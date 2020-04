Offerte Amazon 13 aprile fino al 44%: Sony, Apple, Logitech, SanDisk, Honor

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

BEBONCOOL PS4 Playstation verticale ventola di raffreddamento sistema Pro Slim Game Controller Holder stazione di ricarica Dock Pad In offerta a 26,34 € – sconto 27%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

Tavolino Pc Pieghevole,Lega Di Alluminio Regolabile Compatto E Leggero, Vassoio Di Lettura Inclinabile Per Divano/libro/Rivista/Colazione (TYPE 2) In offerta a 32,99 € – sconto

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

iPosible Cover Batteria per iPhone X/XS/10, 6500mAh Cover Ricaricabile Custodia Batteria Cover Caricabatteria Battery Case per iPhone X/XS/10 [5.8”] Cover Power Bank Backup Charger Case In offerta a 21,20 € – sconto 15%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

ESR Caricatore Wireless 7.5W per iPhone XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus, Carica Rapida 10W per Galaxy Note 10/Note 10 Plus/S10/S10 Plus/S9/S9+/S8/S8+ (Adattatore AC Non Incluso), Bianco In offerta a 12,74 € – sconto 20%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

EZVIZ C6N telecamera Wi-Fi interno 1080p videocamera sorveglianza interno Pan/Tilt/Zoom compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, visione notturna, tracciamento del movimento e audio bi-direzionale In offerta a 33,49 € – sconto 44%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

Rilevatore Digitale, TACKLIFE DMS03 Rilevatore di Metallo e Cavi Elettrici, Stud Finder, Scanner da parete Digitale Portabile Multifunzioni Scan di Legna, Metallo Magnetico/non Magnetico In offerta a 19,54 € – sconto 43%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

Proiettore, Vamvo Videoproiettore Portatile 1280*720p, Display da 200″ Full HD 1080p Supportato, Proiettore Cinematografico 4000 Lumens con 50,000 Ore, con HDMI/ VGA/ USB 2.0/ AV In offerta a 99,99 € – sconto 23%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

SIMBR Misuratore Pressione Sanguigna da Braccio Digitale con Funzione di Rilevamento dell’aritmia con Memoria (2 × 128) e Ampio Display LED In offerta a 23,99 € – sconto 20%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

TOPHINON Batteria di Ricambio Ni-MH 4500mAh 14.4V per Aspirapolvere iRobot Roomba 500 510 520 530 532 540 545 550 552 555 560 570 580 581 600 610 620 630 650 660 700 760 770 780 790 800 870 880 – In offerta a 26,34 € – sconto 15%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

Wifi Apriporta Garage Door Opener Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, Compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto, Meross MSG100 In offerta a 26,99 € – sconto 33%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

Kit Composto Da Un Adattatore Angolare Da 105° Per Avvitatore Elettrico O Trapano + 8 Adattatori A Sgancio Rapido Per Chiavi A Bussola Con Sezione Esagonale Da 1/4″ 3/8″ 1/2″ In offerta a 8,99 € – sconto 40%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

Chiavetta USB 3.0 da 32 GB per iPhone, con connettore Lightning certificato MFi, espansione di memoria, compatibile con iOS, iPad, computer, Mac, laptop, PC In offerta a 24,64 € – sconto 15%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

YISSVIC 183Pz Strumenti Orologi Kit Riparazione Orologi Professionale Set Riparazione Orologi Incluso Video Sull’Utilizzo In offerta a 16,14 € – sconto 38%

– fino al 13 aprile

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A10 Smartphone, Display 6.2″ HD+, 32 GB Espandibili, RAM 2 GB, Batteria 3400 mAh, 4G, Dual SIM, Android 9 Pie, [Versione Italiana], Black In offerta a 126,40 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

De’Longhi EC 685 Macchina per caffè Espresso Manuale, 1350 W, 1 Litro, Acciaio inossidabile, Nero In offerta a 149,99 € – sconto 16%

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Frozen II Il Segreto di Arendelle ( DVD) In offerta a 14,99 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Harry Potter 8 Film DVD Collection & Trivial Pursuit In offerta a 23,89 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Harry Potter Collection (Standard Edition) (8 Dvd) In offerta a 20,99 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Final Fantasy VII Remake – Sephiroth Dynamic Theme [Esclusiva Amazon.It] – Day-One Limited – PlayStation 4 – In offerta a 67,99 € – sconto 9%

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Animal Crossing: New Horizons In offerta a 54,99 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale In offerta a 39,99 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 34,99 € – sconto 42%

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic, TWS Wireless Bluetooth 5.0 Headphones Charging Box True Stereo Sound Wireless Bluetooth Headphones with Microphone Hands-Free Headphones AI Control black In offerta a 23,98 € – sconto

– fino a 19 aprile

Click qui per approfondire

AmazonBasics Batterie industriali alcaline AA, confezione da 40 In offerta a 9,99 € – sconto

– fino a 19 aprile

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Batterie alcaline AAA 1.5 Volt, Performance, confezione da 36 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 9,69 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

TOSHIBA HDTB420EK3AA, Canvio Basics, Disco rigido Esterno Portatile, USB 3.0, Nero, 2 TB In offerta a 66,99 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MB-Mc64Ga Evo Plus Scheda Microsdxc da 64 Gb, Uhs-I U3 100Mb/S, con Adattatore SD, Rosso/Grigio In offerta a 13,92 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

HONOR Band 5 Activity Tracker, Uomo Donna Smartwatch Orologio Fitness Cardiofrequenzimetro da Polso Impermeabile Smart Watch 0.95 Pollice Schermo a Colori,Blu In offerta a 36,99 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

NEW’C Pacco da 2 Pezzi, Pellicola Protettiva in Vetro Temperato per iPhone 7, iPhone 8 In offerta a 4,90 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili Bassi Potenziati, Auricolari con Custodia da Ricarica 25 Ore di Tempo di Utilizzo, Microfoni Integrati, Prova di Sudore, Touch Control per Samsung iPhone Huawei In offerta a 29,99 € – sconto 25%

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30 In offerta a 14,24 € – sconto 2%

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Logitech B100 Mouse USB Cablato, 3 Pulsanti, Rilevamento Ottico, Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 6,99 € – sconto 8%

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 9,99 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

SPARIN [4-Pezzi] Pellicola Vetro Temperato Compatibile con iPhone 8/7/6/6s, [Strumento per Una Facile Installazione], [Alta Trasparente] [Nessuna Bolla] [Anti-Impronte] In offerta a 7,89 € – sconto

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

Sony MDR-ZX110 Cuffie On-Ear, Bianco In offerta a 10,99 € – sconto 27%

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”