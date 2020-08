Offerte Amazon 13 agosto fino al 52%: Sony, Arlo, Epson, Ecovacs, Mi, Kuman

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

UGREEN Cavo Audio da Lightning a Jack per Altoparlante Cuffie Macchina da 3,5mm in Nylon Intrecciato Alluminio [MFi Certificato] Compatible with iPhone 11/ Pro/Max iPad Air Mini Pro, iPod ecc. (2m) – In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino al 13 agosto 2020

HuaNuo Supporto per Laptop con Cuscino su Letto & Divano, Supporto per Monitor, Scrivania per Ginocchio con Foro per Cavi e Striscia Antiscivolo, Adatto per Laptop Fino a 15,6″ In offerta a 32,29 € – invece di 37,99 €

sconto 15% – fino al 13 agosto 2020

AOFO Multipresa Ciabatta 3 Prese Elettriche 6 Porte USB 5V 3.4A Presa Multipla Protezione da Sovraccarico con 1.6 Metro Cavo Alimentazione Multi- socket per tablet iPhone TV Elettrodomestici ecc. In offerta a 17,84 € – invece di 20,99 €

sconto 15% – fino al 13 agosto 2020

Tastierino Numerico Bluetooth, Arkidyn Tastiera Numerica Wireless Tastierino Numerico con 26 Tasti Estensione per Tastiera per iMac, MacBook Air, MacBook PRO, MacBook, Mac Mini, PC e Portatile In offerta a 28,04 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino al 13 agosto 2020

OMERIL Luci LED per Bicicletta Ricaricabili USB con Comando Remoto e Clacson, Super Luminoso Luci Bicicletta LED Impermeabile IP65, Luce Bici Anteriore e Posteriore per Bici Strada e Montagna, Nero In offerta a 12,46 € – invece di 25,99 €

sconto 52% – fino al 13 agosto 2020

BONTEC Supporto TV a sbalzo con vetro temperato staffa rotante per plasma LED LCD 26-50″ In offerta a 54,39 € – invece di 63,99 €

sconto 15% – fino al 13 agosto 2020

Deyard Kit Premium Set di Accessori per GoPro Hero 8 Black GoPro Max Hero 7 Hero 6 Hero 5 Hero 4 Hero 5 Hero Session YI Campark Akaso Crosstour Apeman Sony Action Camera In offerta a 24,64 € – invece di 30,99 €

sconto 20% – fino al 13 agosto 2020

Rampow Adattatore USB C a USB 3.1 [ OTG – 2 Pezzi ]Adattatore Tipo-C a USB A, Compatibile perThunderbolt 3 ,MacBook PRO 2018 2017 2016,Google Pixel 2/2XL,Nexus 5 X/6P,Samsung S9/S8 – Grigio Siderale In offerta a 6,19 € – invece di 7,29 €

sconto 15% – fino al 13 agosto 2020

Misuratore Pressione Sanguigna da Braccio, Lovia Sfigmomanometro Elettronico Da Braccio, Misurare Pressione Arteriosa e frequenza cardiaca, Grande Schermo LCD, 240 Memoria, Blu In offerta a 23,79 € – invece di 29,99 €

sconto 21% – fino al 13 agosto 2020

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con tecnologia laser Smart Navi 3.0, Pulizia personalizzata, Mappatura multi piano, Barriere virtuali In offerta a 374,98 € – invece di 549,99 €

sconto 32% – fino al 13 agosto 2020

Aikove Powerbank 10000mAh Ultra Compatta Caricabatterie Portatile, Alta capacità Mini Batteria Esterna con 2 ingressi e 2 uscite Luci a LED, per Smartphone, Tablet In offerta a 10,70 € – invece di 13,99 €

sconto 24% – fino al 13 agosto 2020

OPOLAR – Rimuovi Polvere Aria Compressa senza fili – Per la Pulizia di Computer, Batteria con ricarica rapida, Potenza 33000 RPM In offerta a 63,98 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino al 13 agosto 2020

Aigostar Multipresa Ciabatta Elettrica a 3 Posti, 250v/2500W Cavo 1,5m. Bianco In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino al 13 agosto 2020

