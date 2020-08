Offerte Amazon 12 agosto fino al 46%: Philips, Ferrino, Asus, Intex, Huawei

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC – In offerta a 50,56 € – invece di 66,99 €

sconto 25% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Rozeda SD Lettore di schede 5 in 1 USB 3.0, Lega di Alluminio con Cavo USB per SD, Micro SD, SDXC, SDHC, Micro SDHC, Micro SDXC, Compatibile Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Sinjimoru Custodia per iPhone 11 PRO con Portafoglio Sottile, Custodia Protettiva in TPU con Porta Carte di Credito sul Retro del Telefono. Sinji Pouch Case per iPhone 11 PRO (Marino) In offerta a 18,70 € – invece di 22,01 €

sconto 15% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Bilancia Pesa Persona Digitale Vigorun Bilancia Pesapersone Impedenziometrica 17 Dati di Misurazione del Corpo Peso/Muscolo/Massa Grassa/BMI/BMR/Tasso di Proteine/Massa Ossea In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Romoss Power Bank 5000mAh, Caricabatterie Portatile Ultra Sottile Tascabile Compatible con Tutti i telefoni cellulari (Bianca) In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Satechi Pro Hub Adattatore in Alluminio di Tipo-C – Thunderbolt 3 (40 Gbs), 4K HDMI, porta di ricarica, Lettore Schede SD/Micro e 2 porte USB 3.0, Grigio (Grigio siderale) In offerta a 66,99 € – invece di 89,99 €

sconto 26% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Potensic Drone GPS Telecamera 1080P Drone Professionale T25 Dual GPS con Grandangolare Regolabile Camera HD WiFi FPV Quadricottero Funzione Seguimi modalità Senza Testa In offerta a 127,49 € – invece di 199,99 €

sconto 36% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

ESDDI Softbox Fotografico Illuminazione Kit 2x 50x 70cm, 2x 85W Lampadine con Continua Luce 5500K Fotografia, 2 treppiede, 1 Borsa portatile, Luci Fotografiche In offerta a 54,99 € – invece di 69,99 €

sconto 21% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Cavo USB C 90 Gradi Cavo Type C Ricarica Rapida 3A Tipo C in Nylon Compatibile con Samsung Galaxy A50 A40 A7 S10 S9 S8 Huawei P20 Lite P30 Mate 20 P9 Xiaomi Redmi Note 7 Mi 9 Mi 8 A2 ECC – 2m In offerta a 8,06 € – invece di 9,99 €

sconto 19% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Neewer 36cm Luce LED Anulare Esterno con Light Stand + Braccetto Flessibile + 2 Filtri Colorati + Adattatore Hotshoe + Ricevitore Bluetooth per Smartphone, Youtube, TikTok, Auto-riprese, 36W 5500K In offerta a 56,99 € – invece di 89,99 €

sconto 37% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Oasser Compressore Aria Portatile Auto, Mini Pompa Elettrica Ricaricabile P6 In offerta a 28,04 € – invece di 35,99 €

sconto 22% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Selvim Anello LED Selfie 6 Pollici con Supporto Flessibile,Ring Light con Pinza per Ripresa Video o Dirette su Tik Tok Youtube ecc, Adatto a Quasi Tutti Cellulari e Funziona con quasi tutte porte USB In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

OctoPad: Base di Supporto Universale / Treppiede da Tavolo, per Viaggio, Mirrorless, Fotocamera action 360, Smartphone, Luce LED, Flash, Bastone Selfie e Microfono. Con filettatura universale da 1/4″. In offerta a 16,81 € – invece di 24,86 €

sconto 32% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Unità CD DVD esterna, masterizzatore e lettore CD-RW/VCD-RW portatili USB 3.0 di tipo C Dual Port Slim a basso rumore per MacBook, laptop, desktop, Win 7/8/10 / XP In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Avvitatore Elettrico, TECCPO 6Nm Cacciavite Elettrico, 9+1 Coppia di Serraggio, 45 Punte, 2000mAh Li-ion 3,6V, 2 Diversi Angolazione a Piegare, Luce a LED, Migliore Regalo di DIY -TDSC01P In offerta a 16,99 € – invece di 22,99 €

