Offerte Amazon 12 febbraio fino al 45%: Huawei, Joby, Lowepro, Manfrotto, Aukey, EzWiz

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Non dimenticate che sono ancora attive fino al 16 Febbraio le offerte di martedi scorsi su diversi prodotti D-Link, Tecnoware, Andoer e quelle di lunedì su questa pagina con prodotti a marchio Amazfit, Spigen, Akaso.

Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Wireless Sport Stereo Hi-Fi con Microfono HD, Magnetici, Noise Cancelling Avanzate, 8 Ore di Conversazione, per Telefono, iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Sony In offerta a € 18,39 – sconto 26%

– fino al 12-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Bluetooth 5.0 Trasmettitore Ricevitore 2-in-1, Wireless Adattatore Audio con aptx-LL, Doppio-Link, Audio da 3,5 mm / RCA /Optical Cable per TV, PC, Impianto Stereo Domestico ecc In offerta a € 27,19 – sconto 32%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cavo USB C Corto 20cm 2 Pezzi Dati & Caricari Rapida Ricarica Cavi Tipo C a USB A Nylon Intrecciato per Samsung Galaxy Note9 S10+ S9 S8, Huawei P30 P10, MacBook PRO 2018 2017 2016, Nexus 6P 5X In offerta a € 8,09 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Dash Cam a Specchietto Touchscreen LCD 6.8 Pollici Telecamera per Auto con Videocamera Frontale 1080p e Posteriore 720p Resistente all’Acqua Dashcam con Modalità Parcheggio e Motion Detection In offerta a € 71,99 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY Powerbank 10000mAh, Caricabatterie Portatile con 2 Porte, Batterie Esterne Compatto per iPhone, Samsung, Tablet In offerta a € 15,19 – sconto 20%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Decoder Digitale Terrestre DVB T2,Decoder TV HD Leelbox Televisione Ricevitore Full HD / YouTube/Multimedia / Lecteur/ H.264 / MPEG-2/4/Hevc 8 bit In offerta a € 17,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Caricatore con Tecnologia GaN, Caricatore da Parete USB con Power Delivery 60W, Compatibile con dell XPS 13, Google Pixel 3 / 3XL, Nintendo Switch ECC In offerta a € 31,49 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

CHOETECH 15W Caricatore Wireless 2 Bobine con Adattatore QC 3.0, 10W Carica Rapida per Galaxy S10/S10+/S9/S9 +/S8/Note 10/Huawei P30 PRO/Xiaomi 9, 7.5W Ricarica Wireless per iPhone 11/XS/XR/X/8/8 Plus In offerta a € 21,59 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

CHOETECH Caricatore Wireless 10W Due Bobine Ricarica Wireless per Galaxy S10/S9/S8/S8 +/Note 8, 7.5W Caricabatterie Senza Fili per iPhone 11/XS/XR/X/8/8 Plus, 5W Huawei Mate 30 Pro/P30 PRO, Xiaomi 9 – In offerta a € 17,09 – sconto 11%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

CHOETECH Caricatore Wireless 3 Bobine Ultrasottile 7.5W per iPhone XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus, 10W Fast Wireless Charger per Galaxy S10/ S10 +/ S9/ S9 +/ S8/ S8 +/ Note 8/ Note 9, 5W Huawei P30 Pro In offerta a € 17,99 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Custodia Pelle iPad 9.7 2018/2017 (6 TH / 5 TH Generation) iPad Air 2/1 – Cuoio Premium Affari Sottile Cover Case Apple Pencil Portapenne Angolazioni Multiple Staffa Auto Wake/Sleep, Blue In offerta a € 13,49 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

EZCast Wireless WiFi Display Dongle HDMI 5GHz + 2,4GHz Display Adattatore 4K Support Miracast Airplay DLNA per Chromecast/ Android / Smartphone / PC In offerta a € 29,69 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

EZVIZ C3A Telecamera a Batteria Telecamera Wi-Fi Senza Fili 1080p ip Camera a Batteria rilevamento di Movimento PIR, Visione Notturna, Audio bidirezionale, Compatibile con Alexa In offerta a € 98,99 – sconto 42%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

EZVIZ S3 Action Camera 4K Action Cam con custodia impermeabile fino a 40m action camera con LCD di 2″ touchscreen 150° grandangolo con la modalità in luce bassa WiFi e Bluetooth integrati In offerta a € 59,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata della Batteria Fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black In offerta a € 199,90 – sconto

