Offerte Amazon 13 luglio fino al 53%: TCL, LG, Joby, BeO, Fitbit

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

TCL | 55EP641 | Android TV con Assistente Google: Risoluzione 4k HDR, Accesso a Google Play Store, Dolby Audio integrato. Colore: Titanio, 55 Pollici (Classe energetica A+) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 329,99 – sconto 34%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

LG TV NanoCell AI 49NANO806NA, Smart TV, 49″, 4k + SL4Y Soundbar 2.1 In offerta a € 599,00 – sconto

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

TCL | 32ES561 | Smart TV, Android TV: Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio per suoni chiari e dinamici. Colore: Nero, 32 Pollici (Classe energetica A+) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 169,99 – sconto 32%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Hisense H40BE5500 Smart TV LED FULL HD 40″, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 239,00 – sconto 32%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

JOBY GorillaPod 3K PRO Kit, Treppiede Professionale Flessibile in Alluminio con Testa a Sfera per Fotocamere CSC/Mirrorless Premium, Portata Max 3 kg, JB01566-BWW In offerta a € 99,99 – sconto 28%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Altoparlante portatile Bluetooth Bang & Olufsen Beoplay A1 con microfono, Sand Stone In offerta a € 145,00 – sconto 25%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Plus Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a € 20,49 – sconto 25%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra CompactFlash Scheda di Memoria 16 GB, 50 MB/s In offerta a € 19,99 – sconto 13%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra 256GB Chiavetta USB 3.0, fino a 130MB/s, Nero In offerta a € 52,16 – sconto

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 64 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Blu In offerta a € 21,49 – sconto 35%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Fitbit Versa 2 – Smartwatch per benessere e forma fisica con controllo vocale, punteggio del sonno e musica, 4 x 4 x 1,2 cm, Grigio sabbia/Grigio nebbia, con Alexa integrata In offerta a € 179,90 – sconto 10%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Fitbit Inspire, Tracker per Fitness e Benessere In offerta a € 46,95 – sconto 33%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Fitbit Inspire HR, Tracker per Fitness e Benessere, Nero In offerta a € 69,95 – sconto 19%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Fitbit Charge 3, Tracker Avanzato per Fitness e Benessere Unisex Adulto, Lavanda, Taglia Unica In offerta a € 109,95 – sconto 35%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Fitbit Inspire HR, Tracker per Fitness e Benessere, Lilla In offerta a € 69,95 – sconto 30%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Fitbit Aria Air Bilancia intelligente In offerta a € 46,95 – sconto 53%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Fitbit Versa Edizione Speciale con Rilevazione del Battito Cardiaco, oltre 4 Giorni di Autonomia della Batteria, Resistente All’acqua, Grigio In offerta a € 144,95 – sconto

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Invision Supporto Staffa TV da Parete per 26 – 42 Pollici – Ultra Sottile per LED, LCD, HDR, 4K – Inclinabile e Girevole – Max VESA 200x200mm – Capacità Massima di Peso 40kg (HDTV-M) In offerta a € 21,24 – sconto 21%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Aigostar Vicki 33JTM – Ventilatore da tavolo, silezioso. 2 impostazione di velocità, 25W, 27,5 cm, 1,73KG, oscilazione di 80 gradi. Design esclusivo In offerta a € 19,59 – sconto 22%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Infusore per tè / frutta e borraccia d’acqua + colino + inserimento per frutta senza BPA | 450ml bottiglia termica in acciaio inox con isolamento vuoto | ufficio, outdoor, scuola, sport – caffè, tè In offerta a € 19,99 – sconto 20%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Aigostar Adam 30GOM – Bollitore d’acqua in vetro borosilicato con illuminazione a LED. 2200W, 1.7L e Color Nero. Protezione Boil-dry. BPA FREE. Design Esclusivo. In offerta a € 18,99 – sconto 17%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Borsa Impermeabile a Tracolla Regolabile 20L Kit 3 in 1 Sacca Acqua Resistente Custodia Case per Cellulare Waterproof Zaino per Nuoto Sci Pesca Trekking Surf Rafting Campeggio Canoa Nautica Giallo In offerta a € 16,99 – sconto 35%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Amzdeal Kit Tenda Studio 50 x 50 cm Scatola Fotografica con Striscia LED 5500K +Panno di base in argento più 3 Panni Sfondi (Bianco, Nero, Arancione) – In offerta a € 47,49 – sconto 21%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

Anker Soundcore Liberty Air 2 cuffie Bluetooth 5, driver diamantati, auricolari wireless con 4 microfoni, riproduzione per 28 ore, Suono personalizzato con eliminazione del rumore, ricarica wireless In offerta a € 79,99 – sconto 38%

– fino al 13 luglio

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”