sconto 26% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Brushless 60Nm Trapano a Percussione 18V, 2 Batteries 2.0Ah, 30min Caricatore Rapido, 21+3 Coppie, 35 Accessori Gratuiti In offerta a 93,91 € – invece di 129,99 €

sconto 28% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Kippy – Kippy Evo – Il Nuovo Collare GPS And Activity Monitor per Cani e Gatti, 38 gr, Impermeabile, Batteria 10 GG, Brown Wood In offerta a 42,50 € – invece di 78,00 €

sconto 46% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

DYNASONIC – Microfono per Karaoke con adattatore incluso (Bianca) – In offerta a 10,39 € – invece di 12,99 €

sconto 20% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Newdora Ombrello Portatile Automatico Antivento, Ombrello Pieghevole Compatto Resistente Leggero con Custodia Impermeabile e 10 Stecche rinforzate in Teflon, Ombrello da Viaggio per uomini e donn In offerta a 12,76 € – invece di 15,95 €

sconto 20% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Cressi Baron Full Face Mask, Maschera Snorkeling Integrale Anti Fog, Facciale Comfort, Valvola Scarico e Snorkel Dry Unisex Adulto In offerta a 31,76 € – invece di 31,76 €

sconto 0% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Aigostar Doreen 300109LYD – Macchina sottovuoto per alimenti freschi sia secchi che umidi, con tubo per vuoto e taglierino incorporato. Inclusi 10 sacchetti sottovuoto 20 * 30cm. Spia led. In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT (Elegant) Smartwatch, Bluetooth 4.2, Display Touch 1.2″ AMOLED, Fitness Tracket con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all’Acqua 5 ATM, Bianco In offerta a 99,90 € – invece di 121,99 €

sconto 18% – fino al 12 agosto 2020

Click qui per approfondire

Philips Hue White Lampadina LED Connessa, con Bluetooth, Attacco E27, Dimmerabile, Luce Bianca Calda, 1 Pezzo, Dispositivo Certificato per gli umani [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 16,98 € – invece di 16,98 €

sconto 0% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

realme 6 Smartphone, 4 GB + 64 GB, Fotocamera AI da 64 MP, Display Ultra Fluido a 90 Hz da 16.5 cm, Processore Helio G90T, Blu (Comet Blue) In offerta a 198,79 € – invece di 229,90 €

sconto 14% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

ASUS VZ279HEG1R – Monitor da gioco da 68,6 cm (27″) Full HD, 75 Hz, tempo di risposta 1 ms, FreeSync, filtro luce blu, GamePlus, VGA, HDMI) In offerta a 199,00 € – invece di 199,00 €

sconto 0% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

Ferrino Proxes, Tenda a Tunnel In offerta a 265,90 € – invece di 314,18 €

sconto 15% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

Ferrino Shaba, Tenda Igloo Blu, 3 Persone In offerta a 229,90 € – invece di 318,30 €

sconto 28% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

Ferrino Finisterre 48, Zaino da Trekking Unisex In offerta a 85,90 € – invece di 85,90 €

sconto 0% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

Ferrino, Transalp, Zaino, Unisex, Beige, 80 In offerta a 118,90 € – invece di 118,90 €

sconto 0% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

Ferrino Chilkoot, Zaino da Trekking Unisex, Blu Scuro, 90 Litri In offerta a 83,50 € – invece di 83,50 €

sconto 0% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

Ferrino Travel Mummy, Sacco Lenzuolo Bianco, 220x80x50 cm In offerta a 17,85 € – invece di 28,40 €

sconto 37% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

Ferrino Colibri, Sacco a Pelo Unisex Adulto In offerta a 35,90 € – invece di 58,40 €

sconto 39% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

Intex Dura Beam Materasso con Tecnologia Fiber Tech In offerta a 27,27 € – invece di 27,27 €

sconto 0% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

JETech Pellicola Protettiva Compatibile Apple iPad PRO 11 Pollici (Modello 2020 e 2018, Bordo a Bordo Display Liquida Retina), Vetro Temperato, Pacco da 2 In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 16 agosto 2020

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).