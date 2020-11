Offerte Amazon 11 novembre fino al 71%: Linksys, Asus, Huawei, Kensington, Nikon, Fuji, Polaroid

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui trovate le offerte valide durante la settimana corrente:

Qui sotto invece le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:

Teaisiy Webcam per PC, Webcam con Microfono HD 1080P 30PFS Può Essere Fisso per Videochiamate, Studio, Conferenza, Registrazione e Lavoro, Video Camera USB 2.0 per Desktop, Laptop, Smart TV In offerta a 16,8 – invece di 38,56

sconto 56% – fino al 11/15/20 23:45

Linksys VLP0102 Velop Sistema WiFi Mesh per la Casa, Router WiFi AC2400/Range Extender, Fino a 260 mq, Dual-Band, 2 Terminali Fino a 2.4 Gbps, Bianco In offerta a 149,99 – invece di 199,99

sconto 25% – fino al 11/19/20 23:59

Linksys Router Wi-Fi Dual Band E5400, Router Wireless Veloce, AC1200, 4 Porte Ethernet In offerta a 37,99 – invece di 49,99

sconto 24% – fino al 11/19/20 23:59

VAVA USB C Hub 8 in 1 USB C Adattatore Porta 4K HDMI, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Lettore di Schede SD&TFI, USB Type C per Ricarica, Porte USB 3.0 / USB 2.0 per MacBook Pro e PC Portatili Windows In offerta a 31,99 – invece di 59,99

sconto 47% – fino al 11/15/20 23:45

ICZI Hub USB C 11 in 1 Adattatore HDMI 4K VGA PD 100W Ethernet 1000Mbps SD/TF Audio/Mic 4 USB 3.0/2.0 per MacBook PRO/Air iMac Surface Go/Pro7/Pro X Chromebook XPS Samsung Huawei e Altri Dispositivi In offerta a 42,39 – invece di 57,99

sconto 27% – fino al 11/15/20 23:45

Kensington K33972EU Docking Station Universale USB 3.0 SD3500v, per Doppio Monitor, con Porte Video DVI, HDMI e VGA In offerta a 127,78 – invece di 348,4

sconto 63% – fino al 11/15/20 23:59

Lenovo D32q Monitor, Display 31,5″ Quad HD IPS,Bordi Ultrasottili, Risoluzione 2560×1440,250 nits, 4ms,HDMI+Display Port,75Hz, Black In offerta a 219,99 – invece di 299

sconto 26% – fino al 11/30/20 23:59

APC by Schneider Electric Back-UPS ES BE650G2-IT Gruppo di Continuità 650 VA, 8 Uscite Protette da Sovratensioni, 1 Porta di Ricarica USB, 400 W In offerta a 91,7 – invece di 119

sconto 23% – fino al 11/22/20 0:00

ASUS VP28UQG, 28” 4K Gaming Monitor, 3840 x 2160, 1 ms, DP, HDMI, FreeSync, Filtro Luce Blu, Flicker Free, Certificazione TUV In offerta a 229,99 – invece di 309,99

sconto 26% – fino al 11/15/20 23:59

Cocoda Supporto Tablet, Porta Cellulare da Tavolo Aggiornato con Angolo Regolabile a 45°, Supporto Cellulare con Base Solida in Alluminio, per iPhone, Huawei, Xiaomi, iPad Mini e Altro (4-7.9??) In offerta a 5,75 – invece di 19,99

sconto 71% – fino al 11/15/20 23:45

Stand premium per cuffie CORSAIR ST50 In offerta a 33,8 – invece di 39,9

sconto 15% – fino al 11/22/20 0:00

HUAWEI MatePad Tablet, display da 10.4″, RAM da 4 GB, Memoria Interna da 64 GB, LTE, Processore Kirin 810, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Midnight Grey In offerta a 299,9 – invece di 379,9

sconto 21% – fino al 11/16/20 23:59

HUAWEI MatePad T 10s, display da 10.1″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Quad-speaker, Deepsea Blue In offerta a 179,9 – invece di 249,9

sconto 28% – fino al 11/16/20 23:59

Samsung Galaxy Tab S7 Tablet S Pen, Snapdragon 865 Plus, Display 11.0″ WQXGA, 128GB Espandibili fino a 1TB, RAM 6GB, Batteria 8.000 mAh, LTE, Android 10, Mystic Black [Versione Italiana] In offerta a 729,9 – invece di 849

sconto 14% – fino al 11/14/20 23:59

Anviz M3 Pro BT-Wifi Controllo accessi: IP65, Card Rfid/Mifare e PIN, Linux, CPU 1 GHZ, Tcp/ip, WIFI, Bluetooth, Tastiera retroilluminata, Direct Lock Control, Door open Sensor, Wiegand Out In offerta a 164 – invece di 193

sconto 15% – fino al 11/22/20 0:00

Ultrasport Race Guanti Ciclista con Presa Gel e Funzione Touchscreen, Nero, S In offerta a 23,06 – invece di 29,71

sconto 22% – fino al 11/23/20 23:59

YAMAY Smartwatch Donna Uomo Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro da Polso Smart Watch Activity Tracker Contapassi Conta Calorie Cronometro Centinaia di Quadranti Impermeabile IP68 per iPhone Android In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 11/15/20 23:45

