Offerte Amazon 11 giugno: con Philips Hue, TP-Link, Logitech, Arlo, Koogeek Homekit

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Motorola Moto G7 Power, Smartphone Android 9.0, Display 6,2”, Camera da 12Mp, 4/64 GB, Dual Sim, Ceramic Black [versione Italia] In offerta a 149€ sconto 35% Click qui per approfondire

Logitech G213 Tastiera Gaming, Retroilluminazione RGB, QWERTY Layout Internazionale In offerta a 45,99€ sconto 44% Click qui per approfondire

OMEN by HP Omen 25 Monitor per PC Desktop Gaming, Full HD, 1920 x 1080, Retroilluminazione LED, Nero In offerta a 159,99€ sconto 33% Click qui per approfondire

Huawei Mediapad T5 Tablet con Display da 10.1″, 16 GB Espandibili, 2 GB RAM, Android 8.0 EMUI 8.0 OS, WiFi, Nero In offerta a 135€ sconto 32% Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue White Lampadine LED, E27, 9 W, Bianco, 2 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] + Hue White Lampadina LED Singola A60 Attacco E27, 9 W, Bianco, 1 Pezzo [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 35,98€ Click qui per approfondire

Arlo Pro2 VMS4130P Sistema di Videosorveglianza Wifi con Una Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full Hd, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Funziona con Alexa e Google Wifi In offerta a 258,99€ sconto 30% Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera di Sorveglianza WiFi KC120 (1080P, Visione Notturna, Zoom Manuale, Intercettazione Movimenti e Suoni, Audio Bidirezionale, Free Cloud Storage, Compatibile con Alexa e Google Home) In offerta a 74,90€ sconto 50% Click qui per approfondire

Philips Hue Lightstrip Plus Striscia LED da 200 cm + Hue Go Lampada Portatile [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 112€ Click qui per approfondire

Power Bank Anker Batteria Portatile USB PowerCore 10000 – Caricabatteria Portatile Da 10000mAh Ultra Compatta – Batteria Esterna Power Bank Alta Capacità Per Huawei, Samsung, iPhone, Asus, LG e Altri – In offerta a 16,99€ sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 39W Due Porte Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / S8+/ Note 8, iPhone XS/XS Max/XR, HTC 10, LG G5 / G6 ECC. In offerta a 16,99€ sconto 15% Click qui per approfondire

UGREEN Supporto gravità Auto Smartphone Universale, Porta Cellulare in Alluminio per Presa d’Aria per iPhone XS Max X 8,Samsung S10 S9 S8 M20 A7,Huawei P30 P20 Mate 20 P Smart,Xiaomi Mi A2 Lite etc. In offerta a 11,89€ sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Supporto Auto Smartphone 360 Gradi di Rotazione Porta Cellulare Auto per telefoni iPhone X / 8/7/ 6, Samsung S9 / 8/7, Xiaomi, Huawei e GPS Dispositivi (2 Pack) In offerta a 10,99€ sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 5 Porte Caricatore USB 55,5W per Samsung Galaxy S8 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPhone XS / XS Max / XR, iPad Pro / Air ecc. In offerta a 19,54€ sconto 15% Click qui per approfondire

Koogeek Sensori per porte e finestre Apple homekit Automazione e controllo remoto Dispositivi per la (Door sensors) In offerta a 20,99€ sconto 32% Click qui per approfondire

EZVIZ C3A Telecamera di Videosorveglianza a Batteria per Interno/Esterno, Triple Pack con stazione base W2D (LAN), WiFi 1080p 2,4 Ghz, Visione Notturna, Audio 2 Vie, Rilevamento di Movimento PIR In offerta a 420,90€ sconto 18% Click qui per approfondire

VAVA Luce Notturna per Bambini, Lampada LED con Impermeabilità IP65, Materiale Sicuro in ABS + PC Fino a 80 Ore d’Autonomia, Luminosità e Colore Regolabili, Controllo Tattile – Blu In offerta a 14,01€ sconto 18% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

