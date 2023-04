Offerte Amazon 12 aprile fino al 73% su Apple, Samsung, Logitech, Wacom, TP-Link, Trust, SteelSeries – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Xiaomi F2 43″ Smart Fire TV 108 cm (4K Ultra HD, HDR10, senza bordi metallici, Prime Video, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner) [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HONOR Magic5 Lite 5G Smartphone, Dispay FullView da 6,67 pollici a 120Hz, Fotocamera da 64MP con Batteria 5100mAH, 6GB RAM e 128GB Telefono Cellulare GSM, Dual SIM, Android 12, Argento Titanio

In offerta a 289,90 € – invece di 329,90 €

sconto 12% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony KD-75X85K – 75 Pollici – 4K Ultra HD – High Dynamic Range (HDR) – Smart TV (Google TV) – Black – Google TV. KD75X85KPAEP [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 1399,00 € – invece di 1926,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 4TB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino A 1.050 MB/s E Di Scrittura Fino A 1.000 MB/s, Nero

In offerta a 351,52 € – invece di 429,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch Custodia con tastiera rimovibileper iPad (10ª generazione) ampio trackpad di precisione, tastiera standard retroilluminata e tecnologia Smart Connector, Italiano QWERTY – Grigio

In offerta a 132,03 € – invece di 189,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore – Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

In offerta a 75,99 € – invece di 95,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OPPO A96 Smartphone, NFC, Fotocamera principale da 50 Mp+AI e frontale da 16Mp, Display 6.59” 90HZ, 5000mAh, RAM 8GB+128GB espand. (1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Starry Black

In offerta a 239,00 € – invece di 299,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bose Smart Soundbar 600 Dolby Atmos con Alexa integrata, connettività Bluetooth – Colore nero

In offerta a 439,99 € – invece di 549,95 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

bbb

Apple 2021 iMac (24 Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1499,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 30‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 3249,00 € – invece di 3799,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2799,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2267,99 € – invece di 2499,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 898,99 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale

In offerta a 1239,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1239,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 888,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1069,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – giallo In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1109,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 989,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 889,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 969,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1069,99 € – invece di 1269,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 126,99 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,99 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag

In offerta a 28,00 € – invece di 39,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – Mezzanotte In offerta a 29,90 € – invece di 59,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,70 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

Wacom Cintiq 16 ? Tavoletta Grafica con Schermo per Disegno Digitale, Penna Wacom Pen Pro 2, Full HD 1920 x 1080, Nero In offerta a 519,00 € – invece di 599,90 €

sconto 13% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning In offerta a 54,90 € – invece di 79,90 €

sconto 31% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Wacom Bamboo Slate Smartpad A4, blocco note grande (con funzione di digitalizzazione incluso stilo con ricarica a sfera, adatto per Android e Apple), grigio medio In offerta a 119,90 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Mx Mouse Verticale Wireless Ergonomico, Multi-Dispositivo, Bluetooth O 2.4 Ghz, ?Grigio In offerta a 69,99 € – invece di 124,99 €

sconto 44% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech MX Ergo Mouse Trackball Wireless Ergonomico, Bluetooth o 2,4 GHz con Ricevitore USB Unifying, ?Angolo Trackball Regolabile, Scorrimento Preciso, PC/Mac/iPadOS – Nero In offerta a 75,99 € – invece di 124,99 €

sconto 39% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech MX Anywhere 2S Mouse, Multidispositivo, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, 4000 DPI su Ogni Superficie, 7 Pulsanti, Ricaricabile, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Pebble Mouse Wireless, Bluetooth o 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Silenzioso, Mouse ?per Computer Sottile, Clic silenziosi, per PC/Mac/Laptop/iPadOS/Chromebook – Bianco In offerta a 14,25 € – invece di 29,99 €

sconto 52% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Tastiera HTPC per TV Collegata al PC, Windows, Android, Chrome OS, Laptop, Italiano QWERTY – Nero In offerta a 24,57 € – invece di 58,99 €

sconto 58% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM503), Flat 27″, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco In offerta a 199,90 € – invece di 288,32 €

sconto 31% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

HP – PC Prelude Borsa per Notebook fino a 15.6″, fissaggio per trolley, tracolla imbottita, tessuto impermeabile, Grigio In offerta a 16,98 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

