Offerte Amazon 12 maggio fino al 66% su Apple, Samsung, Sabrent, Netgear, Neewer, Raviad, Mandarina

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento

In offerta a 1962,81 € – invece di 2349,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 2636,55 € – invece di 3079,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID- Oro

In offerta a 949,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD)

In offerta a 691,00 € – invece di 819,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – verde

In offerta a 939,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPhone SE (128 GB) – Mezzanotte (3a Generazione)

In offerta a 499,00 € – invece di 579,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag in confezione da 4

In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – (PRODUCT) RED

In offerta a 19,99 € – invece di 55,00 €

sconto 64% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Soundbar HW-A530/ZF da 380W, 2.1 Canali, Nero

In offerta a 129,99 € – invece di 199,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Soundbar HW-T400/ZF da 40 W, 2.0 Canali, Nero

In offerta a 79,99 € – invece di 149,00 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite

In offerta a 19,99 € – invece di 49,99 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità – Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa

In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Bianco ghiaccio

In offerta a 34,99 € – invece di 69,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

WD 1TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 45,15 € – invece di 77,70 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite

In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Bianco ghiaccio

In offerta a 24,99 € – invece di 59,99 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V7S500 970 EVO Plus SSD Interno Da 500GB, Nero, 8.15 x 2.21 x 0.2 Cm

In offerta a 63,60 € – invece di 154,69 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Stazione di Ricarica, Caricabatterie Wireless 3 in 1, Caricabatterie Rapido da 25W con Spina QC 3.0 per Più Dispositivi per iPh 13/12 Plus AirPods iWatch e Telefoni Samsung

In offerta a 19,99 € – invece di 39,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Cavo Aux 3,5mm in Nylon 1M Cavo Jack per Cuffie, Apple iPhone, iPad, iPod, Smartphone, Autoradio, MP3, Echo DOT ECC – Nero

In offerta a 7,56 € – invece di 12,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Misxi [2 Pezzi] Nero Cover Apple Watch Series 6 / SE/Serie 5 / Series 4 con Vetro Temperato 44mm, Custodia Rigida iWatch Protezione Totale Ultra Sottile HD Clear Pellicola Protettiva per Apple Watch

In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Rioddas Unità CD/DVD Esterno, USB 3.0 Portatile Unità CD/DVD +/- RW Slim Masterizzatore DVD/CD ROM Rewriter Burner compatibile con laptop PC desktop Windows Linux OS Apple Mac

In offerta a 19,54 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

EZVIZ LB1 Lampadina LED Smart WiFi 8W 806LM, Compatibile con Alexa, E27 Luce Calda Dimmerabile 2700K, Comandabile Tramite App, Controllo Vocale, Nessun Hub Richiesto, Bianco [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 4,99 € – invece di 12,90 €

sconto 61% – fino a scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno – 11m Luci da Esterno Giardino,30+2 G40 Lampadine Lucine da Esterno Catene Luminose Esterni Decorative per Natale Terrazzo Matrimonio Partito

In offerta a 33,11 € – invece di 35,99 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Tavolo Senza Fili, Batteria Ricaricabile 6000mAh, LED Esterno Ristorante Lampada da Scrivania, Lampada da Comodino in Metallo, Per Soggiorno Camera letto Ufficio Studio. (Argento)

In offerta a 47,49 € – invece di 47,49 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

TedGem Ventilatore USB, Mini USB Ventilatore, Ventilatore Silenzioso, Ventilatore Portatile USB, per Scrivania, Auto,Casa Ufficio,Viaggiare. USB Alimentato

In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Mini Motosega a Batteria Portatile, Seesii 6 Pollici Sega a Batteria per Potatura con Caricatore, 2 Batterie e Oliatore Automatico, Motosega Elettrica Per il Taglio del Legno e Giardinaggio, 2 Catene

In offerta a 94,99 € – invece di 109,99 €

sconto 14% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Electraline 300176 Scatola di Protezione Stagna per Spina e Presa Volante Impermeabile Ip44, Arancione

In offerta a 2,90 € – invece di 8,59 €

sconto 66% con Coupon Speciale = sconto 4% comprandone 4 – fino a scadenza sconosciuta

TicWatch Pro S Smartwatch con memoria RAM da 1 GB GPS integrato IP68 Impermeabile Monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 Monitoraggio del sonno Wear OS by Google smartwatch

In offerta a 127,48 € – invece di 149,99 €

sconto 15% – fino a 25 mag 22

Sabrent a 4 porte Hub USB 3.0 con interruttori di alimentazione individuali e LED (HB-UM43)

In offerta a 11,04 € – invece di 19,99 €

sconto 45% – fino a 15 mag 22

Sabrent Case USB 3.2 Tipo C Tool-Free per SSD M.2 NVMe PCIe e SATA (EC-SNVE)

In offerta a 27,19 € – invece di 49,99 €

sconto 46% – fino a 15 mag 22

Sabrent Cavo per Hard Drive SATA da USB 3.0 a SSD/2,5 pollici [Ottimizzato per SSD, supporto UASP SATA III] (EC-SSHD)

In offerta a 10,19 € – invece di 18,99 €

sconto 46% – fino a 15 mag 22

Sabrent Hub Multiporta USB C con HDMI 4K | Power Delivery (60W) | 1 Porta USB 3.0 | 1 Porta USB 2.0 | Lettore di Schede SD/microSD (HB-TC6C)

In offerta a 18,69 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino a 15 mag 22

Lemorele Hub USB C Ethernet -9 in 1, Spazio Alluminio Adattatore USB C Hub con HDMI 4K,PD 100 W, 2 USB 3.0, SD/TF, Dati USB-C, Adattatore MacBook M1 Air/Pro,iPad Pro M1, Switch, Chromecast ,Windows

