Offerte Amazon 12 agosto fino al 68% su Apple, yeedi, Sandisk, TP-link, JBL, Samsung, Huawei, Hisense – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Gli spazzolini elettrici Oral-B sono in sconto per l’estate fino al 17 agosto

Apple Cavo da USB‑C a Magsafe 3 (2 m)

In offerta a 46,75 € – invece di 55,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Viola (Winter Mist)

In offerta a 548,23 € – invece di 719,00 €

sconto 24% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 500GB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero

In offerta a 79,99 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1

In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL Tuner 2 Speaker Wireless Bluetooth Portatile con Radio Digitale DAB / DAB+ e FM – Cassa Altoparlante Impermeabile IPX7, con Display LCD, fino a 12 h di Autonomia, Nero

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech POP Mouse and Keyboard Combo con Emoji personalizzabili, SilentTouch, Precisione e Velocità, Design Compatto, Bluetooth, USB, Multidispositivo, Compatibile OS, IT QWERTY – Heartbreaker

In offerta a 85,98 € – invece di 140,98 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Roborock S7+ – Robot aspirapolvere e tergivetro + stazione di aspirazione (2500Pa, 180min, polvere 470 ml, acqua 300 ml, tecnologia di sollevamento acustico/autocontrollo, controllo vocale) Bianco

In offerta a 749,99 € – invece di 789,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech POP Mouse Wireless con Emoji personalizzabili, Tecnologia SilentTouch, Precisione e Velocità, Design Compatto, Bluetooth, USB, Multidispositivo, Compatibile OS – Blast

In offerta a 23,99 € – invece di 40,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HONOR Band 6 Smartwatch per Donna Uomo Fitness Tracker, Smart Band Watch 1.47″ Display AMOLED con Saturimetro, Cardiofrequenzimetro, Polso Contapassi, Smartband Sportivo Activity Tracker

In offerta a 27,50 € – invece di 49,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 Pro (128GB) – Oro

In offerta a 1099,00 € – invece di 1189,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 11 (128GB) – verde In offerta a 535,20 € – invece di 669,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 Pro (128 GB) – Verde alpino In offerta a 1099,00 € – invece di 1189,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Green 2022 [Versione Italiana] In offerta a 705,00 € – invece di 929,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HUAWEI Band 7 Orologio Smart, Design ultra-sottile, Monitoraggio SpO2 continuo, Autonomia 14 giorni, Notifiche, Monitoraggio della salute, sonno e stress 24h, 96 modalità di allenamento, 5ATM, Nero In offerta a 49,90 € – invece di 59,90 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 329,00 € – invece di 599,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 128 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 19,90 € – invece di 61,99 €

sconto 68% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL BAR 9.1 True Wireless Surround, Soundbar Bluetooth con Subwoofer e Altoparlanti Wireless per TV e PC, Telecomando, Dolby Atmos, HDMI, Connessione Ottica, Ultra HD 4K Pass-through, 820 W, Nero In offerta a 788,90 € – invece di 999,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Mini for Mac – Tastiera wireless minimalista, compatta, Bluetooth, tasti retroilluminati, USB-C, compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iPad, Italiano QWERTY – Grigio claro In offerta a 79,90 € – invece di 114,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Lift Mouse Ergonomico Verticale, Senza Fili, Ricevitore Bluetooth o Logi Bolt USB, Clic Silenziosi, 4 Tasti, Compatibile con Windows / macOS / iPadOS, Laptop, PC – Bianco In offerta a 66,99 € – invece di 81,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ECOVACS Robot aspirapolvere lavapavimenti Deebot OZMO T8 Pure Dotato di Navigazione con sensore Laser D-ToF, 5200mah, 180min, mappatura Multi-Piano, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa In offerta a 369,00 € – invece di 439,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsonite Neoknit – 15.6 Pollici Zaino Porta PC, 45 cm, 17 L, Arancione (Fluo Red/Port) In offerta a 107,75 € – invece di 129,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

yeedi mop Station 2 in 1 robot lavapavimenti, mocio e aspirazione, lavaggio automatico di mop, mocio con pressione elevata, 2500 Pa, navigazione visiva, riconoscimento tappeti In offerta a 549,99 € – invece di 699,99 €