HP Pc Essential Borsa Tracolla Per Notebook, Grigio, Taglia 15.6 In offerta a 11,99 € – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch per iPad Pro da 12,9 pollici (5a, 6a gen – 2021, 2022) Custodia con tastiera, Supporto pieghevole, trackpad con tracciamento superficie, Smart Connector, Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 159,99 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch iPad Pro da 11 pollici (1a, 2a, 3a generazione – 2018, 2020, 2021) Custodia con tastiera – Tastiera retroilluminata staccabile – Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 156,59 € – invece di 199,99 €

sconto 22% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Keys-To-Go Tastiera Bluetooth, Sottile e Leggera, per iPhone, iPad, Apple TV e tutti i dispositivi iOS, Layout Italiano QWERTY – Nero In offerta a 51,99 € – invece di 71,99 €

sconto 28% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech C920 Hd Pro Webcam, Videochiamata Full Hd 1080P/30Fps, Audio Stereo, ?Funziona Con Skype, Zoom, Facetime, Hangouts, ??Pc/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook, Nero, ?2.4 x 9.4 x 2.9 cm; 200 grammi In offerta a 58,99 € – invece di 103,99 €

sconto 43% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech C922 Pro Stream Webcam, Streaming Veloce HD 1080p/30fps o 720p/60fps, Correzione Luce, Autofocus, Audio ?Stereo, Per YouTube, Twitch, XSplit, ?PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet, Nero In offerta a 67,99 € – invece di 134,99 €

sconto 50% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo ?Chiaro, ?Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, ??PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox?, Nero In offerta a 58,89 € – invece di 129,00 €

sconto 54% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, PS5, PS4, PC, Mac – Nero In offerta a 229,00 € – invece di 409,99 €

sconto 44% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech Driving Force Leva di Cambio, 6 Marce di Velocità con manopola ad H, Pomello del Cambio ?in Vera Pelle, Sistema Montaggio Integrato, Compatibile con Volanti da Corsa G29 e G920, Nero In offerta a 33,89 € – invece di 61,99 €

sconto 45% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech M330 SILENT PLUS Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB Nano, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 2 Anni, Compatibile con PC, Mac, Laptop, Chromebook – Nero In offerta a 19,66 € – invece di 47,99 €

sconto 59% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech MK235 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Ricevitore Unifying USB 2,4 GHz Wireless, 15 Tasti FN, Lunga Durata della Batteria, PC, Laptop, Layout Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 20,35 € – invece di 43,99 €

sconto 54% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Ricevitore USB Unifying 2,4 GHz, Tasti di Scelta Rapida Multimediali, Durata Batteria di 3 Anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY – Nero In offerta a 37,99 € – invece di 79,99 €

sconto 53% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech M171 Mouse Wireless per PC, Mac, Laptop, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Tracciamento Ottico, Durata della Batteria di 12 mesi, Ambidestro – Blu In offerta a 7,59 € – invece di 16,99 €

sconto 55% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech M220 SILENT Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 18 Mesi, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Rosso In offerta a 12,28 € – invece di 29,99 €

sconto 59% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Blu In offerta a 9,49 € – invece di 19,99 €

sconto 53% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech MK850 Kit Tastiera e Mouse Wireless Multidispositivo, Wireless e Bluetooth 2.4 GHz, 12 ?Tasti Programmabili, Durata Batteria di 3 Anni, PC/Mac, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 60,64 € – invece di 134,99 €

sconto 55% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, 2,4 GHz Wireless, Mouse Compatto, 8 Tasti Multimediali e di Scelta Rapida, Durata della Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY – Nero In offerta a 21,36 € – invece di 34,99 €

sconto 39% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech H340 Cuffie Cablate per Computer, Cuffie Stereo con Microfono e Audio Digitale, ?Cancellazione Rumore, USB, PC/Mac/Laptop/Chromebook – Nero In offerta a 19,66 € – invece di 43,99 €

sconto 55% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G413 SE Tastiera Meccanica Gaming Full Size – Tastiera Retroilluminata con Switch Meccanici Tattili, Anti-Ghosting, Compatibile con Windows, macOS, Layout Italiano QWERTY – Alluminio Nero In offerta a 63,64 € – invece di 94,99 €

sconto 33% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente Agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY Layout Italiano, Nero In offerta a 41,59 € – invece di 87,99 €

