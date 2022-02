Offerte Weekend Amazon fino al 52% su Apple, Logitech, Anker, Bontec, Arlo, Fossil, Asmodee, LG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2099,00 € – invece di 2349,00 €

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64″, 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Distilled Blue In offerta a 59,90 € – invece di 99,00 €

Xiaomi 11 Lite 5G NE – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55” a 90Hz, Qualcomm Snapdragon 778G, Tripla Fotocamera 64MP+8MP+5MP, 4250mAh, Bubblegum Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 319,90 € – invece di 399,90 €

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 34,99 € – invece di 44,99 €

Samsung Galaxy Buds2 Cuffie Bluetooth, True Wireless, Cancellazione attiva rumori, Custodia di Ricarica, Audio bilanciato, IPx2, Ergonomici Peso 5g/auricolare, Black/Graphite, 2021 [Versione Italiana] In offerta a 99,90 € – invece di 149,00 €

Sony MDR-RF855RK – Cuffie TV wireless over-ear, Base di ricarica, Portata 100 metri, Batteria fino a 18 ore, Nero In offerta a 56,09 € – invece di 90,00 €

Sony MHC-V02 Sistema audio All in One con JET BASS BOOSTER, Effetti Luminosi, Lettore CD, Bluetooth, USB, Nero In offerta a 155,99 € – invece di 230,00 €

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48″, TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 779,00 € – invece di 1499,00 €

Corsair MM350 Tappetino per Mouse da Gioco Esteso XL, Tessuto Anti-Sfilacciamento, Nero/Grigio In offerta a 26,99 € – invece di 39,99 €

Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile con Apple macOS, iOS, Windows, Linux, Android, in Metallo – Grigio scuro In offerta a 93,45 € – invece di 93,45 €

Laica Bilancia Pesapersone Body Composition, Bianco/Grigio, 180 kg, 2 unità In offerta a 15,99 € – invece di 24,90 €

Beelink Mini PC GK Mini with Intel Processor J4125(up to 2.7GHz) Windows 10, 8G LPDDR4/256G SSD Mini Computer,4K UHD,2.4G/5G Dual WiFi,BT4.0,Dual HDMI Ports,Gigabit Ethernet,Mini Desktop Computer In offerta a 220,15 € – invece di 279,00 €

Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60 W, 1 Porta con Power Delivery per Apple MacBook, Nexus 5 X/6P e 4 Porte PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung e Altri dispositivi. In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Blu In offerta a 37,99 € – invece di 45,99 €

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Viola In offerta a 37,99 € – invece di 45,99 €

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Bianco In offerta a 37,99 € – invece di 45,99 €

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, Compatibile con iPhone 13/iPhone 12 Serie, Verde In offerta a 37,99 € – invece di 45,99 €

Piano cottura a induzione, piano cottura a induzione singolo AMZCHEF, 2000W Max con 10 livelli di temperatura e potenza, portatile con timer, impostazione max e min, semplice controllo dei pulsanti In offerta a 41,64 € – invece di 58,99 €

Angetube Webcam con funzione zoom – 1080P streaming media web cam con doppio microfono con zoom digitale a 5- livelli Utilizzato per chat video e videoconferenze, compatibile con Windows Mac e Android In offerta a 50,14 € – invece di 90,99 €

Angetube Full HD 1080p Webcam Luce ad Anello Regolabile Incorporata e Telecamera Web in Streaming con Messa a Fuoco Automatica Avanzata per Xbox One Gamer Facebook e Youtube Streamer In offerta a 50,99 € – invece di 90,99 €

Angetube LOGITUBO HD Webcam 1080P Telecamera Live Streaming con Doppio Microfono Web Cam Funziona con Xbox One/PC/MacBook Supporto OBS/Facebook/Youtube In offerta a 39,09 € – invece di 80,99 €

Bang & Olufsen Beosound A1 (2a Generazione) Altoparlante Bluetooth portatile e impermeabile con microfono, Green In offerta a 207,60 € – invece di 299,00 €

D-Link DUB-M530 – Hub USB di Tipo C, 5 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080p, 2 Porte USB 3.0/USB 2.0, Lettore di Schede SD e microSD SDHC e SDXC In offerta a 38,70 € – invece di 49,90 €

BONTEC Staffa TV per Televisori da 13-42 pollici a LED/ LCD/ OLED, Supporto TV con Braccio Girevole ed Estendibile per Schermi, Staffa per Montaggio su Parete Fino a 35 kg, Max VESA 200 x 200 mm In offerta a 20,39 € – invece di 26,99 €

BONTEC Supporto da Parete per TV da LED LCD 32-75 pollici, Staffa TV con Movimento Inclinabile ed Estendibile, Supporto TV per Muro Staffa Ultra Resistente a 60kg, Max VESA 600x400mm In offerta a 39,09 € – invece di 47,99 €

BONTEC Supporto da pavimento per TV da 30-70 pollici a LED LCD OLED al plasma piatto curvo, altezza regolabile alto TV Stand con staffe fino a 40kg, Max VESA 600x400mm. In offerta a 60,34 € – invece di 73,99 €

BONTEC Supporto TV da tavolo universale con supporto per TV LCD/LED/al plasma da 32″-65″ – regolabile in altezza, può contenere 45 kg, VESA max 600×400 mm In offerta a 34,84 € – invece di 42,99 €

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Cavo HDMI e Livella a Bolla In offerta a 53,54 € – invece di 67,99 €

BONTEC Staffa TV per Televisori da 23-55 Pollici a LED, LCD, Plasma e Curvi, Inclinabile Ultra Sottile Supporto TV Parete Fino a 45 kg, Max. VESA 400x400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

