Offerte Amazon 12 maggio fino al 44%: Logitech, SanDisk, Echo, Netgear, Fritz!, WD

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte su prodotti Echo, Ecovacs, Tronsmart, Aukey, iRobot. inoltre potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited, guardare gratis per un mese tutti i film e le serie TV trasmesse su Amazon Prime Video e fare un regalo last-minute per la Festa della Mamma.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

TaoTronics Altoparlante Bluetooth 5.0 Impermeabile da Doccia Casse Portatili IPX5 Vivavoce Forti Ventose A2DP / AVRCP Microfono Integrato per iPhone e Android Smartphone /Tablet/PC In offerta a 18,99 € – sconto

– fino al 12 maggio

Click qui per approfondire

DLOPK Adattatore Universale da Viaggio 4 Porte USB e 1Type-C Adatto per apparecchiature da 2000W per AC da Parete per L’utilizzo negli Stati Uniti,Regno Unito,Europa,Australia,Asia,ECC In offerta a 14,99 € – sconto 29%

– fino al 12 maggio

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili Bassi Potenziati, Auricolari con Custodia da Ricarica 25 Ore di Tempo di Utilizzo, Microfoni Integrati, Prova di Sudore, Touch Control per Samsung iPhone Huawei In offerta a 26,99 € – sconto 33%

– fino al 12 maggio

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 + SanDisk SDDR-B531-GN6NN Lettore USB 3.0 In offerta a 123,98 € – sconto

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Cloud Pro PR4100 Serie Pro 4-Bay Archiviazione Collegata in Rete, NAS, 24 TB, Nero In offerta a 839,99 € – sconto 44%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Box 7530 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 1266 Mbit/s, velocità Internet fino a 300 Mbit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano, Bianco/Rosso In offerta a 109,99 € – sconto 27%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Netgear Orbi WiFi Mesh Potente RBK53S, Pacchetto da 3 con Antivirus, velocità AC3000 Triband, copertura fino a 525 m2 In offerta a 499,99 € – sconto 22%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Amazon Echo (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Tessuto antracite – In offerta a 59,99 € – sconto 40%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Batterie alcaline AAA 1.5 Volt, Performance, confezione da 100 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 15,01 € – sconto

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Varta 24 X High Energy Mignon AA Batterie Alkaline MN1500 LR6 In offerta a 14,07 € – sconto

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 129,99 € – sconto 41%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

ESR Cavo USB-C a Lightning [Certificato Apple MFi] 2m, Carica Rapida Compatibile con iPhone SE 2020/11/11 Pro/11 PRO Max/XR/XS Max/XS/X/8, iPad 7, Airpods PRO, da Usare con Caricatori Type-C, Nero In offerta a 11,43 € – sconto 18%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Logitech M310 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Nano, Rilevamento Ottico 1 000 DPI, Lunga Durata Batteria Fino a 18 Mesi, PC/Mac/Laptop, Grigio (Argento) In offerta a 31,00 € – sconto 24%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

AUKEY Supporto Cellulare Auto 360 Gradi di Rotazione (Garanzia a Vita) Porta Telefono Auto Universale per iPhone X / 8/7 / 6, Samsung S9 / 8/7, Xiaomi, Huawei e GPS Dispositivi In offerta a 8,09 € – sconto 10%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

AUKEY Quick Charge 3.0 Power Bank 20000mAh Batteria Esterna con Ingresso Lightning + Micro USB, per iPhone X/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung S8/ S8+, Tablets ECC. In offerta a 25,99 € – sconto 32%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

UMIDIGI Smartwatch Fitness Tracker Orologio Uwatch3, Smart Watch Donna Uomo Bambini Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Sportivo Activity Tracker per Android iOS Xiaomi Samsung Huawei – Rosso In offerta a 33,99 € – sconto 15%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”