sconto 53% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech H390 Cuffie Cablate, Cuffia Stereo con Microfono Regolabile con Cancellazione del ??Rumore, USB, Controlli sul Cavo, PC/Mac/Laptop/Chromebook – Nero In offerta a 28,49 € – invece di 41,99 €

sconto 32% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 42,99 € – invece di 92,99 €

sconto 54% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero In offerta a 36,99 € – invece di 74,99 €

sconto 51% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G PRO X SUPERLIGHT Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, Ultraleggero con 63g, Progettato ?per eSport, 5 Pulsanti Programmabili, PC/Mac/Laptop – Nero In offerta a 90,99 € – invece di 164,99 €

sconto 45% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero In offerta a 19,99 € – invece di 40,99 €

sconto 51% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury, 4.000 Dpi, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile Con Pc/Mac/Laptop, Nero, ?13.6 x 7.2 x 4.1 cm; 144 grammi In offerta a 31,29 € – invece di 69,99 €

sconto 55% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G PRO X SUPERLIGHT Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, Ultraleggero con 63g, Progettato ?per eSport, 5 Pulsanti Programmabili, PC/Mac/Laptop – Bianco In offerta a 109,99 € – invece di 164,99 €

sconto 33% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop, Bianco In offerta a 39,90 € – invece di 74,99 €

sconto 47% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G Mouse Da Gioco Cablato Ad Alte Prestazioni Logitech G502 Hero Special Edition, Sensore Hero 25K, 25600 Dpi, Rgb, 11 Pulsanti Programmabili, Bianco E Nero, ?7.5 x 4 x 13.2 cm; 121 grammi In offerta a 49,99 € – invece di 94,99 €

sconto 47% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Blu In offerta a 36,09 € – invece di 74,99 €

sconto 52% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Logitech G PRO Mouse Gaming, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato ?per eSport, 6 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop – Nero In offerta a 41,99 € – invece di 87,99 €

sconto 52% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Arctis 7P+ – Wireless Cuffie da gaming – 2.4 GHz senza perdite – 30 ore di durata della batteria – Per PS5, PS4, PC, Mac, Android e Switch – Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Steelseries Rival 3 Wireless, Mouse Da Gioco Wireless, Oltre 400 Ore Di Autonomia, Dual Wireless 2 -4 Ghz E Bluetooth 5.0, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Arctis 7+ – Cuffie da gaming wireless , 2.4 GHz senza perdite, 30 ore di durata della batteria, Per PC, PS5, PS4, Mac, Android e Switch, Nere In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware Mini UPS ERA PLUS DC 5VDC/9VDC/12VDC Gruppo di Continuità con 8800mAh PowerBank, protegge WIFI, Modem, router, VOIP, Telecamere Funzione POE 24VDC/48VDC 25W, Autonomia fino a 240 minuti In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 2000 Gruppo di Continuità Doppia Batteria Per Autonomia Fino a 40 Min/PC o 120 Min/Modem Stabilizzazione AVR e Software TecnoManager per Gestione UPS Potenza 2000 VA In offerta a 125,99 € – invece di 189,00 €

sconto 33% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 750 Gruppo di Continuità 2 Uscite Schuko Autonomia fino a 10min, PC o 40 min, Modem Stabilizzazione AVR Potenza 750 VA In offerta a 49,99 € – invece di 60,99 €

sconto 18% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS STRIP 800 Gruppo di Continuità 6 Uscite Schuko contro Sovratensioni Autonom. fino a 20min/PC o 60min/Modem AVR e USB con Software TecnoManager per UPS Potenza 800 VA In offerta a 73,49 € – invece di 104,99 €

sconto 30% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 900 Gruppo di Continuità 2 Uscite Schuko Autonomia fino a 13min/PC o 50min/Modem Stabilizzazione AVR Potenza 900 VA In offerta a 53,99 € – invece di 89,99 €

sconto 40% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS EXA PLUS 1000 Gruppo di Continuità per PC GAMING e CONSOLE Alta Silenziosità 8 Uscite IEC Autonomia fino a 30 min Potenza 1000 VA In offerta a 198,99 € – invece di 269,00 €

sconto 26% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 1100, Gruppo di Continuità, Uscite Schuko, Autonomia fino a 17min/PC o 60min/Modem, Stabilizzazione AVR e USB con Software TecnoManager per Gestione UPS, Potenza 1100 VA In offerta a 70,69 € – invece di 113,99 €

