Offerte Amazon 11 ottobre fino al 54% su Apple, Samsung, Meliconi, SanDisk, Kingston, Xiaomi, iRobot, Oppo, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple iPhone 12 (128GB) – nero

In offerta a 779,00 € – invece di 889,00 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W

In offerta a 24,93 € – invece di 24,93 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe

In offerta a 30,48 € – invece di 45,00 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular

In offerta a 309,00 € – invece di 339,00 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

SAMSUNG Caricabatterie rapido da 25 W, Porta USB di Tipo C (Senza Cavo).

In offerta a 11,99 € – invece di 20,83 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Cavo HDMI 4K 1.5 M, PIPIKA 2.0 Cavo HDMI intrecciato in nylon ad alta velocità da 18 Gbps Supporta [email protected],2160p,1080p,3D,HDCP 2.2,ARC Compatibile con TV,Blu-Ray,PS5,Xbox,proiettore,Soundbar,PC

In offerta a 5,70 € – invece di 5,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Meliconi Fully 8.1 Telecomando Universale 8 In 1 Per Tv, Decoder, SKY, Dvd/Blu Ray, Box Multimediali + Iptv e altro ancora

In offerta a 12,99 € – invece di 16,79 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Digiquest Decoder Digitale Terrestre G9 Mediaplayer con doppio telecomando, Nero

In offerta a 31,99 € – invece di 37,90 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30

In offerta a 26,66 € – invece di 49,99 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/64GB USB 3.0, PenDrive, 64 GB, 1 Pezzo, Nero

In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,64 GB

In offerta a 15,08 € – invece di 32,99 €

sconto 54% – fino al scadenza sconosciuta

1M 2 Pezzi [Certificato Apple MFi] Cavo iPhone, Originale Apple Cavo Lightning 1 metri Ricarica Veloce Compatibile con Apple iPhone 12 Pro Mini Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7

In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Lampada da Scrivania Tavolo LED Comodino con Caricatore Wireless Caricabatterie QI Senza Fili 10W 3 Livelli Luminosità Touch Control Indicatore di Ricarica (10W)

In offerta a 16,49 € – invece di 32,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi MJCQB02QJ Compressore Digitale Portatile a Batteria con Sensore Pressione per Monopattini, Moto, Bici, Auto, Palloni, Nero

In offerta a 36,12 € – invece di 39,99 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

iRobot Roomba 981 Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, 2 spazzole in gomma multi-superficie, Adatto per peli, Tecnologia Dirt Detect, pulizia a 3 fasi, programmabile con app, Compatibile Alexa

In offerta a 379,90 € – invece di 509,90 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

OPPO A54 Smartphone 5G, Display 6.5″, 4 Fotocamere 48MP, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fluid Black

In offerta a 199,90 € – invece di 269,99 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

OPPO Enco W12, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, [Versione Italiana), White

In offerta a 39,90 € – invece di 59,90 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM S70A (S27A704), Flat, 27″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, Bezeless, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Nero

In offerta a 349,90 € – invece di 449,00 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Oral-B iO 8 Go Electric Edizione Limitata Spazzolino Elettrico Ricaricabile Nero, Con Tecnologia Magnetica, Display A Colori, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio Con Cerniera

In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 500 GB

In offerta a 89,99 € – invece di 111,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).