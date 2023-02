Offerte Amazon 12 febbraio fino al 65% su Apple, Xgimi, Ticwatch, Ugreen, yeedi, TP-Link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – verde In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 970 € – invece di 1179,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1307,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1269,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Verde In offerta a 1199,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1599,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2336,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2866,36 € – invece di 3099,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 38‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 3999,00 € – invece di 4249,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1359,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 549,99 € – invece di 589,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1299,99 € – invece di 1449,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 108,00 € – invece di 119,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 890,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 189,00 € – invece di 189,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo di ricarica USB-C (2m) In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 9,00 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Argento In offerta a 159,00 € – invece di 185,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

XGIMI Halo Proiettore 1080P Full HD, Proiettore Portatile Intelligente AF 800 ANSI Lumen Android TV? 9.0 Google Assistant 3D Videoproiettore Harman / Kardon Altoparlante

In offerta a 599,00 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino a 12 feb 23

W-KING 100W Cassa Bluetooth Potente V5.3, IPX6 Cassa Bluetooth Portatile Grande per Feste Impermeabile Con Bassi Profondi/110dB Suono Enorme/DSP/Luci/Slot per Microfono e Chitarra/Adattatore Incluso

In offerta a 231,99 € – invece di 399,99 €

sconto 42% – fino a 12 feb 23

W-KING Cassa Bluetooth Potente, 50W Cassa Bluetooth da Bassi Ricchi/HD Stereo, IPX6 Altoparlante Bluetooth 40 Ore di Riproduzione, Cassa Bluetooth Portatile con 10400mAh Power Bank/NFC/Sheda TF/AUX

In offerta a 83,59 € – invece di 119,99 €

sconto 30% – fino a 12 feb 23

W-KING Cassa Bluetooth, 70W Cassa Bluetooth Potente con LED, Bassi Profondi e Audio Stereo, 42 Ore Riproduzione/ IPX6 Impermeabile/Power Bank, Altoparlante Bluetooth per Microfono/Micro SD

In offerta a 118,99 € – invece di 179,99 €

sconto 34% – fino a 12 feb 23

Ticwatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black)

In offerta a 179,99 € – invece di 299,99 €

sconto 40% – fino a 26 feb 23

UGREEN 20W Caricabatterie USB C 3.0 Power Delivery con Cavo USB C a Lightning Certificato MFi, Caricatore USB C da Muro Compatibile con iPhone 14 13 12 Pro Max SE 2022 X XS XR 8 Plus (Nero)

In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 18 feb 23

UGREEN Caricatore USB Auto 36W con 2 Porte USB Quick Charge 3.0, Mini Caricabatterie Auto in Lega di Alluminio Compatibile con iPhone 14/13/12, iPad Pro/Air/Mini, Galaxy S22 (Incluso Cavo USB C 1m)

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 12 feb 23

UGREEN Cavo Aux 3,5mm Maschio, HiFi Stereo Cavo Jack a Jack, Cable Audio Mini Jack a Mini Jack Nylon Intrecciato per Cuffie, Smartphone, Autoradio, Hi-Fi System, TV, Laptop, 1 Metri

In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino a 12 feb 23

UGREEN Cavo Aux 3,5mm Maschio, HiFi Stereo Cavo Jack a Jack, Cable Audio Mini Jack a Mini Jack Nylon Intrecciato per Cuffie, Smartphone, Autoradio, Hi-Fi System, TV, Laptop, 2 Metri

In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino a 12 feb 23

UGREEN Nexode – 65W Caricatore USB C GaN Tech, Caricabatterie USB 3 Porte, Alimentatore USB C Compatibile MacBook Air, Xiaomi Redmi Note 12, iPhone 14/13, iPad Pro, Galaxy S22, Pixel 7 Pro, Steam Deck

In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 12 feb 23

UGREEN Nexode Mini – 45W Caricatore per Galaxy S22 Ultra Doppio USB C con GaN II, Caricabatterie USB C Compatibile Galaxy Serie, Google Pixel 7 6a, Redmi Note 12 11, iPad Pro Air, iPhone 14 13 12 11

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 12 feb 23

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura intelligente per Peli di Animali

In offerta a 309,99 € – invece di 499,99 €

sconto 38% – fino a 14 feb 23

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Pulizia Personalizzata, Barriere Virtuali, Controllo App & Alexa

In offerta a 189,99 € – invece di 299,99 €

sconto 37% – fino a 14 feb 23

yeedi vac Max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione 3000Pa, Autonomia 200 min, Pulizia Personalizzata, Barriere virtuali (aggiornamento 2 hybird)

In offerta a 239,99 € – invece di 399,99 €

sconto 40% – fino a 14 feb 23

Tp-Link Uh400 Hub Usb 3.0 -4 In 1, 4 Porte Usb 3.0 Sdoppiatore Usb, Multipresa Usb Portatile, Adattatore Usb Per Windows, Mac Os X, Linux, Nero, ?7.11 x 7.11 x 1.78 cm; 50 grammi

