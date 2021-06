Offerte Amazon 12 giugno fino al %: Apple, Xiaomi, Samsung, Oppo, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Nuovo Apple AirPods Max – Grigio siderale

In offerta a 532,31 € – invece di 629,00 €

sconto 15% – fino al 12 giugno

XIDU Supporto Tablet, Porta Cellulare da Tavolo Girevole a 360° ,Regolabile Collo Oca, Alluminio Supporto Tablet, Porta Tablet da letto, per Tutti Tablet/Telefono/iPhone/iPad da 5.2 a 13.3 Pollici

In offerta a 21,59 € – invece di 23,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 12 giugno

XIDU Supporto PC Portatile, Alluminio Ventilato 7 Livelli, Supporto per Laptop da Tavolo Pieghevole Regolabile con Raffreddamento, Compatibile con Macbook Air/Pro, Altri Laptop da 10″-15,6″

In offerta a 14,39 € – invece di 15,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 12 giugno

XIDU Supporto PC Portatile, PhilStand-Max Supporto per Computer Ergonomico in Alluminio, Altezza Regolabile di 2.1″-21″ Compatibile con Macbook Air/Pro, Dell XPS, HP, Supporta 10-17 Pollici, Argento

In offerta a 68,39 € – invece di 75,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 12 giugno

Xiaomi – Mi TV Box S 4K con Telecomando Nero

In offerta a 48,88 € – invece di 55,90 €

sconto 13% – fino al 12 giugno

Samsung QE75Q70RATXZT Serie Q70R QLED Smart TV 75″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero, 2019 [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 990,03 € – invece di 1399,00 €

sconto 29% – fino al 12 giugno

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro

In offerta a 101,00 € – invece di 169,00 €

sconto 40% – fino al 12 giugno

Tablet 10.1 Pollici TECLAST P20HD Android 10.0 con 4G LTE,Octa-Core 1.6 GHz,4GB + 64GB,1920*1200 FullHD IPS, 2MP+5MP Doppia Fotocamera,GPS, WiFi, Bluetooth

In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 12 giugno

Cacciavite Elettrico 6N.m, HYCHIKA Avvitatore Elettrico (Par max 6 N.m, 3.6 V, 2.0 Ah) Luce a LED come Torcia, Chiave a Cricchetto, Caricatore Cavo USB, 36 Accessori, Custodia

In offerta a 24,63 € – invece di 27,99 €

sconto 12% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 12 giugno

Xiaomi X-VXN4254GL MI Power Bank 3 Pro ACCS 20000MAH IN

In offerta a 35,99 € – invece di 43,95 €

sconto 18% – fino al 12 giugno

OPPO Enco X, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, [Versione Italiana], Colore White

In offerta a 136,98 € – invece di 159,90 €

sconto 14% – fino al 12 giugno

uni Adattatore USB C Ethernet, Hub USB C Ethernet di Rete LAN Ethernet Gigabit RJ45,Compatibile con MacBook PRO/Air, iPad PRO 2020/2018, Surface Book 2-Spazio Grigio

In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino al 12 giugno

Mini PC,ACEPC T11 Processore Intel Atom X5-Z8350 Quad Core CPU da 4 GB RAM / 64 GB eMMC Mini Desktop Computer Windows 10 Pro (64 bit), HDMI e VGA/Dual Band WiFi 2.4+5.8 G/BT 4.2/USB 3.0

In offerta a 118,91 € – invece di 159,90 €

sconto 26% – fino al 13 giu 21

Striscia LED 10M Musicale, ALED LIGHT Nastri LED Bluetooth RGB 300 led IP65 Impermeabile 12V, con Controller Bluetooth + Telecomando, Striscia Luminosa LED per Smartphone Android e IOS Controllo APP

In offerta a 16,60 € – invece di 39,99 €

sconto 58% – fino al 13 giu 21

Philips – GoZero Smart UV borraccia per idratazione, 590 ml, colore: Nero

In offerta a 54,49 € – invece di 69,99 €

sconto 22% – fino al 19 giu 21

Bomaker Proiettore WiFi, Supporto Nativo Full HD 1080P, Videoproiettore 6500 Lm 720P Nativo con Display 300″ per Home Cinema, Mirroring Schermo, per iPhone/Android/Laptop/Lettori DVD/Win10

In offerta a 101,97 € – invece di 119,96 €

sconto 15% – fino al 13 giu 21

Cocopa Masterizzatore CD Dvd Externo USB 3.0, unità Dvd Esterna USB C Dvd/CD+/- RW Portatile Lettore Dvd Esterno Rom Dvd-R CD-RW Ultra Slim per Laptop PC Win 10/8/7/XP/Vista/Linux/Mac OS Apple

In offerta a 16,99 € – invece di 26,99 €

sconto 37% – fino al 13 giu 21

Lexar Professional NM700 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 512GB SSD, LNM700-512RB

In offerta a 69,20 € – invece di 111,91 €

sconto 38% – fino al 20 giu 21

Hasbro Gaming- Affonda la Flotta Road Trip, Edizione da Viaggio, Multicolore, E3280103

In offerta a 13,50 € – invece di 19,99 €

sconto 32% – fino al 20 giu 21

Panasonic NN-GD34HWSUG Piano di lavoro Microonde con grill 23L 1000W Bianco, Bianco forno a microonde

In offerta a 129,99 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino al 10 giu 21

Asmodee – T.I.M.E Stories: Spedizione Endurance, Espansione Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8969

In offerta a 15,60 € – invece di 24,90 €

sconto 37% – fino al 20 giu 21

Oral-B Pro 2 2500 Design Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 2 Modalità di Spazzolamento, Custodia da Viaggio, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Oral-B Cross Action Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Adatta alla Buca delle Lettere, Edizione Nera

In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Oral-B 5000 Oxyjet Smart Oral Center Spazzolino Elettrico e Idropulsore Oxyjet, con 4 Testine, 6 Testine di Ricambio

In offerta a 99,00 € – invece di 159,90 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Oral-B Oxyjet Idropulsore con Sistema di Pulizia in Profondità e Tecnologia con Microbollicine, 4 Testine

In offerta a 49,00 € – invece di 94,50 €

sconto 48% – fino al 22 giu 21

Oral-B Waterjet Sistema Pulente Idropulsore e Spazzolino Elettrico Ricaricabile PRO 700 con 4 Testine Waterjet e 2 Testine di Ricambio per Spazzolino

In offerta a 69,99 € – invece di 149,00 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Oral-B Pro 2 2500 Design Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 2 Modalità di Spazzolamento, Custodia da Viaggio, Bianco

In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Oral-B Smart 4 4000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Bianco Connesso con Bluetooth, 2 Testine di Ricambio

In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino al 22 giu 21

Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere

In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Oral-B iO 7n, Go Electric, Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Bianco con Tecnologia Magnetica, Display Bianco e Nero, 1 Testina, 1 Custodia Viaggio

In offerta a 149,00 € – invece di 169,99 €

sconto 12% – fino al 22 giu 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).