Vistefly VX Aspirapolvere senza Fili Potente 23000Pa,Scopa Elettrica Ciclonico Portatile Ricaricabile 2 in 1,Autonomia Fino a 50 Minuti, Batteria Rimovibile,3 Regolabile Velocità, Rosso In offerta a 134,25 € – invece di 169,00 €

sconto 21% – fino al 13 agosto 2020

Eh-Tw650 1080P 3.100 Lm 15.000 1 In offerta a 499,99 € – invece di 710,65 €

sconto 30% – fino al 16 agosto 2020

Arlo VMC3030, telecamera aggiuntiva ip wi-fi per sistema di videosorveglianza senza fili Arlo a batteria, HD, visione notturna, uso interno ed esterno IP65, funziona con Alexa, Google WiFi e IFTTT In offerta a 104,99 € – invece di 149,99 €

sconto 30% – fino al 16 agosto 2020

Arlo Go VML4030-100PES Telecamera di Sicurezza Wireless 4G, 3G LTE 100% senza Fili, Compatibile con Sim di Qualsiasi Operatore, Indoor e Outdoor, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi – In offerta a 299,99 € – invece di 379,99 €

sconto 21% – fino al 16 agosto 2020

Arlo Pro2 VMS4330P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, VCR Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 599,99 € – invece di 849,99 €

sconto 29% – fino al 16 agosto 2020

Arlo Pro2 VMS4230P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, VCR Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 439,99 € – invece di 619,99 €

sconto 29% – fino al 16 agosto 2020

Lamicall Supporto per Cuffie, Supporto per Auricolari – Nero In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 16 agosto 2020

Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1, Display LCD 3.7 cm, Stampa da Mobile, Riduci i Costi del 90%, Flaconi di Inchiostro ad Alto Rendimento In offerta a 212,99 € – invece di 300,99 €

sconto 29% – fino al 16 agosto 2020

TACKLIFE Avvitatore Elettrico, Cacciavite Elettrico 6+1 Coppia di Serraggio, 3 Diversi Angolazione a Piegare, 2000mAh Li-ion 3,6V, 4 Nm, con 6 LED Lampadine e 31 Punte SDH13DC In offerta a 19,54 € – invece di 39,99 €

sconto 51% – fino al 16 agosto 2020

EXTRASTAR Ciabatta Elettrica Multipresa Protetta,Surge Arrest,con interruttore automatico di protezione,Spina 10 A,Prese 3 Italiana/Tedesca e 6 Bipasso 10/16A, Nero,Cavo da 1.5m. [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 16 agosto 2020

Aukey Usb C Caricatore da Muro 60W, Caricatore Usb C Compower Delivery, Caricatore Usb da Muro Comgan Tech Per Macbook Pro, Iphone 11 /11 Pro / Pro Max, Pixel 3 / 3Xl, Nintendo Switch Ecc In offerta a 35,99 € – invece di 54,99 €

sconto 35% – fino al 16 agosto 2020

Proiettore, YABER 6800 Lumen Videoproiettore 1080P Nativa (1920×1080) ±50° Trapezoidale Correzione Led Full Hd 300″ Videoproiettore Domestico Per Iphone, Smartphone, Pc, Tvbox, Laptop, Ps4 In offerta a 195,49 € – invece di 399,99 €

sconto 51% – fino al 16 agosto 2020

Sony KD-55XH8096 – Android TV 55 Pollici, Smart TV 4K HDR LED Ultra HD, con Assistenti Vocali Integrati, Modello 2020, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 879,00 € – invece di 999,00 €

sconto 12% – fino al 16 agosto 2020

Sony KD-65XG7005 TV Smart da 65″, 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 719,00 € – invece di 999,00 €

sconto 28% – fino al 16 agosto 2020

Sony KD-49XG7005 TV Smart da 49″, 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 449,00 € – invece di 649,00 €

sconto 31% – fino al 16 agosto 2020

Kuman 7 Inch Monitor HD Display 1024×600 IPS Screen for Raspberry Pi 4 B 3 2B B 1 B+ A+ with HDMI VGA Input, Built in Speaker for DVD VCR Car Remote SC7J In offerta a 52,69 € – invece di 61,99 €

sconto 15% – fino al 16 agosto 2020

Multimetro Meterk 2000 Range automatico True RMS Digital Intelligent Tester, misurabile AC/DC Voltage Current Resistance Condensatore Diodi Transistor NCV Temperatura hFE con batteria interna In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino al 16 agosto 2020

NEWYES Tavoletta Grafica LCD, 8.5 Pollici Elettronica Lavagna Portatile da Disegno, Writing Tablet Drawing Board eWriter Pad, Cancella Parzialmente, Pulsante di Blocco, per Studenti, Famiglia (Nero) In offerta a 14,43 € – invece di 16,98 €

sconto 15% – fino al 16 agosto 2020

Mi Home Security Camera Basic 1080P SXJ02ZM, Telecamera Sorveglianza, Full HD In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 16 agosto 2020

GSM Telefono Cellulare per Anziani con Tasti Grandi,Pantalla 1.8,Dual Sim,di facile utilizzo In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al 16 agosto 2020

iLepo USB Charging Station 8-Port Charger Plug with LCD Display Voltage Meter Monitor 50W Max 8A Desktop Portable USB Wall Charger for Smart PhoneTablets,Camera, PowerBanks And More (USB hub-It) In offerta a 20,38 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino al 16 agosto 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).