Offerte Amazon 11 marzo fino al 62%: Arlo, D-link, Netgear, Kensington, Samsung,

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto diversi prodotti di queste liste:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Hub USB C VAVA Adattatore USB C 9 in1 per MacBook Pro/Air con USB-C 4K HDMI 3.5mm Audio1Gbps Ethernet RJ45 USB 3.0 Lettore di Schede SD/TF,Power Delivery da 100W per iPad Pro/Dispositivi Type C

In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 11 marzo

Samsung Galaxy M51, Smartphone, Display 6.7″ Super AMOLED Plus, 4 Fotocamere, 128GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 7000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, [Versione Italiana], Black, Esclusiva Amazon

In offerta a 329,90 € – invece di 389,90 €

sconto 15% – fino al 11 marzo

Samsung C27F396 Monitor Curvo per PC, 27” Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, D-sub, HDMI, Nero

In offerta a 139,90 € – invece di 162,61 €

sconto 14% – fino al 11 marzo

Termometro Febbre Infrarossi, Termometro Digitale Aggiornato, Termometro Frontale con Modalità Fronte e Oggetto, Termometro Senza Contatto con Schermo LCD, Richiamo di Memoria, Allarme Febbre

In offerta a 16,99 € – invece di 21,99 €

sconto 23% – fino al 11 marzo

iClever Tastiera e Mouse Wireless – Tastiera e Mouse Portatili Wireless 2.4G, Batteria Ricaricabile Design Ergonomico Dimensioni Regolari Sottile Connessione Stabile DPI Regolabile (Grigio e Nero)

In offerta a 29,74 € – invece di 34,99 €

sconto 15% – fino al 11 marzo

Sitecom CN-389 USB-C Multiport Pro Dock | USB-C to 3x USB 3.1 + 2x HDMI + 1x VGA + 1x Gigabit LAN + 1x SD/Micr-SD card reader + 1x 3.5mm audio port + 1x USB-C Power Delivery 100W

In offerta a 119,20 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino al 11 marzo

My Custom Style PenDriveUSB legno4,5×2,5×0,8cm#FestadelPapà-LoveDad2#16Gb

In offerta a 13,00 € – invece di 13,00 €

sconto 0% – fino al 11 marzo

My Custom Style POWERCARD 5000mAh ULTRAPIATTO 12x7x1,2#papà Tempo con Te#

In offerta a 15,92 € – invece di 15,92 €

sconto 0% – fino al 11 marzo

Webcam 1080P Full HD con Microfono, WEMISS Autofocus Webcam per PC con Correzione della Luce e Otturatore della Privacy VideoCamera per Video Chat Compatibile con Windows Mac e Android

In offerta a 23,79 € – invece di 29,99 €

sconto 21% – fino al 11 marzo

IDOIT 3 in 1 Saturimetro Professionale Pulsossimetro da dito con Letture Immediate Ossimetro per Saturazione di Ossigeno(SpO2), Frequenza Del Polso(PR) e Indice di Perfusione(PI)

In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 11 marzo

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria – Argento [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 35,69 € – invece di 49,99 €

sconto 29% – fino al 11 marzo

HOMVILLA Sveglia Digitale, Orologio da Parete con LED Temperatura Data, Sveglia da Comodino LED con 40 suonerie opzionali, Doppio Allarme, Funzione di Snooze, 5 Livelli di luminosità (Nero)

In offerta a 16,99 € – invece di 20,99 €

sconto 19% – fino al 11 marzo

Ciabatta Multipla, HOVNEE Multipresa Verticale Torretta A 9 Prese (2500 W/10 A) Con 4 Porte USB A e 1 Porta Di Ricarica USB-C e Cavo Da 2,0 m (5 V/3,1 A), Protezione Da Sovratensione E Cortocircuito

In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino al 11 marzo

Kensington K72357IT Tastiera Advance Fit Standard dal Profilo Sottile, 19mm, Cavo USB 1.9m, Italiano, Nero

In offerta a 20,21 € – invece di 52,75 €

sconto 62% – fino al 17 marzo 2021

Kensington 64327Eu Trackball Orbit, Mouse Ergonomico Cablato con Trackball, per Pc, Mac E Windows, Design Ambidestro, Tracciamento Ottico & Sfera da 40 Mm, Argento

In offerta a 25,99 € – invece di 35,69 €

sconto 27% – fino al 17 marzo 2021

Arlo Essential Spotlight VMC2330B, 3 telecamere sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, nere

