, Velocità AX1800 (fino a 1.8 Gbps), 4 SSID, VLAN, QoS, Copertura fino a 400 m²

In offerta a 339,99 € – invece di 399,99 €

sconto 15% – fino a 30 gen 22

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK753, Router WiFi 6 + 2 extender, WiFi 6 straveloce AX4200 TriBand, Copertura WiFi Mesh fino a 525 m², Sostituisce Router + Extender

In offerta a 594,90 € – invece di 699,90 €

sconto 15% – fino a 23 gen 22

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK755, Router WiFi 6 e 4 extender, WiFi 6 straveloce AX4200 TriBand, Copertura WiFi Mesh fino a 875 m², Sostituisce Router + Extender

In offerta a 999,99 € – invece di 1091,22 €

sconto 8% – fino a 30 gen 22

BenQ MOBIUZ EX2710S Monitor da gaming 27?? IPS HDRi, 165Hz 1ms FreeSync Premium FHD

In offerta a 254,60 € – invece di 329,00 €

sconto 23% – fino a 23 gen 22

Cullmann – 52103 Alpha 1000 Tripod Vlogging Kit BT w. Luce ad anello LED trigger Bluetooth (altezza d’estensione 134 cm, con testa vie, carico massimo kg, peso 750 g), nero

In offerta a 37,00 € – invece di 44,99 €

sconto 18% – fino a 23 gen 22

ANNKE TVI DVR 8 Canali, 5MP Lite H.265+ Network Digital Video Recorder Video Sorveglianza Videoregistratore CCTV CVBS/AHD/TVI/CVI/IP Sicurezza di Sistema P2P Email Allarme 3 Snapshot senza HDD

In offerta a 84,99 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino a 16 gen 22

BONTEC Universale Supporto TV, Altezza Regolabile Piedistallo Stand per Schermo 26-55 Pollici LCD/LED/Plasma, VESA max 400×400 mm

In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino a 16 gen 22

BONTEC Supporto da Tavolo Per TV LCD LED 26-55″ , Support TV Regolazione in Girevole one-touch, Piedistallo TV che Regge fino a 40 Kg, VESA Max 400×400 mm

In offerta a 33,99 € – invece di 41,99 €

sconto 19% – fino a 16 gen 22

BONTEC Supporto Piedistallo TV per schermi TV LED LCD OLEDPlasma da 22-65 pollici, può supportare in sicurezza 50 kg e il peso massimo. VESA 800 x400mm

In offerta a 22,94 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino a 16 gen 22

BONTEC Supporto Monitor Braccio con Vassoio per Laptop per Schermo LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione Rotazione Supporto Ergonomico da Tavolo con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm

In offerta a 50,14 € – invece di 64,99 €

sconto 23% – fino a 16 gen 22

Artemide Eclisse Lamp E14, 18 W, Bianco, Single

In offerta a 116,00 € – invece di 175,00 €

sconto 34% – fino a 23 gen 22

Artemide Mesmeri Lampada Halo, Bianco

In offerta a 157,00 € – invece di 220,00 €

sconto 29% – fino a 23 gen 22

Eaton 3S Mini UPS 36W 9/12/15/19 DC per proteggere router Internet, telecamere IP, assistenti domestici e controller intelligenti

In offerta a 48,80 € – invece di 58,90 €

sconto 17% – fino a 23 gen 22

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali, Controllo APP & Alexa

In offerta a 467,48 € – invece di 549,98 €

sconto 15% – fino a 16 gen 22

Termometro Frontale Senza Contatto per Adulti e Bebè, 1S Letture Istantanee Termometro Infrarossi Portatile, Termometro Digitale con Indicatore di Febbre per Tutta la Famiglia

In offerta a 16,99 € – invece di 89,99 €

sconto 81% – fino a 16 gen 22

HoMedics Mascherine Chirurgiche, 50 Mascherine Mediche Protettive Monouso con 3 strati di Protezione, Clip Nasale Regolabile, Strato Esterno Antibatterico, Dispositivo di Protezione Individuale

In offerta a 9,49 € – invece di 24,99 €

sconto 62% – fino a 23 gen 22

Invicta ZAINO JELEK TIE & DYE – 38 LT scuola e tempo libero

In offerta a 58,60 € – invece di 69,00 €

sconto 15% – fino a 23 gen 22

Invicta Zaino Jolly Solid S Zaino Casual, 33 cm, 15 litri, Nero

In offerta a 35,00 € – invece di 55,00 €

sconto 36% – fino a 23 gen 22

Invicta Zaino Chat, per Notebook 15.6”, Blu, per Studio Ufficio e Tempo Libero

In offerta a 62,70 € – invece di 85,00 €

sconto 26% – fino a 23 gen 22

Zaino Invicta Benin S Eco-Material, Verde, 25 Lt, Tasca porta Laptop fino 13”, Scuola & Tempo Libero

In offerta a 26,30 € – invece di 39,90 €

sconto 34% – fino a 23 gen 22

Invicta Zaino CHAT Colorblock, Arancione-Blu, per Laptop 15,6”, Studio Lavoro e Tempo Lavoro

In offerta a 48,00 € – invece di 85,00 €

sconto 44% – fino a 23 gen 22

INVICTA S.P.A. Zaino Benin M, 25 Lt, Eco-Material, Rosa, Doppio Scomparto, Scuola e Tempo Libero, Viaggio & Scuola, Taglia unica

In offerta a 26,80 € – invece di 59,90 €

sconto 55% – fino a 23 gen 22

Invicta 18908 Pro Diver Orologio da Uomo acciaio inossidabile Quarzo quadrante grigio

In offerta a 103,20 € – invece di 129,00 €

sconto 20% – fino a 23 gen 22

Invicta Pro Diver – SCUBA Orologio Uomo Quarzo, 48mm, Nero, 6977

In offerta a 114,50 € – invece di 185,00 €

sconto 38% – fino a 23 gen 22

Invicta Angel Orologio Donna Quarzo, 40mm, Oro, 12466

In offerta a 78,20 € – invece di 129,00 €

sconto 39% – fino a 23 gen 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).