Dymo Etichettatrice LabelWriter 450 ad alte prestazioni | Stampante termica professionale per etichette | Stampa fino a 51 etichette al minuto In offerta a 110,50 € – invece di 157,19 €

Dymo 947818 Nastro per Etichettatrice In offerta a 39,20 € – invece di 66,11 €

Arlo Pro 3 Floodlight, Telecamera di videosorveglianza WiFi senza fili, Riflettore e Allarme integrati, Visione Notturna a Colori, Video 2K HDR, Audio 2 vie, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

Arlo Pro4 Spotlight telecamera senza fili da esterno 2K HDR WiFi, Faro e sirena integrati, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

Arlo Pro4 Spotlight telecamera senza fili da esterno 2K HDR WiFi, Faro e sirena integrati, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

Arlo Pro4 Spotlight,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 2 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure In offerta a 329,99 € – invece di 499,99 €

Arlo Pro4 Spotlight,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 3 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco In offerta a 499,99 € – invece di 649,99 €

Arlo Pro4 Spotlight,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 3 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Nero In offerta a 499,99 € – invece di 649,99 €

Arlo Pro4 Spotlight,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 4 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco In offerta a 549,99 € – invece di 799,99 €

AEOTEC Nano Switch on/off Controller, Z-Wave Plus in-Wall Smart Switch per Domotica, ZW139 10A Neutro Richiesto, Funziona con Alexa In offerta a 41,80 € – invece di 69,99 €

Electraline 49010 Prolunga Elettrica 20 Mt Con avvolgicavo in Metallo con 4 Prese Schuko +10/16A, Spina 16A per Uso Professionale, Sezione Cavo 3G1,5 In offerta a 51,70 € – invece di 60,99 €

EZVIZ Telecamera da Esterno con Visione Notturna a Colori 4MP, Videocamera di Sorveglianza con Intelligenza Artificiale Rilevamento di Persone, Zone di Rilevamento Personalizzabili Modello C3W PRO In offerta a 104,99 € – invece di 149,98 €

EZVIZ Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p Videocamera Sorveglianza Esterno con Visione Notturna Fino a 30m Protezione IP66 Sistema d’allarme con Luce Stroboscopica e Sirena Compatibile Con Alexa In offerta a 54,99 € – invece di 99,99 €

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 2K Plus Videocamera Sorveglianza Interno 4MP Pan/Tilt/Zoom Compatibile Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

ECOVACS DEEBOT OZMO 950 Care robot aspirapolvere con funzione di pulizia + 50 panni per la pulizia: robot aspirapolvere con navigazione intelligente, Google Home, Alexa, app, nero In offerta a 329,99 € – invece di 649,00 €

Focal ICU 100 Kit Coassiale Universal a 2 Vie – 100MM In offerta a 53,20 € – invece di 99,00 €

Amazfit GTS 2 Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 5 ATM Impermeabile, 90 Modalità di Allenamento, Monitor del Sonno, Memoria Interna Musica di 3GB per Sport, Uomo, Donna (Oro) In offerta a 133,99 € – invece di 169,90 €

Amazfit GTR 2e Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED Da 1,39?, 90 Modalità di Allenamento, 5 ATM Impermeabile, Durata della batteria di 24 giorni, Monitor del Sonno, Uomo, Donna In offerta a 99,90 € – invece di 129,90 €

Fossil Smartwatch GEN 5E Connected da uomo con Wear OS by Google con Cinturino in Acciaio Inossidabile + Cinturino dell’Orologio in Silicone Marrone Chiaro, S221300 In offerta a 135,15 € – invece di 229,00 €

Fossil Smartwatch GEN 5E Connected da Uomo con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC, con Cinturino in Acciaio Inossidabile In offerta a 135,15 € – invece di 229,00 €

Fossil Smartwatch GEN 5E Connected da Uomo con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC, con Cinturino in Acciaio Inossidabile Bicolore In offerta a 135,15 € – invece di 229,00 €

Diesel Orologio Cronografo Quarzo uomo con Cinturino in Acciaio Inossidabile, DZ4180 In offerta a 167,09 € – invece di 259,00 €

Ferrino Spark Zaino, Verde, Small/13L In offerta a 67,50 € – invece di 108,00 €

EASTPAK The One Borsa A Tracolla, 21 cm, 2.5 L, Nero (Black) In offerta a 17,80 € – invece di 30,00 €

Eastpak Springer Marsupio, 23 cm, 2 L, Grigio (Black Denim) In offerta a 14,40 € – invece di 27,00 €

Asmodee – La Casa dei Sogni, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8155 In offerta a 23,80 € – invece di 29,90 €

Asmodee- Century Il Nuovo Mondo Gioco da Tavolo, Colore, 7508 In offerta a 24,60 € – invece di 34,90 €

Asmodee – Zombicide: La Notte dei Morti Viventi, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8448 In offerta a 69,50 € – invece di 89,90 €

Asmodee – T.I.M.E Stories: Madame, Espansione Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8973 In offerta a 18,60 € – invece di 24,90 €

Asmodee Italia – Forgotten Waters: A Crossroads Game – Gioco da Tavolo con App, Edizione in Italiano (9805) In offerta a 39,70 € – invece di 59,90 €

Asmodee Italia Arkham Horror il Gioco da Tavolo: I Segreti dell’Ordine, Espansione, Edizione in Italiano, 9664, Multicolore In offerta a 30,50 € – invece di 39,90 €

Asmodee – Arkham Horror, Il Gioco di Carte: Ai Confini della Terra, Espansione Investigatori, Edizione in Italiano, 9668 In offerta a 31,10 € – invece di 39,90 €

Asmodee – Pandemia: La Cura, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8384 In offerta a 21,30 € – invece di 39,90 €

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).