In offerta a 9,99 € – invece di 19,99 €

sconto 50% – fino a 23 feb 23

TP-Link Router 4G+ Mesh AX3000Mbps, Wi-Fi 6 Dual Band, velocità 4G+ Cat 6, Slot per Scheda SIM Nano, 3 Porte Gigabit, Mesh, HomeShield, Compatible con Alexa, Deco X50-4G(1-Pack)

In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 22 feb 23

TP-Link Archer TX20U Plus WiFi 6 AX1800Mbps, Adattatore USB Wireless per Antenne, Alto Guadagno, Wireless Dual Band, Porta USB 3.0, MU-MIMO, Beamforming, WPA3, OFDMA, Windows 11/10

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 23 feb 23

TP-Link Archer TXE75E Scheda di Rete Wireless Wi-Fi, AXE5400 Wi-Fi 6E PCIe, Bluetooth 5.2, Scheda Wifi pc Fisso, Tri-Band (6 GHz/5 GHz/2.4 GHz), Supporta Windows 10/11

In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 23 feb 23

TP-Link Archer VR2100v Modem Router Wi-Fi Dual-Band AC2100Mbps, VDSL2 Profilo 35b, Router FR (EVDSL | VDSL | FTTC | FTTS), ADSL, Telefonia VoIP, DECT Cordless, 4 Porte Gigabit, 1 Porta USB 3.0

In offerta a 94,99 € – invece di 149,90 €

sconto 37% – fino a 22 feb 23

TP-Link Archer VR400 Modem Router Wi-Fi Dual-Band AC1200Mbps, VDSL2 Profilo 17a, VDSL/FTTC/FTTS/ADSL, 4 Porte Gigabit, 1 Porta USB, RJ11, Tecnologia TP-Link OneMesh, MU-MIMO, Beamforming, QoS, Nero

In offerta a 51,99 € – invece di 69,90 €

sconto 26% – fino a 22 feb 23

TP-Link Archer AX55 Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, 5 Porte Gigabit, 1 Porta USB 3.0, TP-Link HomeShield, OneMesh, Router F (FTTH | FTTB | Ethernet), Tether App, Compatibile con Alexa

In offerta a 79,99 € – invece di 149,99 €

sconto 47% – fino a 22 feb 23

TP-Link TL-SG108E Switch, 8 Porte RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps, Monitora la Rete, Priorizza il Traffico e Configura VLAN, Struttura in Acciaio

In offerta a 26,99 € – invece di 44,90 €

sconto 40% – fino a 22 feb 23

TP-Link Powerline Kit Homeplug AV2 Fino a 1000Mbps e Wi-Fi 300Mbps, Porta Gigabit LAN, Plug & Play, Compatibile con Tutti i Router, Tecnologia Powerline Avanzata, Mercusys MP510 KIT

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 22 feb 23

TP-Link RE450 Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC1750Mbps, WiFi Extender e Access Point, Compatibile con Modem Router WiFi, 1 Porta Gigabit, Tecnologia TP-Link OneMesh, Bianco

In offerta a 45,99 € – invece di 59,90 €

sconto 23% – fino a 23 feb 23

TP-Link RE700X Ripetitore WiFi 6 Wireless, WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, WiFi Extender e Access Point, 1 Porta Gigabit, MU-MIMO, Beamforming, Amplificatore Segnale Wi-Fi, TP-Link Onemesh

In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 23 feb 23

TP-Link RE705X Ripetitore WiFi 6, Amplificatore WiFi AX3000Mbps, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet Ultraveloce, Amplificatore Segnale Wi-Fi, Nuovo Prodotto con TP-Link Onemesh

In offerta a 70,00 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 15 feb 23

Tp-Link Ripetitore Mesh Wifi 6 (Re605X), Amplificatore Wifi Ax1800, Wifi Extender, Wifi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Tecnologia Tp-Link Onemesh, ?7.4 x 12.5 x 4.6 cm; 220 grammi

In offerta a 64,99 € – invece di 89,90 €

sconto 28% – fino a 23 feb 23

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6, Amplificatore WiFi AX1800, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Compatibile con Tutti i Box Internet (RE600X)

In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino a 23 feb 23

TP-Link Ripetitore Wireless WiFi Extender e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Porta LAN, Potenzia la tua Copertura Wi-Fi, Compatibile con Modem Router, Mercusys ME10

In offerta a 11,90 € – invece di 16,99 €

sconto 30% – fino a 23 feb 23

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 2pz (Tapo L530E)

In offerta a 18,98 € – invece di 24,99 €

sconto 24% – fino a 23 feb 23

Tp-Link Tapo C320Ws Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 4Mp, Telecamera Ip Di Sorveglianza, Visione Notturna A Full-Color E Starlight, Compatibile Con Alexa, ?Bianco, 20.15 x 18.95 x 9.25 cm; 490 grammi

