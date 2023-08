Offerte Amazon 13 agosto fino al 53% su Apple, JBL, Logitech, Dreame

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1669,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1249,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 949,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 833,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop nero/grigio – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata

In offerta a 939,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua

In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti

In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 859,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag

In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White

In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 114 € – invece di 135,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

JBL Flip 6 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Impermeabile e Antipolvere IPX67, Compatibile con JBL PartyBoost, Fino a 12h di Autonomia, Nero

In offerta a 87,99 € – invece di 149,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Flip Essential 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Impermeabile IPX7 con Bassi Potenti, fino a 10 Ore di Autonomia, Suono JBL Original Pro, Nero

In offerta a 71,99 € – invece di 109,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Tune 510BT Cuffie On Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole, Microfono Integrato, Connessione Multipoint e ad Assistente Vocale, fino a 40 Ore di Autonomia e Ricarica Veloce, Nero

In offerta a 25,99 € – invece di 49,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

JBL CLIP 4 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Moschettone Integrato, Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 10 h di Autonomia, USB, Nero

In offerta a 43,99 € – invece di 64,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys S, Tastiera Wireless, Profilo Basso, Digitazione Precisa, Tasti Programmabili, Retroilluminazione, Bluetooth, USB C Ricaricabile, Windows, Linux, Chrome, Mac, Italiano QWERTY, Grigio

In offerta a 83,99 € – invece di 129,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero

In offerta a 34,99 € – invece di 58,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech M220 SILENT Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 18 Mesi, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio

In offerta a 13,99 € – invece di 29,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Rugged Folio per iPad (7ª, 8ª e 9ª generazione) Custodia con tastiera protettiva, Layout Spagnolo QWERTY – Nero

In offerta a 118,89 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

FORETOY Borsa Impermeabile Mare Custodia, Dry Bag, Borsa Stagna, IP68 Impermeabile Marsupio Mare con Schermo Touch con Cintura Regolabile per Spiaggia Nuoto, Canottaggio, Pesca, Escursioni

In offerta a 7,99 € – invece di 8,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

YOSH Custodia Impermeabile Smartphone, IPX8 Cover Subacquea Cellulare per iPhone 14 13 12 11 Samsung Galaxy Xiaomi Redmi Huawei Fino a 6,8″ (Nero)

In offerta a 11,89 € – invece di 14,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Dreame L10s Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Autopulente (Svuota Polvere, Pulisce Asciuga Moci) Rilevamento ostacoli 3D, 5300Pa Tappeti Peli Animali, Batteria 210m

In offerta a 899,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Carlinkit 4.0 Wireless Apple CarPlay e Android Auto 2 in 1 Adattatore, per auto CarPlay cablate Anno modello: 2016-2023, Plug & Play, supporto aggiornamento online

In offerta a 78,84 – invece di 125,99

sconto 37% – fino a 13 ago 23

Dreame H11 Max Aspiraliquidi e Aspirapolvere 3in1 Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili con Funzione Autopulente, 10000 Pa Scopa Elettrica Senza Sacco, Autonomia 35 Min, 200W

In offerta a 229 – invece di 529,99

sconto 57% – fino a 13 ago 23

Baseus Cavo USB C a Type-C Ricarica Rapida 100W, 2 Metri Cavetto USB C con PD 3.0, PPS, QC 5.0/4.0+, Tipo C Cavo per MacBook Air/Pro, iPad Pro 12.9/11/Air/Mini, Samsung Galaxy S22/21/20, Huawei

In offerta a 9,11 – invece di 15,99

sconto 43% – fino a 13 ago 23

Baseus Cuffie Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Audio Spaziale BISA, Specchio Trucco, Modalità Trasparente, Microfono Cancellazione Rumore, 30+ Ore di Batteria, Auricolari Bluetooth 5.3

In offerta a 37,99 – invece di 75,99

sconto 50% – fino a 13 ago 23

Baseus Powerbank 20000 mAh Power bank 65W con cavo di ricarica integrato PD QC 3.0 Rapida Caricatore Batteria Portatile Tipo C LED Display per MacBook iPhone Samsung Huawei Dell HP

In offerta a 53,2 – invece di 105,99

sconto 50% – fino a 13 ago 23

Jabra Elite 4 Auricolari Wireless, Cancellazione Attiva del Rumore, Discreti e Comodi, Bluetooth, Riproduzione Spotify Tap, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair e Multipoint, Beige Chiaro