– fino al 29-feb-20

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata della Batteria Fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Pebble Brown In offerta a € 219,90 – sconto

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Huawei Watch GT Orologio con Autonomia della Batteria fino a 2 Settimane, Impermeabile 5 ATM, GPS, TruSeen 3.0 Monitoraggio della Frequenza Cardiaca, Smartwatch, 1.39″ Touchscreen, Nero In offerta a € 109,90 – sconto 18%

– fino al 29-feb-20

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT (Elegant) Smartwatch, Display touch 1,2″ AMOLED, Fitness Tracket con GPS, Rilevazione battito cardiaco, Resistente all’acqua 5 ATM, Bianco In offerta a € 119,90 – sconto 20%

– fino al 29-feb-20

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT Active Smartwatch con Autonomia Batteria Fino a 2 Settimane, Display Touch 1.39″ AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all’Acqua 5 ATM, Arancione – In offerta a € 149,90 – sconto

– fino al 29-feb-20

Click qui per approfondire

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata della Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Sunset Orange In offerta a € 199,90 – sconto 5%

– fino al 29-feb-20

Click qui per approfondire

iPad Mini 1/2/3 LUCKYDIY QWERTY Italiano Layout Ultrathin Custodia con Supporto e Tastiera Bluetooth staccabile per Apple iPad mini 1 iPad mini 2 iPad mini 3 In offerta a € 19,99 – sconto 29%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Linksys LGS108P-EU Gigabit Unmanaged Switch a 8 Port 4x PoE+, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE In offerta a € 74,99 – sconto 8%

– fino al 29-feb-20

Click qui per approfondire

Linksys Router Wi-Fi Dual Band E5400, Router Wireless Veloce, AC1200, 4 Porte Gigabit Ethernet In offerta a € 44,99 – sconto

– fino a 29-feb-20

Click qui per approfondire

Joby JB01510-BWW GorillaPod 3K Stand, Supporto Treppiede Leggero Flessibile per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 3 kg In offerta a € 29,99 – sconto 46%

– fino a 23-feb-20

Click qui per approfondire

JOBY Kit GorillaPod 5K, Treppiede Flessibile Professionale con Testa a Sfera per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 5 kg, JB01508-BWW In offerta a € 99,99 – sconto 7%

– fino al 23-feb-20

Click qui per approfondire

Lowepro ProTactic 350 AW II Zaino Modulare per Fotocamere Professionali Compatte, Mirrorless,Droni e Tablet fino 13inch, Dim. Interne: 26 x 12,5 x 40cm, LP37176-PWW In offerta a € 129,99 – sconto 14%

– fino al 23-feb-20

Click qui per approfondire

Lowepro Whistler Rucksack 450 AW II Zaino Grigio In offerta a € 239,99 – sconto 42%

– fino al 23-feb-20

Click qui per approfondire

Manfrotto 055 Treppiede Fotografico Professionale con Testa 3 Vie, 3 Sezioni in Alluminio, Colonna a 90°, per Fotocamere Mirrorless, Portata Massima 8kg, MK055XPRO3-3W In offerta a € 224,99 – sconto 45%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Manfrotto 502 Testa Video in Alluminio con Base Piatta, Controbilanciamento Fisso, Attacco Easy-Link, per Foto/Videocamere Compatte fino a 7kg, MVH502AH In offerta a € 159,99 – sconto 14%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Manfrotto MT055XPRO3 Treppiede, Colonna 90°, 3 Sezioni Alluminio, Nero In offerta a € 189,99 – sconto 12%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Manfrotto MTPIXI-B Treppiede da Tavolo per Fotocamere CSC e DSLR ed Impugnatura per Video, Materiale Adapto, Nero In offerta a € 19,99 – sconto 22%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Manfrotto MTPIXIEVO-BK Treppiedi da Tavolo a 2 Sezioni, per Fotocamere Compatte, Mirrorless, ALluminio, Nero In offerta a € 34,99 – sconto 30%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Manfrotto MVKBFRT-LIVE Kit Befree Live Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, con Testa Fluida MVH400AH, per DSLR, Mirrorless, Foto e Videocamere Compatte, Portata fino a 4 kg, Alluminio, Nero In offerta a € 179,99 – sconto 8%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

ConfortChoice – Sedia Gaming Atreus/Blu 79x65x33cm In offerta a 78,00 € – sconto 20%

– fino al

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”