sconto 21% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

House of Marley Stir It Up Wireless Turntable, Giradischi per Vinili Bluetooth, 45/33 Giri, Piatto in Lega di Alluminio, Braccio in Metallo Rigido, Cartuccia AT3600L Sostituibile, Bambù/Nero In offerta a 199,60 € – invece di 289,99 €

sconto 31% – fino a 21 ago 22

Click qui per approfondire

Samson – XPD2 Presentation – Lavalier USB Digital Wireless System – 2.4 GHz In offerta a 84,20 € – invece di 119,00 €

sconto 29% – fino a 21 ago 22

Click qui per approfondire

Cavo da HDMI a VGA, BENFEI 4,5M 1080P Full HD Cavo Placcato in Oro (da maschio a maschio), Nero In offerta a 12,74 € – invece di 18,99 €

sconto 33% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Adattatore da USB C a USB 3.0 (3 Pack), BENFEI Thunderbolt 3 con OTG, per MacBook Pro 2019/2018/2017, Samsung Galaxy S10 / S9 e dispositivi Type-C, Argento In offerta a 5,90 € – invece di 10,95 €

sconto 46% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

BENFEI Adattatore USB a jack 3,5 mm, Jack a usb Hi-Fi/TRRS/[email protected] Scheda audio stereo esterna con microfono per cuffie, PS4, PC, laptop, desktop In offerta a 6,79 € – invece di 12,49 €

sconto 46% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Adattatore da USB C a USB 3.0 (5 Pack), BENFEI Thunderbolt 3 con OTG, per MacBook Pro 2019/2018/2017, Samsung Galaxy S10 / S9 e dispositivi Type-C, Grigio In offerta a 7,60 € – invece di 12,95 €

sconto 41% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

[Nuovo] TP-Link TL-WPA1000 Kit Powerline, AV1000 Mbps su Powerline, AC1200 su WiFi Dual Band, 1 Porta Gigabit, Plug and Play, Tecnologia OneMesh In offerta a 59,42 € – invece di 69,90 €

sconto 15% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link RE700X Ripetitore WiFi 6 Wireless, WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, WiFi Extender e Access Point, 1 Porta Gigabit, MU-MIMO, Beamforming, Amplificatore Segnale Wi-Fi, TP-Link Onemesh In offerta a 70,00 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Deco P9 Hybrid WiFi Mesh con Powerline, WiFi AC1200 + Powerline AV1000, Adatto per Edifici Storici con Muri Spessi, Pacchetto da 3 Unità Fino a 560 ?, Compatibile Alexa In offerta a 169,98 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link Deco X90 Mesh WiFi 6 Tri-Band AX6600, 2 Porte Gigabit, 1 Porta 2.5G, Modalità Router e Access Point, Sistema Mesh per l’intera Casa, 2 Pezzi con Copertura Fino a 560?, Compatibile con Alexa In offerta a 399,54 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

TP-Link WiFi Mesh Mercusys Halo H30G(2-Pack), Dual-Band AC1300Mbps, 2 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, 2 Pezzi con Copertura fino a 260 ? In offerta a 58,55 € – invece di 68,89 €

sconto 15% – fino a 9 set 22

Click qui per approfondire

Neewer Staffa Stand per Paravento Schermo Fonoassorbente di Microfono con Tubo in Alluminio Antiscivolo/Altezza Regolabile/Stand Adatto a Sostegno di Schermo d’Isolamento Acustico in Studio In offerta a 47,99 € – invece di 67,99 €

sconto 29% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Neewer NW-7000 Braccio per Microfono 3 Sezioni Estensibile Portatile con Filettature da 1/4″ a 3/8″ Lunghezza Regolabile da 0,94m a 2,5m In offerta a 47,59 € – invece di 55,99 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Neewer NW-088 Braccio Microfono con Cavo XLR integrato 5 Sezioni Estensibile Impu Twist Locks gnature in Schiuma e Serrature a Torsione, Lunghezza Regolabile da 0,86 a 3,01m In offerta a 63,19 € – invece di 78,49 €

sconto 19% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Faretto LED da Cantiere 50W, HYCHIKA Faro LED Portatile 5500LM, IP65 Impermeabile, Faretto Lavoro 6500K, Rotazione 360°, Luminosità Regolabile, Cavo 3M, con Staffa Pieghevole, per Esterno, Garage In offerta a 31,38 € – invece di 38,99 €