In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino a 20 ago 23

Reolink 4MP Telecamera Wi-Fi Esterno/Interno, Rilevamento di Persone/Veicoli, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi 2,4GHz/5GHz, Visione Notturna, Impermeabile, Slot per Scheda Micro SD, RLC-410W-A

In offerta a 52,12 – invece di 89,99

sconto 42% – fino a 13 ago 23

Proscenic T22 Friggitrice ad Aria, 5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile,11 Programmi Preimpostati?Rumore Basso?Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Pizza

In offerta a 87,54 – invece di 99

sconto 12% – fino a 13 ago 23

Xiaomi Watch S1 Pro,Orologio Smart,Display AMOLED 1.47″, Vetro Zaffiro,Monitoraggio Temperatura Corporea, Battito Cardiaco e SpO?, 100+ Modalità Fitness, GPS Resistenza 5ATM,Batteria 14 gg,Nero

In offerta a 209,99 – invece di 299,99

sconto 30% – fino a 20 ago 23

Amazon Basics Cavo in nylon doppio intrecciato da USB Type-C a Type-A 3.1 Gen 2 (certificato USB-IF), supporta un trasferimento dati elevato fino a 10 Gbps (0,9 m/3 piedi, grigio scuro)

In offerta a 6,17 – invece di 9,89

sconto 38% – fino a 19 ago 23

Amazon Basics – Cavo da DisplayPort a HDMI, con connettori rivestiti in oro, 1,8 m

In offerta a 6,06 – invece di 12,98

sconto 53% – fino a 19 ago 23

Amazon Basics – Cavo da DisplayPort a HDMI, con connettori rivestiti in oro, 3 m

In offerta a 8,19 – invece di 13,57

sconto 40% – fino a 19 ago 23

OMRON X2 Basic Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio Digitale – Apparecchio Automatico per Misurare la Pressione Sanguigna a Casa, clinicamente validato

In offerta a 25,99 – invece di 29,99

sconto 13% – fino a 20 ago 23

Invicta Trolley Scuola, Verde, Camo Shades, Con Spallacci Uso Zaino, 2 in 1, Doppio Uso, Scuola & Tempo libero, Unisex

In offerta a 69 – invece di 94,9

sconto 27% – fino a 20 ago 23

Invicta Zaino Scuola Estensibile, Kupang, Nero e Verde, Bambini e ragazzi, Multi Scomparto, Maxi Capienza 28 Lt

In offerta a 55 – invece di 79,9

sconto 31% – fino a 20 ago 23

AMZCHEF 4-IN-1 Macchina (Grill Elettrico, Piastra, Piastra Panini, Waffle Maker) – 2000W Grill Elettrico con 4 Piastre Antiaderenti Intercambiabili -180° Riscaldamento a doppia Piastra Regolabile

In offerta a 137,58 – invece di 199,99

sconto 31% – fino a 25 ago 23

COSORI Friggitrice ad Aria 2 Litri Con 30 Ricette Online, Air Fryer Risparmio Energetico, 97% Meno Olio Con 4 Funzioni, 1 Porzione, 75?-205?, Lavabile in Lavastoviglie, 900W

In offerta a 55,99 – invece di 69,99

sconto 20% – fino a 21 ago 23

COSORI Friggitrice ad Aria 12 Litri, Forno Elettrico, Doppia Riscaldamento, 11 Funzioni Preimpostate, 1800W, 30-220°C, Con 7 Accessori, CAF-R121

In offerta a 149,99 – invece di 179,99

sconto 17% – fino a 21 ago 23

Oral-B Sensitive Clean, Testine Clean & Care per spazzolino elettrico, Fino al 100% di rimozione della placca dentale, Bianco, Confezione da 10 pezzi

In offerta a 24,99 – invece di 49,99

sconto 50% – fino a 24 ago 23

Oral-B Testine Di Ricambio Pro Precision Clean, 10 Testine, Adatto Per Buca Delle Lettere

In offerta a 24,99 – invece di 55,99

sconto 55% – fino a 24 ago 23

Bluefin SUP Cruise Pacchetto Tavola SUP in Carbonio | Tavola Gonfiabile da Stand Up Paddle | Pagaia & Rail in Fibra di Carbonio | Kit di Conversione Kayak | Tutti Gli Accessori | 10?8, 12?

In offerta a 763,99 – invece di 899

sconto 15% – fino a 24 ago 23

Bluefin SUP Pagaia Unisex Adulto, Cruise 10’8 / 325cm Viola

In offerta a 659 – invece di 699

sconto 6% – fino a 24 ago 23

