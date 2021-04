Offerte Amazon 13 aprile: Apple, Arlo, Huawei, Oral-B, Homcom

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Novità Apple MacBook Air (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, 8GB RAM, 256GB SSD) – Argento In offerta a 1049,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 0% – fino al

LG 27GL850 UltraGear Gaming Monitor 27″ QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 429,00 € – invece di 599,00 €

sconto 28% – fino al

Novità Apple MacBook Air (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1279,00 €

sconto 0% – fino al

Novità Apple MacBook Pro (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 256GB SSD) – Argento In offerta a 1309,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 0% – fino al

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 87,54 € – invece di 95,29 €

sconto 8% – fino al

Novità Apple Mac mini (Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 758,00 € – invece di 819,00 €

sconto 7% – fino al

Air Purifier 3H Efficiente 99,97% Tasso di rimozione delle particelle 0,3 micron Supporta le coperture del controllo vocale 126 metri quadrati all’ora Il filtro dura 6 mesi In offerta a 114,00 € – invece di 129,00 €

sconto 12% – fino al

APEMAN Action Cam A100, Touch Screen Nativo 4K/50FPS 20MP WiFi Impermeabile 40M Fotocamera, Avanzato Sensore Super EIS Stabilizzata Videocamera, Telecomando con 2 1350mAh Batterie In offerta a 78,03 € – invece di 119,99 €

sconto 35% – fino al 18 aprile 2021

Arlo Essential Spotlight VMC2330, 3 telecamere sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, bianche In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 25 aprile 2021

Arlo Essential XL telecamera sorveglianza Wifi senza fili a batteria con durata 1 anno, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena, non richiede Base Arlo, VMC2032, bianco In offerta a 139,99 € – invece di 169,99 €

sconto 18% – fino al 25 aprile 2021

Arlo Essential Spotlight VMC2330B, 3 telecamere sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, nere In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 25 aprile 2021

HUAWEI Display 23.8″, Monitor Full HD, Display FullView da 1080P, Gamma di colori al 72% NTSC, Cornici da 5,7 mm, Rapporto schermo/corpo 90%, Angolo di visione 178°, Assenza di Sfarfallio, Black In offerta a 129,99 € – invece di 159,90 €

sconto 19% – fino al 13 aprile 2021

Oral-B SmartSeries Teen Sensi Ultrathin Spazzolino Elettrico Ricaricabile per Adolescenti con 1 Manico e 2 Testine di Ricambio, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 78,36 €

sconto 49% – fino al 13 aprile 2021

CHOETECH Caricatore Wireless 10W Due Bobine Ricarica Wireless 7.5W per iPhone 12/12 Pro/11/11 Pro/XS Max/XR/XS/SE 2020/8 Plus,Caricabatterie Senza Fili 10W Samsung S20/Note 20/S10/S9/S8, Qi Abilitati In offerta a 13,22 € – invece di 36,59 €

sconto 64% – fino al 18 aprile 2021

Powerbank wireless(10W Max )10000mAh Carica Rapida USB C 18W PD & USB A QC 3.0 Caricatore portatile induzione con Ventosa power bank batteria con 3 Ingressi & 3 uscite per iPhone11/XR,samsung In offerta a 25,49 € – invece di 32,99 €

sconto 23% – fino al 18 aprile 2021

Eve Light Strip – Striscia LED intelligente con tecnologia Apple HomeKit, bianco e colori a spettro completo, 1800 lumen, non richiede hub, Illuminazione adattiva In offerta a 70,50 € – invece di 79,95 €

sconto 12% – fino al 25 aprile 2021

IKOHS THERA RETRO – Macchina del Caffè Express per caffè espresso e cappuccino, 1100 W, 15 bar, vaporizzatore regolabile, capacità 1,25 l, caffè macinato e monodose, con doppia uscita (Rosso) In offerta a 94,95 € – invece di 125,00 €

sconto 24% – fino al 13 aprile 2021

IKOHS THERA RETRO – Macchina del Caffè Express per caffè espresso e cappuccino, 1100 W, 15 bar, vaporizzatore regolabile, capacità 1,25 l, caffè macinato e monodose, con doppia uscita (Nero) In offerta a 94,95 € – invece di 135,00 €

sconto 30% – fino al 13 aprile 2021

Jabra Elite 45H Cuffie On-Ear Wireless Sovraurali Solide, Pieghevoli e con Autonomia della Batteria Pari a 50 Ore, 2 Microfoni per le Chiamate, Nero, Regolabile In offerta a 75,90 € – invece di 99,99 €

sconto 24% – fino al 25 aprile 2021

IKOHS LIGHTCALM NICKEL – Ventilatore a soffitto 40W DC Reverse In offerta a 199,95 € – invece di 239,95 €

sconto 17% – fino al 13 aprile 2021

NATURALIFE Zaino per Laptop Antifurto con Cerniera Nascosta, Zaino Porta PC 15.6 Lucchetto TSA, Porta di Ricarica USB, Grande Capacità di Trasporto e Impermeabile per Scuola, Viaggi d’Affari e Turismo In offerta a 33,99 € – invece di 45,27 €

sconto 25% – fino al 18 aprile 2021

homcom Cyclette Professionale Allenamento Aerobico Fitness Sella Regolabile con Monitor Acciaio 102 × 47 × 114cm In offerta a 159,96 € – invece di 189,95 €

sconto 16% – fino al 13 aprile 2021

homcom Cyclette con Trasmissione a Cinghia | Intensità, Manubrio e Sellino Regolabili | Schermo LCD | Nero e Azzurro In offerta a 199,96 € – invece di 304,94 €

sconto 34% – fino al 13 aprile 2021

homcom Barra per Trazioni Power Tower Stazione Fitness Multifunzione Regolabile 181-229cm in Acciaio Nero Rosso In offerta a 139,16 € – invece di 179,95 €

sconto 23% – fino al 13 aprile 2021

homcom Trave da Ginnastica Equilibrio Allenamento Pieghevole Casa Legno 240 × 10 × 6.5cm Blu In offerta a 31,96 € – invece di 40,95 €

sconto 22% – fino al 13 aprile 2021

homcom Stazione Multiuso Regolabile con Sacco da Boxe 20kg e Punching Ball per Allenamento Pugilato In offerta a 180,76 € – invece di 199,95 €

sconto 10% – fino al 13 aprile 2021

HOMCOM Baule Bauletto per Moto Motorini Scooter Posteriore Universale in Plastica 40 x 38 x 28cm Nero, 24L In offerta a 26,36 € – invece di 33,95 €

sconto 22% – fino al 13 aprile 2021

Amazon Basics – Trasportino morbido pieghevole per animali domestici, alta qualità, 66 cm, Nero In offerta a 39,55 € – invece di 46,99 €

sconto 16% – fino al 20 aprile 2021

homcom Rullo da Allenamento Biciclette Trainer Pieghevole, Rullo Anteriore Regolabile, Max. Carico 120kg, Rosso e Nero In offerta a 92,76 € – invece di 189,95 €

sconto 51% – fino al 13 aprile 2021

homcom Monopattino Elettrico con Sella per Bambini Pieghevole 120W velocità Max 12Km/h in Metallo e PE, 78x40x96cm, Rosa In offerta a 92,76 € – invece di 142,95 €

sconto 35% – fino al 13 aprile 2021

homcom Monopattino Elettrico Pieghevole con Sella 2 Ruote Manubrio Regolabile Bambini 7 Anni Rosa 81.5 × 38 × 94cm In offerta a 108,76 € – invece di 135,95 €

sconto 20% – fino al 13 aprile 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).