In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 23 feb 23

Tp-Link Tapo C420S2 Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 2K, Batteria Senza Fili, Allarme Con Rilevamento Del Movimento, Ai Detection, Ip65, 2 Vie Audio, 2 Fotocamera, Bianco, ?11.06 x 6.42 x 6.42 cm; 1.2 Kg

In offerta a 179,99 € – invece di 219,90 €

sconto 18% – fino a 23 feb 23

TP-Link Tapo L610(4-pack) Lampadina Wi-Fi Base Lampada GU10, Controllo Vocale Tramite Amazon Alexa, 350 lumen, 3.5W, Giallo Caldo Dimmerabile Dall’ 1% al 100%, 2700 K, Confezione da 4 Pezzi

In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 23 feb 23

TP-Link Tapo L930-5 Striscia LED Smart 5m, Impermeabile IP44, DIY Multicolore Segmentato, LED Bianchi, WiFi Strisce LED RGBIC, Alexa, Google Assistant, Luci LED Adatto per Casa, Bar

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 23 feb 23

TP-Link Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, 10A, 2300W, Confezione da 2 Pezzi

In offerta a 17,99 € – invece di 24,99 €

sconto 28% – fino a 15 feb 23

TP-Link Tapo P110 Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, 16A, 3680W

In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino a 23 feb 23

TP-Link Tapo P110(4-pack) Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Smart Plug Compatibile con Alexa, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto Tramite Tapo, 16A 3680W,Confezione da 4 Pezzi

In offerta a 39,99 € – invece di 54,99 €

sconto 27% – fino a 23 feb 23

TP-Link Tapo T100 Smart Motion Sensor, Sensore di Movimento Intelligente, Rilevamento ad Ampio Raggio(120°,7m), Luce Attivata dal Movimento, Avvisi Istantanei, Risparmio Energetico, Hub Obbligatorio

In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 23 feb 23

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno Tapo C110, Videocamera Sorveglianza 3MP, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Modalità Privacy, Notifiche in Tempo Reale del Sensore di Movimento

In offerta a 26,90 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino a 23 feb 23

TP-Link TL-WA1201 AC1200 Dual-Band Access Point, Range Extender, Multi-SSID e Client, PoE Passivo, Captive Portal, Tecnologia MU-MIMO

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 22 feb 23

TP-Link TL-WPA4220 Powerline AV600 WiFi Extender, 300 Mbps, 2.4GHz, Bianco, 15.3 x 10.2 x 9.1 cm

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 22 feb 23

TP-Link TL-WR840N Router Ethernet Wi-Fi N300 Wireless, 5 Porte 10/100M, Parental Control, Supporto IPTV, IPv6, Rete Ospiti, WPS, Router, Ripetitori, Access Point e Modalità WISP

In offerta a 16,99 € – invece di 49,99 €

sconto 66% – fino a 22 feb 23

TP-Link UE300C Adattatore di Rete da USB 3.0 Type C a Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps, Plug & Play, Design Compatto e Portatile, Windows 11/10/8.1/8, macOS, iPadOS, Chrome OS, Linux OS

In offerta a 12,79 € – invece di 16,99 €

sconto 25% – fino a 23 feb 23

TP-Link UE306 Adattatore di Rete da USB 3.0 a Gigabit Ethernet 10/100/1000, Design Pieghevole e Portatile, Plug&Play in Nintendo Switch

In offerta a 10,99 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino a 23 feb 23

TP-Link UE330 Adattatore USB di Rete 2 in 1, Hub a 3 Porte USB 3.0, Adattatore Gigabit Ethernet, Porta Gigabit Ethernet, Plug & Play, Design Compatto e Portatile, Windows, Mac OS, Linux OS, Chrome OS

In offerta a 19,90 € – invece di 17,99 €

sconto -11% – fino a 23 feb 23

X-Bionic Ski Control 4.0 Calze G047 Anthracite Melange/X-Orange 42-44

In offerta a 22,94 € – invece di 24,90 €

sconto 8% – fino a 14 feb 23

X-Socks Ski Control 4.0, Calzini Unisex-Adulto, Anthracite Melange/Stone Grey Melange, 42-44

In offerta a 22,94 € – invece di 19,90 €

sconto -15% – fino a 14 feb 23

X-Socks Ski Control 4.0, Calzini Unisex-Adulto, Anthracite Melange/X-Orange, 39-41

In offerta a 22,94 € – invece di 19,90 €

sconto -15% – fino a 14 feb 23

X-Socks Touring Silver 4.0, Calze Invernali da Sci Unisex ? Adulto, Anthracite Melange/Orange Fluo, L

In offerta a 29,74 € – invece di 34,90 €

sconto 15% – fino a 14 feb 23