sconto 20% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Faretto LED da Cantiere 30W, HYCHIKA Faretto Lavoro 3400 LM, Faro LED Portatile IP65 Impermeabile, Rotazione 360°, 6500K Bianco Brillante per Esterno, Lavori, Giardini e Garage In offerta a 28,85 € – invece di 38,00 €

sconto 24% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

LE Torcia Led Frontale D500 (2 Pezzi), Lampada da Testa USB Ricaricabile Torcia LED, 6 Modalità di Luce, IPX6 Impermeabile, per Campeggio, Corsa, Jogging, Pesca In offerta a 20,79 € – invece di 27,99 €

sconto 26% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

JSOT 3000mAH Batteria Luce Led con Sensore, 128 LED Ricaricabile Luce Led Sottopensile, Dimmerabile Luci Led Camera da Letto, per Mobile Cucina Scale Camera da Letto Seminterrato (2 Pezzo) In offerta a 29,99 € – invece di 43,99 €

sconto 32% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

JSOT Luce Armadio Led con Sensore 128 LED Batteria 3000mAH Ricarica USB, 3 Colori di Illuminazione e Modalità di Lavoro, Luminosità Regolabile, Adatto per Corridoi Cucina e Camere da Letto (1 Pezzo) In offerta a 18,99 € – invece di 34,99 €

sconto 46% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Swiss + Tech Coltello Pieghevole, Coltellino Tascabile con Rompivetro e Tagliacorda, Adatto per la Caccia, il Campeggio e Altre Attività all’Aperto, Regalo Perfetto per Uomini In offerta a 15,29 € – invece di 21,99 €

sconto 30% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Piastra ad induzione,AMZCHEF piano Cottura a induzione elettrica con superficie in vetro cristallo nero lucido, design portatile ultrasottile, controllo touch sensor e blocco di sicurezza,2000W In offerta a 47,96 € – invece di 89,99 €

sconto 47% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

SwitchBot Telecamera WiFi Interno, Videocamera Sorveglianza WiFi 1080P , Tracciamento del Movimento, Telecamera WiFi con Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Funziona con Alexa, Rotazione a 360° In offerta a 25,49 € – invece di 39,99 €

sconto 36% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

AMZCHEF Estrattore di Succo a Freddo, Estrattore di frutta e verdura con Motore Silenzioso e Funzione Inversa, funzione anti-intasamento(blu) In offerta a 63,99 € – invece di 199,99 €

sconto 68% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

AMZCHEF Accessorio per Estrattore di Succo a Freddo, Estrattore di frutta e verdura, Adatto per miscelatore KitchenAid, Succo Fresco, Lunga Durata, Senza BPA In offerta a 39,99 € – invece di 72,99 €

sconto 45% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

LOVEVOOK Zaino Laptop Donna, Impermeabile Zaino Porta PC 17Pollici, Zaino per Computer con Caricatore USB, Zaino Universita per Viaggi Lavoro Scuola Ufficio In offerta a 39,09 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

LOVEVOOK Zaino Donna Porta PC 17 Portatili, Impermeabile Zaino Laptop Universita con Caricatore USB, Zaino Computer per Viaggi Lavoro Scuola Ufficio In offerta a 36,78 € – invece di 45,99 €

sconto 20% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

LOVEVOOK Zaino Donna Porta PC Portatile 14 Pollici, Impermeabile Zaino Laptop con Caricatore USB, Zaino Computer per Viaggi Lavoro Scuola Ufficio Blu In offerta a 30,39 € – invece di 42,99 €

sconto 29% – fino a 14 ago 22

Click qui per approfondire

Lagostina Sfiziosa Set di Pentole Induzione, Gas e Forno in Acciaio Inox 18/10, 24 Pezzi, Fondo Lagoseal Plus, Batteria Pentole con 5 Casseruole, 3 Pentole, Bollilatte, 8 Coperchi, 7 Utensili Cucina In offerta a 179,99 € – invece di 489,00 €

sconto 63% – fino a 12 ago 22

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Salsa di mango alla pesca | Durata Fino a 150 Ore In offerta a 19,99 € – invece di 31,90 €

sconto 37% – fino a 12 ago 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).