sconto 38% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 1500, Gruppo di Continuità, Uscite Schuko, Autonom. fino a 20min/PC o 80min/Modem, Stabilizzazione AVR e USB con Software TecnoManager per Gestione UPS, Potenza 1500 VA In offerta a 101,49 € – invece di 144,99 €

sconto 30% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS EXA PLUS 1500 Gruppo di Continuità per PC GAMING e CONSOLE, Alta Silenziosità, 8 Uscite IEC, Autonomia fino a 40 min, Potenza 1500 VA In offerta a 250,99 € – invece di 349,00 €

sconto 28% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

TP-Link Archer AX55 Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, 5 Porte Gigabit, 1 Porta USB 3.0, TP-Link HomeShield, OneMesh, Router F (FTTH | FTTB | Ethernet), Tether App, Compatibile con Alexa In offerta a 79,99 € – invece di 149,99 €

sconto 47% – fino a 3 mag 23

Click qui per approfondire

Tp-Link Scheda Di Rete Wi-Fi Con Bluetooth 4.2, Ac1200 5G + 2.4G Wi-Fi Gigabit Scheda Pc Wifi, Chipset Inter Ac7265, Win 10/8.1/8/7 (Archer T5E), Nero, ?8.32 x 12.08 x 2.15 cm; 230 grammi In offerta a 28,99 € – invece di 38,99 €

sconto 26% – fino a 3 mag 23

Click qui per approfondire

TP-Link Mercusys MR1800X Router WiFi 6 Dual-Band AX1800, 5 GHz ha 1201 Mbps, 2.4 GHz ha 574 Mbps, Porta Gigabit WAN/LAN, Rete Ospiti, WPS, Parental Control, QoS In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 17 mag 23

Click qui per approfondire

Trust Arys Soundbar PC, 12 W, Casse PC, Alimentazione USB, Jack 3,5 mm, Barra Audio, Altoparlanti per Computer, Portatile, TV, Tablet, Smartphone – Nero In offerta a 21,99 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Trust Mouse Verticale Wireless Ergonomico Ricaricabile Voxx – Bluetooth o 2.4 GHz, Senza Filo, 9 Pulsanti, Display LED, 1200-1600-2000-2400 DPI, Mac/PC/Macbook/Laptop/Chromebook – Nero In offerta a 34,99 € – invece di 54,99 €

sconto 36% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Trust Set webcam HD + cuffie Doba 2-in-1 Home Office nero 24036 In offerta a 14,99 € – invece di 54,99 €

sconto 73% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 488 Forze-G Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficiale PlayStation, Over-Ear, Microfono Ripiegabile e Archetto Regolabile, Jack Audio 3.5 mm, Cuffie Gaming Cablate – Grigio In offerta a 28,99 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 488 Forze-B Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficiale PlayStation, Over-Ear, Microfono Ripiegabile e Archetto Regolabile, Jack Audio 3.5 mm, Cuffie Gaming Cablate – Blu In offerta a 28,99 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Luce Solare LED Esterno 3 Teste, 140LED Lampada Solare con PIR Sensore di Movimento [2 Pezzi, 270° Illuminazione Grandangolare, IP65 Impermeabile] Luci Solari Esterno da Parete per Giardino Garage In offerta a 42,49 € – invece di 54,99 €

sconto 23% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

LEFANT M213s Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,3200pa,150min,6D Sensore di Collisione,Alexa/Google,Ottimo per i Peli degli Animali Domestici,Moquette e Pavimento duro,Aspirapolvere Robot In offerta a 159,00 € – invece di 259,99 €

sconto 39% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

LEFANT Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Mini con 2000Pa,Senza Grovigli,WiFi/App/Alexa,6 Modalità di Pulizia,Ideale per Peli di Animali,Moquette e Pavimento Duro Aspirapolvere Robot M210B In offerta a 135,99 € – invece di 169,99 €

sconto 20% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

MAXTOOLS JS1000 Avviatore Emergenza Portatile Professionale 1380 A 12 V 22 Ah con 4140 A di Spunto, Jump Starter, Booster, Avviatore Auto con Batteria Piombo AGM e Pinze con Luce LED In offerta a 271,39 € – invece di 311,69 €

sconto 13% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).