In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 21 marzo 2021

Arlo Essential Spotlight VMC2330, 3 telecamere sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, bianche

In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 21 marzo 2021

Arlo Essential Spotlight VMC2030B, telecamera sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, nera

In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino al 21 marzo 2021

Netgear EX6120 Ripetitore WiFi AC1200, Access Point Dual Band, Porta LAN, Compatibile con Modem Fibra e ADSL

In offerta a 38,16 € – invece di 44,99 €

sconto 15% – fino al 28 marzo 2021

NETGEAR GS308E Switch Ethernet 8 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero

In offerta a 32,49 € – invece di 39,90 €

sconto 19% – fino al 21 marzo 2021

Netgear Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 16 porte (GS316P) con 16 PoE+ a 115 W, montaggio desktop e a parete, in metallo resistente

In offerta a 155,99 € – invece di 189,99 €

sconto 18% – fino al 21 marzo 2021

NETGEAR Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 5 porte (GS305PP) – con 4 PoE a 83 W, desktop, design senza ventola in metallo robusto

In offerta a 89,99 € – invece di 119,90 €

sconto 25% – fino al 21 marzo 2021

Netgear GS324P-100EUS Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 24 Porte, GS324P, con 16 PoE+ a 190 W, Desktop/Montaggio a Parete

In offerta a 229,49 € – invece di 269,99 €

sconto 15% – fino al 14 marzo 2021

D-Link DCS-8525LH Telecamera di Sorveglianza Full HD, Wi-Fi N, Audio a Due Vie, Motorizzata, Funziona con Alexa

In offerta a 94,90 € – invece di 149,99 €

sconto 37% – fino al 14 marzo 2021

D-Link DCS-8000LHV2 Mini Telecamera Full HD con Intelligenza Artificiale, Wi-Fi, Visualizzazione Grandangolare 120°, 1080p, Bianco

In offerta a 43,90 € – invece di 70,90 €

sconto 38% – fino al 14 marzo 2021

D-Link DCS-8515LH Telecamera di Sorveglianza HD, Motorizzata, Motion Tracking Automatico, Audio a 2 Vie, Slot per Micro SD, Funziona con Alexa

In offerta a 61,90 € – invece di 139,99 €

sconto 56% – fino al 14 marzo 2021

D-Link DCS-2802KT-EU Kit Telecamere di Sicurezza Wifi, Alimentate a Batteria, HD, Visione Notturna, 2 Telecamere, Funziona con Alexa

In offerta a 199,99 € – invece di 499,90 €

sconto 60% – fino al 14 marzo 2021

D-Link DCS-8300LH Videocamera Grandangolare 137° , (Wi-Fi, Full HD, Audio a due vie, Slot per Micro SD, Registrazione Cloud Gratuita, Funziona con Alexa), visione notturna fino a 5 m, Bianco

In offerta a 64,90 € – invece di 109,90 €

sconto 41% – fino al 14 marzo 2021

D-Link DCS-5020L Videocamera di Sorveglianza Wireless N, Funzionalità Range Extender, Motorizzata, Rilevatore di Movimenti e Suoni, VGA + Repeater

In offerta a 79,90 € – invece di 139,99 €

sconto 43% – fino al 14 marzo 2021

D-Link DCH-S161 Rilevatore perdite acqua alimentato a batteria, Allarme integrato, Notifiche Push tramite App Gratuita

In offerta a 35,90 € – invece di 54,90 €

sconto 35% – fino al 14 marzo 2021

D-Link DSP-W118 Mini Presa Wi-Fi Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo dei Dispositivi Ovunque Mediante App Gratuita mydlink

In offerta a 17,99 € – invece di 29,99 €

sconto 40% – fino al 14 marzo 2021

Hoonyer Lettore di Schede di 3 in 1 Memoria SD/Micro SD e Adattatore OTG Micro USB Tipo C a USB 2.0 con Spina USB Standard Micro USB per PC e Notebook Smartphone Tablet con OTG Funzione

In offerta a 7,64 € – invece di 12,99 €

sconto 41% – fino al 14 marzo 2021

Pawhut Piscina Pieghevole per Cani in PVC, Azzurro, 160x30cm (Ã?xH)

In offerta a 53,56 € – invece di 69,95 €

sconto 23% – fino al 11 marzo 2021

