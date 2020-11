Offerte Amazon 12 novembre fino al 63%: Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Logitech, Sony, Nokia

Logitech MK270 Kit Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Wireless 2.4 GHz, Mouse Wireless Compatto, 8 Tasti Multimediali e Scelta Rapida, Durata Batteria 2 anni, PC/Laptop, Layout Italiano QWERTY

In offerta a 26,99 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino al 12 novembre

Click qui per approfondire



Sony HT-S350 Soundbar 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Nero

In offerta a 167,99 € – invece di 260,00 €

sconto 35% – fino al 12 novembre

Click qui per approfondire



Seneo Caricabatterie Wireless Doppio, Caricatore Wireless Qi 2 in 1 per iWatch Series 2/3/4/5 e AirPods 2, Ricarica Rapida Wireless da 7.5W per iPhone 11/Pro Max/XS/XR(Senza Adattatore e Cavo iWatch)

In offerta a 14,39 – invece di 29,99

sconto 52% – fino al 11/15/20 23:45

Click qui per approfondire



CHOETECH Caricatore Wireless 10W Due Bobine Ricarica Wireless 7.5W per iPhone 12 Mini/12 Pro/11/11 Pro/XS Max/XR/XS/SE2,Caricabatterie Senza Fili 10W Samsung S20/Note 20/10/S10E/S9/S8, 5W Qi Abilitati

In offerta a 13,59 – invece di 36,59

sconto 63% – fino al 11/15/20 23:45

Click qui per approfondire



CHOETECH Caricatore Wireless Auto, 10W Gravità Ricarica Wireless da Auto per Galaxy S10/S9/S9 +/S8/S8 +/Note 8, 7.5W per iPhone 11/XS/XR/X/8/8 Plus e 5W per Huawei Mate 20 Pro/P30 Pro, Xiaomi Mi9

In offerta a 18,39 – invece di 29,99

sconto 39% – fino al 11/15/20 23:45

Click qui per approfondire



Xiaomi Mi 10T Lite – Smartphone 6 + 64GB, DotDisplay 6,67 “FHD + , Snapdragon 750G, Quad Camera 64MP, Batteria 4820mAh, Pearl Gray (Versione Ufficiale + 2 Anni di Garanzia)

In offerta a 249,9 – invece di 279,9

sconto 11% – fino al 11/30/20 23:59

Click qui per approfondire



Xiaomi Mi 10T Lite – Smartphone 6 + 64GB, DotDisplay 6,67 “FHD + , Snapdragon 750G, Quad Camera 64MP, Batteria 4820mAh, Atlantic Blue (Versione Ufficiale + 2 Anni di Garanzia)

In offerta a 249,9 – invece di 279,9

sconto 11% – fino al 11/30/20 23:59

Click qui per approfondire



HUAWEI Band 4 Fitness Tracker, Schermo TFT a Colori da 0.96 “, Monitoraggio Continuo 24/7 con TruSeen TM 3.5, Monitoraggio Scientifico del Sonno, Resistente all?Acqua Fino a 5 ATM, Sakura Pink

In offerta a 25,9 – invece di 34,99

sconto 26% – fino al 11/16/20 23:59

Click qui per approfondire



HUAWEI Band 4 Pro Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 0.95?, Monitoraggio Battito Cardiaco, Monitoraggio Scientifico del Sonno, GPS Integrato, Resistente all?Acqua, Graphite Black

In offerta a 49,9 – invece di 79,9

sconto 38% – fino al 11/16/20 23:59

Click qui per approfondire



HUAWEI Watch GT (Elegant) Smartwatch, Bluetooth 4.2, Display Touch 1.2″ AMOLED, Fitness Tracket con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all’Acqua 5 ATM, Bianco

In offerta a 99,9 – invece di 229,9

sconto 57% – fino al 11/16/20 23:59

Click qui per approfondire



HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Refined Gold

In offerta a 179,9 – invece di 249

sconto 28% – fino al 11/16/20 23:59

Click qui per approfondire



OPPO A91 Smartphone , Display 6.4” AMOLED, 4, Fotocamere,128GB Espandibili, RAM 8GB, Batteria 4025mAh, Dual Sim, 2020 [Versione italiana], Blazing blue

In offerta a 244,9 – invece di 329

sconto 26% – fino al 11/17/20 23:59

Click qui per approfondire



OPPO Find X2 Pro Smartphone, Display 6.7” OLED, 3, Fotocamere, 12GB RAM + 512GB storage, Batteria 4260mAh, Single Sim, 2020 [Versione italiana], Ceramic black

In offerta a 999,9 – invece di 1199

sconto 17% – fino al 11/17/20 23:59

Click qui per approfondire



OPPO A91 Smartphone, Display 6.4” AMOLED, 4, Fotocamere,128GB Espandibili, RAM 8GB, Batteria 4025mAh, Dual Sim, 2020 [Versione italiana], Lightening Black

In offerta a 244,9 – invece di 329

sconto 26% – fino al 11/17/20 23:59

Click qui per approfondire



Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 40 mm in Alluminio e Cinturino Sport, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Nero (Aluminium Black), Versione Italiana

In offerta a 189,9 – invece di 299

sconto 36% – fino al 11/14/20 23:59

Click qui per approfondire



SAMSUNG Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, 3 Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Suoni Ambientali, Autonomia 22 Ore, Auricolari 11 Ore e Custodia 11 Ore, 2020 [Versione Italiana], Rosso

