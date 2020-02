Offerte Amazon 13 febbraio fino al 51%: Black+Decker, Philips, Arlo, Raspberry, Painter, Custodie UAG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Non dimenticate che sono ancora attive le offerte di mercoledì su accessori Huawei, Joby, Lowepro, Manfrotto, Aukey, EzWiz, quelle di martedi su diversi prodotti D-Link, Tecnoware, Andoer e quelle di lunedì su prodotti a marchio Amazfit, Spigen, Akaso.

D-Link DIR-1960 Router EXO AC1900, Smart Mesh Wi-Fi, McAfee Integrato, Gigabit, USB 3.0, Parental Control, Funziona con Alexa In offerta a € 99,99 – sconto 33%

– fino al 13-feb-20

D-Link DIR-3060 Router EXO AC3000 Smart Mesh Wi-Fi, McAfee Integrato, Processore Dual-core, 4 Gigabit LAN, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 In offerta a € 159,99 – sconto

– fino al 13-feb-20

D-Link DIR-882 Router Wi-Fi AC2600 Dual band, 5 Porte Gigabit, 1 Porta USB 3.0 e 1 Porta 2.0, AC SmartBeam, Tecnologia MIMO, Rete Ospiti, Parental Control, Configurazione Semplice, WPS/Reset, Nero In offerta a € 94,99 – sconto 41%

– fino al 13-feb-20

Nebula Proiettore Portatile Smart con Wi-Fi, Cinema Portatile ad Alto Contrasto 100 Lumen, DLP, Speaker a 360°, Proiezione Fino a 100 Pollici, Autonomia Fino a 4 Ore di Video In offerta a € 297,49 – sconto 43%

– fino al 16-feb-20

Netgear EX7300 Ripetitore WiFi Mesh AC2200, WiFi Extender e access point Dual band, 2200 Mbps, Porta Lan, Amplificatore WiFi mesh compatibile con modem fibra e adsl In offerta a € 84,90 – sconto 12%

– fino al 16-feb-20

Satechi Dual caricatore da viaggio 75 W tipo C PD con 2 USB-C PD e 2 USB 3.0 – Compatibile con 2019 MacBook Pro, 2018 MacBook Air, iPhone 11 Plus Max/11 Plus/11 (EU) In offerta a € 64,99 – sconto 13%

– fino al 16-feb-20

WACOM Bamboo Folio A5 Digitalizzatore Appunti su Carta con Cover / Blocco Note Digitale per Disegno e Appunti Digitali Grigio Scuro / Compatibile con Smartphone e Tablet Android, iOS e Windows In offerta a € 128,99 – sconto 14%

– fino al 16-feb-20

Wacom Intuos S Tavoletta Nera con Penna – Tavoletta Grafica Portatile Nera per dipingere, disegnare ed editare foto con 1 software creativo incluso da scaricare, compatibile con Windows Mac In offerta a € 63,99 – sconto 24%

– fino al 16-feb-20

ZOLO Auricolari Bluetooth Liberty, Bluetooth 5.0 e tecn. Driver in Grafene e Autonomia di 100 Ore, Cuffie Bluetooth Resistenti al Sudore con Intelligenza Artificiale, Telefonate Vivavoce Stereo – In offerta a € 49,99 – sconto 29%

– fino al 16-feb-20

Neewer Pannello Luce 176 LED Dimmerabile con 2pz Batteria a Litio 2600mAh Caricabatterie Doppio a USB per Reflex Digitali Canon Nikon ecc. per Registrazioni Video in Studio Fotografico In offerta a € 32,39 – sconto 19%

– fino al 16-feb-20

Netgear GS348T Serie S350 Switch Smart Managed Pro a 52 Porte Gigabit Ethernet, con 4 SFP da 1G, Montaggio su Desktop/Rack In offerta a € 259,90 – sconto

– fino al 23-feb-20

Outlet Wall Mount Stand Hanger for Google Home Mini Voice Assistants, Compact Holder Case Plug in Kitchen Bathroom Bedroom, Hides the Google Home Mini Cord (White) In offerta a € 10,79 – sconto 10%

– fino al 16-feb-20

YABER Proiettore 4600 Lumen Mini Proiettore Portatile 1080P Supporto Nativa 1280*800 LED Videoproiettore 200″ Display Cinema Domestico Iphone, Android, Laptop, PC, Con Tv/Av/Vga/Usb/Hdmi In offerta a € 89,99 – sconto 20%

– fino al 16-feb-20

Panasonic Panar03Rb10 Batterie AAA In offerta a € 7,30 – sconto

– fino al 22-feb-20

Netgear Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 16 porte (GS316PP) – con 16 PoE+ a 183 W, montaggio desktop/su rack/a parete, in metallo resistente In offerta a € 189,90 – sconto

– fino al 16-feb-20

NETGEAR GS308PP Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet, con 8 PoE+ a 83 W, Montaggio Desktop su Rack a Parete, in Metallo Resistente In offerta a € 114,20 – sconto

