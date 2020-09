Offerte Amazon 11 settembre fino al 58%: Kingston, Apple, FIFA, Aukey, Ugreen

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Apple AirPods Pro – In offerta a 199,00 € – invece di 279,00 €

sconto 29% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

Kingston A2000 (SA2000M8/250G) NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 SSD 250G In offerta a 35,99 – invece di 72,99

sconto 51% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

Kingston A2000 (SA2000M8/500G) NVMe PCIe SSD 500G In offerta a 50 – invece di 117,99

sconto 58% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

Kingston A2000 (SA2000M8/1000G) NVMe PCIe SSD 1000G In offerta a 103,89 – invece di 202,99

sconto 49% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

Romoss Powerbank 20000mAh Display a LED, Caricatore Portatile Type-C (3.2A Total) 3 Inputs e 2 Outputs Compatibilità con Tutti i Telefoni Cellulari, Tablet In offerta a 15,99 – invece di 19,99

sconto 20% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro Ripetitore Wireless, Velocità 300 Mbps, Prolunga del Segnale Wi-Fi, 2 Antenne, Massimo 64 Dispositivi In offerta a 14,70 – invece di 17,99

sconto 18% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

Xiaomi MI Smart Band 5, Schermo 1.1″ AMOLED, Touchscreen, con Monitoraggi e Funzioni Sport, Nero [Versione Italiana] In offerta a 34,99 – invece di 38,98

sconto 10% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 47mm – Smartwatch Sportivo AMOLED da 1,39″, GPS + GLONASS integrati, Frequenza cardiaca Continua 24 Ore su 24, Batteria a Lunga Durata, 12 Sport Diversi – Aluminum Alloy In offerta a 109,99 – invece di 139,90

sconto 21% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

FIFA 21 Standard | Codice Origin per PC In offerta a 59,99 – invece di 59,99

sconto 0% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

De’Longhi Icona Eco 311.R Macchina da Caffè Espresso Manuale, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., 1100 W, Rosso In offerta a 102,99 – invece di 180

sconto 43% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

Lepro Striscia LED RGB Intelligente Alexa per TV USB Ricaricabile 2M, Striscia LED Smart WiFi Controllo da Voce e App, 16 Milioni Colori e Strisce RGB Dimmerabile Compatibile con Alexa/Google Home In offerta a 16,99 – invece di 19,99

sconto 15% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo per Microfono Professionale Cavo Canon Maschio a Femmina 3 Pin Cavo XLR Bilanciato per Mixer Audio, Registratore, Amplificatore, Alimentazione Phantom, Macchina Fotografica ecc. Nero.(3m) In offerta a 11,89 – invece di 13,99

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo per Microfono Professionale Cavo Canon Maschio a Femmina 3 Pin Cavo XLR Bilanciato per Mixer Audio, Registratore, Amplificatore, Alimentazione Phantom, Macchina Fotografica ecc. Nero.(5m) In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo per Microfono Professionale Cavo Canon Maschio a Femmina 3 Pin Cavo XLR Bilanciato per Mixer Audio, Registratore, Amplificatore, Alimentazione Phantom, Macchina Fotografica ecc. Nero.(1m) In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo per Microfono Professionale Cavo Canon Maschio a Femmina 3 Pin Cavo XLR Bilanciato per Mixer Audio, Registratore, Amplificatore, Alimentazione Phantom, Macchina Fotografica ecc. Nero.(8m) In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

AUKEY Ricevitore Bluetooth 5 Adattatore Audio Wireless con 18 Ore Playtime, CSR Core, A2DP, Microfono Incorporato, Musica Stereo con 3,5 mm Jack per Smartphone e Altri Dispositivi In offerta a 14,44 € – invece di 15,99 €

sconto 10% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Caricatore da Muro con Dynamic Detect, Caricatore USB con 30W Power Delivery 3.0 per iPhone 11 PRO / 11 PRO Max, Airpods PRO, Samsung Galaxy S10 / Note9, Pixel 3 / 3XL, ECC. (Nero) In offerta a 19,54 € – invece di 26,99 €

sconto 28% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

AUKEY Bluetooth 5.0 Trasmettitore Ricevitore 2-in-1, 50m Wireless Adattatore Audio con aptx-LL, Doppio-Link, Audio da 3,5 mm / RCA /Optical Cable per TV, PC, Impianto Stereo Domestico ecc – In offerta a 39,99 € – invece di 51,99 €

sconto 23% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Power Bank 20000mAh Caricabatterie Portatile con 4 Porte e 3 Ingressi per iPhone X/8/7/Plus/6, Samsung S8/S8+, Nexus 6P, iPad, Tablets In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

Aukey Usb C Caricatore da Muro 60W, Caricatore Usb C Compower Delivery, Caricatore Usb da Muro Comgan Tech Per Macbook Pro, Iphone 11 /11 Pro / Pro Max, Pixel 3 / 3Xl, Nintendo Switch Ecc In offerta a 44,19 € – invece di 51,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricatore per Auto con 2 Porte, 34,5W Alimentatore da Auto per Samsung Galaxy S8 / S8+, LG G5 / G6, HTC 10, Nexus 5X / 6P, iPhone X / 8 Plus / 8 / 7, iPad Air / Pro ecc. In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro In offerta a 199,00 € – invece di 279,00 €

sconto 29% – fino al 11 set 2020

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).