In offerta a 109,9 – invece di 169

sconto 35% – fino al 11/14/20 23:59

Click qui per approfondire



Nokia 800 Tough Outdoor Handy (6,1cm (2.4″), Dual-SIM, 4G LTE, KaiOS) , nero

In offerta a 109,9 – invece di 129,99

sconto 15% – fino al 11/23/20 23:59

Click qui per approfondire



Techole HDMI Switch (Aggiornato), Alluminio Switch HDMI Bidirezionale 2 Ingressi 1 Uscita o 1 Ingresso 2 Uscite, Supporta 4K 3D e 1080P, Commutatore HDMI per HDTV, PS4, Blu-Ray Player, Dvd, DVR, Xbox

In offerta a 11,99 – invece di 19,99

sconto 40% – fino al 11/15/20 23:45

Click qui per approfondire



TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 52, Display da 5 Pollici, Europa 48 GPS per Auto, Chiamate in Vivavoce, Nero/Antracite

In offerta a 99,9 – invece di 179,9

sconto 44% – fino al 11/24/20 23:59

Click qui per approfondire



TomTom GO Professional 620 Navigatore Satellitare per Camion, Autobus, Furgone, Limitazioni di Altezza e Peso, Informazioni in Tempo Reale, Aggiornamenti tramite WiFi, Smartphone Connesso, Nero, 6″

In offerta a 289,9 – invece di 349,9

sconto 17% – fino al 11/24/20 23:59

Click qui per approfondire



Tomtom Navigatore Satellitare per Auto GO Basic, Traffico, Tutor e Autovelox di Prova, Mappe Europa, Aggiornamenti Tramite WiFi, Supporto Reversibile Integrato, 6 Pollici

In offerta a 139,9 – invece di 179,9

sconto 22% – fino al 11/24/20 23:59

Click qui per approfondire



Aicok Centrifuga, Estrattore di Succo a Freddo, Estrattore Frutta e Verdura, 2 Contenitori e Spazzola per Succo più Nutriente, Funzione Anti-Intasamenti, Acciaio Inox

In offerta a 30,4 – invece di 49,99

sconto 39% – fino al 11/12/20 23:55

Click qui per approfondire



BLACK+DECKER BEH710K-QS Trapano a Percussione a Filo Compact, 4 Extra Punte in Valigetta, 710 W, Arancione/Nero

In offerta a 34,99 – invece di 59,95

sconto 42% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire



BLACK+DECKER ST1823-QW Tagliabordi a Batteria Litio 18V-1.5Ah, Taglio 25 cm

In offerta a 64,99 – invece di 89,9

sconto 28% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire



BLACK+DECKER BDCHD18BOA-QW Trapano/Avvitatore a Percussione con Doppia Batteria in Valigetta Premium e 160 Accessori, 1.5 Ah, 81 W, 18 V, Velocità variabile 0-360/0-1.400 giri/min

In offerta a 99,99 – invece di 165,94

sconto 40% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire



Bosch BGC05AAA1 Aspirapolvere a Carrello Senza Sacco, 700 W, 1.5 Litri, 78 Decibel, Plastica, Viola / grigio

In offerta a 71,99 – invece di 129,9

sconto 45% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire



Kenwood KMX750RD Impastatrice Planetaria Kitchen Machine kMix, Robot da Cucina Mixer, 1000 W, 5 Litri, Acciaio, Plastica, Rosso

In offerta a 239 – invece di 400

sconto 40% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire



STANLEY 1-94-668 Set 96 Pezzi Chiavi a Bussola Attacco 1/2″ + 1/4″ ed Accessori

In offerta a 72,92 – invece di 138

sconto 47% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire



Stanley 1-79-206 Carrello Porta Utensili, 3 in 1, 86,6 x 48,8 x 34,8 cm

In offerta a 85,34 – invece di 127

sconto 33% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire



TACKLIFE Bike Chiave Dinamometrica 1/4 “(5 ~ 25 Nm), a Cricchetto 24T con Clic su Disco Calibrato, Alta Precisione ± 4%, Prolunga 7,5 cm, Adattatore 3/8” Bici Bike – HTW4B

In offerta a 24,64 – invece di 33,99

sconto 28% – fino al 11/12/20 23:55

Click qui per approfondire



Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Giorno del matrimonio | Durata Fino a 150 Ore

In offerta a 19,99 – invece di 29,9

sconto 33% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire



Yankee Candle 11597E Sweet Home Candele in Giara Grande, (10.7 x 16.8 cm)

In offerta a 20,99 – invece di 27,99

sconto 25% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire



Outsunny Tenda da Coltivazione Idroponica in Mylar e Oxford 600D per Riflettere la Luce 80x80x160 cm

In offerta a 65,21 – invece di 89,95

sconto 28% – fino al 11/12/20 23:55

Click qui per approfondire



Mandarina Duck Md20, Zaino Donna, Beige/Taupe, 10x21x28.5 cm (B x H x T)

In offerta a 70 – invece di 120

sconto 42% – fino al 11/22/20 0:00

Click qui per approfondire



Mandarina Duck Md20 Tracolla, Zaino Donna, Blu (Dress Blue), 10x34x30 Centimeters (B x H x T)

In offerta a 67 – invece di 121

sconto 45% – fino al 11/22/20 0:00

Click qui per approfondire

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno. Qui sotto trovate le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire visitando la pagina dedicata o seguendoci con(canale offerte).