TACKLIFE Avvitatore Elettrico, Cacciavite Elettrico 6+1 Coppia di Serraggio, 3 Diversi Angolazione a Piegare, 2000mAh Li-ion 3,6V, 4 Nm, con 6 LED Lampadine e 31 Punte SDH13DC In offerta a 18,39 – invece di 37,99

sconto 52% – fino al 11/15/20 23:45

Thule Subterra Rolling Carry-On 36L Trolley – Bagaglio a mano (con pannello di compressione per aumentare lo spazio interno) Mineral In offerta a 161,5 – invece di 259,9

sconto 38% – fino al 11/22/20 0:00

Fujifilm X-A5 Fotocamera Digitale Mirrorless in Kit con Obiettivo Zoom, XC15-45 mm, Dark Silver In offerta a 299 – invece di 419,99

sconto 29% – fino al 11/15/20 23:59

Fujifilm Instax mini 11 Ice White camera bundle In offerta a 89,99 – invece di 119,99

sconto 25% – fino al 11/19/20 23:59

Nikon Prostaff 7S Binocolo 8×30, Nero In offerta a 159 – invece di 259

sconto 39% – fino al 11/22/20 23:59

Nikon Aculon T01 10X21 Binocolo, Nero In offerta a 59,9 – invece di 88

sconto 32% – fino al 11/22/20 23:59

Nikon Aculon T01 Binocolo 8×21, Arancione In offerta a 49 – invece di 70

sconto 30% – fino al 11/22/20 23:59

Nikon Laser Coolshot PRO Stabilized telemetro Laser per Il Golf, Leggero, ergonomico, Tecnologia Locked ON, Bianco In offerta a 429 – invece di 649

sconto 34% – fino al 11/22/20 23:59

Polaroid Snap Touch 2.0 ? Fotocamera digitale istantanea portatile da 13 MP, con Bluetooth integrato, display LCD touchscreen, video 1080p, tecnologia Zink Zero Ink e una nuova app, blu In offerta a 152,09 – invece di 179,99

sconto 16% – fino al 11/19/20 23:59

Polaroid Fotocamera Digitale a Scatto Istantaneo con Tecnologia Di Stampa a Zero Inchiostro Zink, Bianco In offerta a 92,95 – invece di 119,99

sconto 23% – fino al 11/19/20 23:59

Polaroid Snap Touch 2.0 ? Fotocamera digitale istantanea portatile da 13 MP, con Bluetooth integrato, display LCD touchscreen, video 1080p, tecnologia Zink Zero Ink e una nuova app, viola In offerta a 152,09 – invece di 179,99

sconto 16% – fino al 11/19/20 23:59

Akapola 10M Bluetooth Striscia LED Musicale 5050 RGB Impermeabile SMD, 300 LED TV Retroilluminazione Strisce, Funzione Musicale, Programma Personale, Controllo App e Telecomando, Flessibile In offerta a 16,6 – invece di 29,99

sconto 45% – fino al 11/11/20 23:55

BLACK+DECKER BDCHD18K-QW Trapano/Avvitatore con Percussione, 18 W, 18 V, 1 Batteria In offerta a 64,99 – invece di 109,95

sconto 41% – fino al 11/11/20 23:59

BLACK+DECKER BDCDD12-QW Trapano/Avvitatore Compatto, in Cartone, 10.8 V, 1 Batteria In offerta a 39,9 – invece di 69,95

sconto 43% – fino al 11/11/20 23:59

BLACK+DECKER GWC3600L20-QW Aspiratore/Soffiatore/Trituratore a Batteria Litio 36 V-2.0 Ah, Velocità di soffiaggio 218 km/h In offerta a 149,99 – invece di 219,91

sconto 32% – fino al 11/11/20 23:59

STANLEY 1-93-278 Vasca con Ruote – 227 Litri In offerta a 109,99 – invece di 185,5

sconto 41% – fino al 11/11/20 23:59

De’Longhi Magnifica S ECAM21.110.B Macchina da Caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Caffè in Grani o in Polvere, 1450 W, Nero In offerta a 289,99 – invece di 520

sconto 44% – fino al 11/11/20 23:59

Russell Hobbs Desire Frullatore ad Immersione, 500 W, Plastica, 2 Velocita’, Rosso In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino al 11/11/20 23:59

Aigostar Apollo 33LCF – Termoventilatore ceramico PTC, 4 modalità di alimentazione per vento caldo e naturale, 2200 W, termostato regolabile, oscillazione 70°, controllo elettronico con display a LED In offerta a 79,99 – invece di 99,99

sconto 20% – fino al 11/11/20 23:55

Electrolux EKM3700 Impastatrice color Nero, Motore 800W, 6 velocità In offerta a 183,99 – invece di 299,99

sconto 39% – fino al 11/11/20 23:59

HUAWEI MatePad T 10, display da 9.7″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-speaker, Deepsea Blue In offerta a 149,9 – invece di 199,99

sconto 25% – fino al 11/11/20 23:59

OMERIL Luci per Bicicletta Ricaricabili USB con Comando Remoto e Clacson, Super Luminoso Luce Bici Anteriore e Posteriore, Impermeabile IP65 Luci Bici per Bici Strada e Montagna-Sicurezza per Notte In offerta a 12,46 – invece di 19,49

sconto 36% – fino al 11/11/20 23:55

homcom Tavolo da Ping Pong Professionale Pieghevole Interno Esterno con 8 Ruote 152.5 × 274 × 76cm In offerta a 182,46 – invece di 289,95

sconto 37% – fino al 11/11/20 23:55

Outsunny HOMCOM Cavalletto Supporto Manutenzione per Bicicletta Riparazione Bici Pieghevole In offerta a 41,95 – invece di 66,95

sconto 37% – fino al 11/11/20 23:55

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).