– fino al 16-feb-20

Netgear GS110MX Switch Ethernet 10 porte Gigabit/10G, Switch Unmanaged con 2 porte 10G/muti-gig, Struttura in metallo In offerta a € 179,90 – sconto 14%

– fino al 22-feb-20

NETGEAR GC108P Insight Manage Ethernet Switch Poe, 8 Porte Poe+ con Budget di 64W, Gestione Cloud In offerta a € 102,90 – sconto

– fino al 23-feb-20

Netgear GC110 Switch Cloud Insight Managed Smart 10 Porte Gigabit Ethernet, con 2 SFP 1G, Desktop – In offerta a € 79,90 – sconto 43%

– fino al 23-feb-20

Spigen DuraSync Cavo USB C a USB C 2.0, 60W 480Mbps 1.5m Duraturo trasferimento Dati Intrecciato in Cotone e Caricabatterie, Solo USB-C Compatibile, Adattatore USB C Non Incluso In offerta a € 9,80 – sconto

– fino al 16-feb-20

Spigen DuraSync Cavo USB C a USB C 2.0, 60W 480Mbps 1.5m Duraturo trasferimento Dati Intrecciato in Cotone e Caricabatterie, Solo USB-C Compatibile, Adattatore USB C Non Incluso In offerta a € 9,80 – sconto 25%

– fino al 16-feb-20

Spigen SteadiBoost Compact Fast Wireless Charger, Ultra Mini, 7.5W / 10W, Certificato Qi, iP Technology, Ricarica Wireless Veloce Compatibile con iPhone e Galaxy, Si consigliano Pixel e Huawei In offerta a € 15,99 – sconto 27%

– fino al 16-feb-20

Spigen SteadiBoost Qi Universal Supporto per Ricarica Wireless Auto Veloce, One-Tap Tech, Caricabatterie Auto Incluso, Caricatore Auto Wireless Quick per iPhone 11 / XS, Galaxy S10 / Note 10 In offerta a € 29,99 – sconto 40%

– fino a 16-feb-20

Spigen SteadiBoost, Ez Grip, IP Tech, USB C Power Delivery 3.0 27W, Ricarica Caricatore USB Muro Compatibile con Galaxy Note 10, S10, iPhone 11 PRO, Xiaomi Redmi 5 Caricabatterie Wireless In offerta a € 14,99 – sconto 21%

– fino a 16-feb-20

Spigen SteadiBoost, Total 45W, IP Tech, Quick Charge 3.0 18W+USB Tipo C Power Delivery 3.0 45W Caricatore Auto USB Veloce Compatibile con Galaxy Note 10, S10, Xiaomi, Ricarica Wireless Auto In offerta a € 15,99 – sconto 11%

– fino al 16-feb-20

Spigen USB Type C 3.2/3.1 to HDMI Cable 2m/6.6ft [4K Ultra HD Thunderbolt 3][Plug & Play] per Smartphone, Tablet, Laptop e Altro Ancora In offerta a € 7,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

Urban Armor Gear Metropolis Apple iPhone 11 Pro (5.8″)Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – nero In offerta a € 29,89 – sconto

– fino al 22-feb-20

Urban Armor Gear Metropolis per Apple iPad 9.7 (2017 / 2018) / iPad Air Custodia protettiva con standard militare americano [cinturino da polso a 360°, portastilo, resistente agli urti] – Nero In offerta a € 39,90 – sconto

– fino al 28-feb-20

Urban Armor Gear Metropolis per Apple iPad Pro 11 (2018) Custodia protettiva Cover con standard militare americano case [conciliabile Apple Pencil] – blu In offerta a € 39,90 – sconto

– fino al 22-feb-20

Painter 2020 ML In offerta a € 299,99 – sconto

– fino al 24-feb-20

Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM TICTID Starter Kit Aggiornato Raspberry pi 3 con MicroSD Card 32GB, Tipo C Alimentatore 5V 3A con Interruttore, Ventola, Micro HDMI, Custodia e Lettore di Scheda In offerta a € 98,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

ARLO Pro VMS4430 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Kit Base con 4 Telecamere di Sicurezza, Audio a 2 Vie, HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 479,99 € – sconto 51%

– fino al

Philips Lighting Hue White And LightStrip Plus Striscia LED Smart, Dimmerabile, 16 Milioni Colori, Kit Base 2 m + Estensione di 1 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 64,99 € – sconto 38%

– fino al

BLACK+DECKER ASD184K-QW Trapano/avvitatore Autosense™ 18V – 1.5AH in valigetta In offerta a 85,99 € – sconto 43%

– fino al

BLACK+DECKER BEH710K-QS Trapano a percussione a filo compact 710W a 2 velocità meccaniche + 4 extra punte in valigetta In offerta a 39,99 € – sconto 16%

– fino al

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.