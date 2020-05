Offerte Amazon 13 maggio fino al 49%: Apple, Samsung, Sony, SanDisk, Drift

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte su prodotti Echo, Ecovacs, Tronsmart, Aukey, iRobot oltre a quelle sui prodotti Logitech, SanDisk, Echo, Netgear, Fritz!, WD. Inoltre potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited, guardare gratis per un mese tutti i film e le serie TV trasmesse su Amazon Prime Video e fare un regalo last-minute per la Festa della Mamma.

LOETAD Case Hard Disk 3.5/2.5 USB 3.0 con USAP Case Hard Disk Esterno per 7mm e 9.5mm SATA I/II/III HDD SSD fino a 10TB Compatibile con Samsung, WD, Toshiba, SanDisk, Seagate, Hitachi, ecc. In offerta a 16,99 € – sconto 15%

– fino al 13 maggio

Click qui per approfondire

ESR Cover per iPad 10.2 Pollici, 2019 Custodia con Portamatite, Cover Flessibile Pieghevole Morbida con Slot per Matita Custodia per Stilo Serie Rebound Pencil Progettata Solo per iPad 7 2019, Grigio In offerta a 12,74 € – sconto 15%

– fino al 13 maggio

Click qui per approfondire

TACKLIFE Utensile Rotante Multifunzione, Aggiornato a 40,000 Giri/Min, 200W Utensile Multifunzione Rotante, 6 Velocità Di Controllo, Utilizzabili Per Incisore Legno, Fai Da Te E Così Via, RTD36AC In offerta a 36,95 € – sconto 25%

– fino al 13 maggio

Click qui per approfondire

KKTICK Custodia iPhone SE 2020, Cover iPhone 8 Silicone Ultra Sottile e Anti-Graffio Anti Impronta Digitale Copertura Protettiva Case Cover Ultra Slim per iPhone 8 Bumper Case -Trasparente In offerta a 5,09 € – sconto 49%

– fino al 13 maggio

Click qui per approfondire

HYLOGY Misuratore di Pressione da Braccio, Digitale Automatica Sfigmomanometro da Braccio, Grande Touchable Schermo LED e Trasmissione Vocale, 2 * 90 Memoria e Grande Bracciale In offerta a 31,29 € – sconto 18%

– fino al 13 maggio

Click qui per approfondire

Lampade Solari a da Led Esterno,【Impermeabile Versione durevole】 Trswyop 128LED Luce Solare Led Esterno con Sensore di Movimento 2200 mAh Luci Solari Risparmio Energetico per Giardino -2 Pezzi In offerta a 21,20 € – sconto 15%

– fino al 13 maggio

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 In offerta a 58,64 € – sconto 15%

– fino al 13 maggio

Click qui per approfondire

AUKEY Supporto Cellulare Auto 360 Gradi di Rotazione (Garanzia a Vita) Porta Telefono Auto Universale per iPhone X / 8/7 / 6, Samsung S9 / 8/7, Xiaomi, Huawei e GPS Dispositivi In offerta a 8,09 € – sconto 10%

– fino al 13 maggio

Click qui per approfondire

TACKLIFE Trapano Avvitatore a Batteria 12V Leggerezza Trapano a Batteria 2000mAh Ricaricabile 19 Coppie Max 27Nm 1 Modalità da Forare Velocità Veloce/Bassa Mandrino 10mm PCD01B – In offerta a 39,97 € – sconto 20%

– fino al 13 maggio

Click qui per approfondire

meross Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi Smart 4 Schuko 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2400W 10A, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 31,44 € – sconto 13%

– fino al 13 maggio

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica (seconda generazione) In offerta a 135,00 € – sconto 25%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro In offerta a 232,00 € – sconto

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Apple iPhone 11 (128GB) – Verde In offerta a 799,00 € – sconto 10%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Drift DR150 – DR150BL – Silla Gaming, Color Azul In offerta a 151,66 € – sconto

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 128 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 24,28 € – sconto 19%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Apple iPhone 11 (64GB) – Bianco In offerta a 753,00 € – sconto 10%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Sony WH-CH510 Cuffie Wireless On-Ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 Ore, Bluetooth, Nero In offerta a 34,99 € – sconto 30%

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

Samsung QE55Q60RATXZT Serie Q60R (2019) QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero con Samsung HW-Q60R/ZF Soundbar da 360 W, 5.1 Canali, Nero – In offerta a 874,99 € – sconto

– fino al 17 maggio

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”