In offerta a 28,04 € – invece di 50,00 €

sconto 44% – fino a 15 mag 22

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 15 mag 22

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 2Pezzi/2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 11/12/13 PRO Max/X/XS/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5/SE 2020

In offerta a 7,64 € – invece di 12,99 €

sconto 41% – fino a 15 mag 22

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 3M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 8,49 € – invece di 13,99 €

sconto 39% – fino a 15 mag 22

ProCase Custodia per iPad 9.7 2018 2017, iPad 6a/5a Generazione Cover, iPad Air 2 Cover, iPad Air Cover Flessibile Morbida TPU Copertura Traslucida Smerigliata Ultra Sottile -Rosa

In offerta a 13,59 € – invece di 18,99 €

sconto 28% – fino a 15 mag 22

NETGEAR Orbi Pro Mini Mesh WiFi 6 SXK30B3 | Router con 2 extender satellite per l’azienda o la casa | VLAN, QoS | Copertura fino a 350 m², 40 dispositivi | AX1800 802.11 AX (fino a 1,8 Gbps)

In offerta a 279,99 € – invece di 399,99 €

sconto 30% – fino a 12 giu 22

NETGEAR Orbi Pro Mini Satellite Aggiuntivo Mesh WiFi 6 SXS30, Compatibile con il Router o il Sistema Orbi WiFi 6 Mini | Aggiunge una Copertura di 125 m² | AX1800 (fino a 1,8 Gbps)

In offerta a 116,90 € – invece di 159,99 €

sconto 27% – fino a 12 giu 22

NETGEAR Switch Ethernet 8 Porte Unmanaged GS308, Hub di Rete Domestica, Switch Gigabit per Ufficio, Plug-and-Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete

In offerta a 19,99 € – invece di 27,99 €

sconto 29% – fino a 22 mag 22

Neewer 10090793, Treppiede monopiede portatile in lega di alluminio con testa pan girevole a 3 vie, borsa da transporto per fotocamera e video camcorder, Rosso (red), 177 cm

In offerta a 53,96 € – invece di 65,99 €

sconto 18% – fino a 15 mag 22

Neewer 2 Kit d?Illuminazione Luce 528 LED Dimmerabile Bicolore 3200-5600K Gestione via APP Intelligente, LCD Display, con Stativo per Illuminazione di YouTube Riprese in Studio in Esterni

In offerta a 163,61 € – invece di 194,99 €

sconto 16% – fino a 15 mag 22

Neewer 2.6x3m Sistema di Supporto per Sfondo Fondale di 2.6x3m & Kit di Illuminazione Continua 800W 5500K con Softbox Ombrelli per Fotografia di Prodotti, Ritratti e Produzione di Video

In offerta a 175,21 € – invece di 209,99 €

sconto 17% – fino a 15 mag 22

Neewer 200cm Treppiedi Monopiede in Fibra di Carbonio con 2 Assi Centrali, Testa a Sfera, Piastra a Sgancio Rapido & Borsa di Trasporto, per Reflex Digitali Videocamere ecc. Capacità di Carico 26KG

In offerta a 110,06 € – invece di 131,99 €

sconto 17% – fino a 15 mag 22

Neewer 20cm Base in Ferro Nero Supporto Microfonico da Tavolo con Microfono Clip

In offerta a 17,84 € – invece di 22,99 €

sconto 22% – fino a 15 mag 22

Neewer 6600 mAh Li-Ion Batteria per Sony NP-F970 NP-F970 NP-F960 NP-F975 NP-F570 NP-F750 NP-F770 e LCD Doppio Caricatore, CN160 FW568 F100 F200 FW700 LED Video Torcia Monitor

In offerta a 70,96 € – invece di 89,99 €

sconto 21% – fino a 15 mag 22

Neewer 80x80cm Softbox Ottagonale per Speedlite con Staffa-S di Montaggio & Attacco Bowens, per Flash Strobo Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Panasonic e Così Via

In offerta a 57,36 € – invece di 68,99 €

sconto 17% – fino a 15 mag 22

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza

In offerta a 105,00 € – invece di 130,00 €

sconto 19% – fino a 15 mag 22

Mandarina Duck Hera 3.0, Portafoglio Donna, Rosso (Red), 13x11x3.5 (L x H x W)

In offerta a 52,70 € – invece di 95,00 €

sconto 45% – fino a 22 mag 22

Mandarina Duck Hunter, Borsa a Tracolla Donna, Nero (Black), 22×14.5×8.5 (L x H x W)

In offerta a 51,30 € – invece di 70,00 €

sconto 27% – fino a 22 mag 22

Mandarina Duck MD 20, Pochette Donna, Marrone (Mole), 24x15x3.5 (L x H x W)

In offerta a 19,60 € – invece di 25,00 €

sconto 22% – fino a 22 mag 22

Mandarina Duck Spirit Borsa Da Donna Unisex – Adulto, Grigio (Steam), 24x18x10 (L x H x W)

In offerta a 27,80 € – invece di 35,00 €

sconto 21% – fino a 22 mag 22

Mandarina Duck Utility, Zaino Donna, Grigio (Steam), 31x35x18 (L x H x W)

In offerta a 98,50 € – invece di 130,00 €

sconto 24% – fino a 22 mag 22

Intex- Piscina Kids Unicorno con Spruzzino, Multicolore, 272 x 193 x 104 cm, 57441

In offerta a 15,30 € – invece di 26,50 €

sconto 42% – fino a 22 mag 22

Intex-68564 Poltrona Lounge 99 x 130 x 76 cm, con Poggia Piedi 64 x 28 c, Tinta Unita, 33×12.4×36.8 cm, 68564NP

In offerta a 31,50 € – invece di 45,00 €

sconto 30% – fino a 22 mag 22

