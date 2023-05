Offerte Amazon 13 maggio fino al 49% su Apple, Lenovo, Reolink, Dreame

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1599,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1226,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 958,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 958,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 656,00 € – invece di 789,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 246,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,99 € – invece di 159,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 179,00 € – invece di 209,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Xiaomi 13 – Smartphone 8+256GB, FHD+ 120Hz AMOLED 6.36″, Snapdragon 8 gen 2, Leica main camera, 67W turbo charging, 4500mAh, White (IT + 2 anni garanzia)

In offerta a 729,90 € – invece di 799,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

ESR HaloLock MagSafe Supporto per Il Telefono da Auto, per la Bocchetta d’Aria, Compatibile con iPhone Serie 14/14 Plus/14 Pro/14 PRO Max e iPhone Serie 13/12, Non Supporta la Ricarica, Nero

In offerta a 22,59 € – invece di 26,99 €

sconto 16% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Amazfit Bip U PRO Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, Alexa Integrato, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, 60 modalità Sport, Impermeabile 5 ATM, Notifiche Messaggi

In offerta a 39,90 € – invece di 69,90 €

sconto 43% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White and Color Ambiance Xamento,Plafoniera Smart, Media, Bluetooh, 33.5 W, Bianca

In offerta a 186,95 € – invece di 219,99 €

sconto 15% – fino a 20 mag 23

Bang & Olufsen Beosound Emerge – Altoparlante Domestico Compatto e Sottile Wireless per la Casa con Bluetooth, Multiroom WiFi e Active Room Compensation – Gold Tone/Light Oak

In offerta a 632,85 € – invece di 749,00 €

sconto 16% – fino a 20 mag 23

Lenovo D27-30 Monitor – Display 27″ Full HD, VA (1920×1080, 75Hz, 4 ms, AMD FreeSync, Input HDMI+VGA, Cavo HDMI)

In offerta a 124,00 € – invece di 149,00 €

sconto 17% – fino a 4 giu 23

Lenovo Tab M10 Plus Seconda Generazione, Display 10.3″ Full HD, 4G LTE, RAM 4GB, Memoria 128GB, Tablet Android Pie, Storm Grey, Esclusiva Amazon, Alimentatore

In offerta a 199,00 € – invece di 279,00 €

sconto 29% – fino a 4 giu 23

Lenovo Tab M10 Seconda Generazione, Display 10.1″ HD, Wi-Fi 5, RAM 3GB, Memoria 32GB, Tablet Android 11, Iron Grey [Esclusiva Amazon]+ Alimentatore, ZA6W0224SE

In offerta a 129,00 € – invece di 179,00 €

sconto 28% – fino a 4 giu 23

Imou Telecamera Wi-Fi Esterno 1080P Visione Notturna a Colori, Telecamera WiFi 360°, IP66, Tracciamento Intelligente, Rilevamento Umano con Faretto e Sirena, Audio Bidirezionale, 2,4Ghz Cruiser SE+

In offerta a 42,49 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino a 14 mag 23

Reolink 5MP Telecamera Esterno PoE Bullet con Rilevamento di Persone/Veicoli e Movimento, Telecamera IP Esterno Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio Slot per Scheda Micro SD, RLC-510A

In offerta a 56,08 € – invece di 72,99 €

sconto 23% – fino a 14 mag 23

Reolink 5MP PoE Kit Videosorveglianza Esterno, 8CH 4K NVR con 2TB HDD + 4x 5MP Telecamera PoE Impermeabile, Rilevamento Intelligente di Persona e Veicolo, Slot per Scheda Micro SD, RLK8-510B4-A Nero

In offerta a 449,64 € – invece di 528,99 €

sconto 15% – fino a 14 mag 23

Reolink 5MP Telecamera Esterno con Rilevamento di Persone/Veicolo, Time-Lapse, Impermeabile IP66, Rilevamento Movimento, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-510A Nero

In offerta a 56,08 € – invece di 72,99 €

sconto 23% – fino a 14 mag 23

Reolink 4K 8MP Telecamera Esterno Dome con Rilevamento di Persone/Veicoli/Pet, Videosorveglianza con Time-Lapse, Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-820A

In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 14 mag 23

Reolink 5MP PoE Kit Videosorveglianza Esterno, 8CH 4K NVR con 2TB HDD + 4x 5MP Telecamera PoE, Rilevamento Persona/Veicolo, Visione Notturna IR, Impermeabile IP66, Registrazione 24/7, RLK8-410B4-5MP

In offerta a 467,49 € – invece di 549,99 €

sconto 15% – fino a 14 mag 23

Dreame D10s Plus Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con DualBoost 1.0 Auto-Empty,IA,Navigazione LDS, 5.000Pa, Autonomia di 280 min,Controllo tramite app e video per tappeti,pavimenti duri e non solo

In offerta a 479,99 € – invece di 569,00 €

sconto 16% – fino a 14 mag 23

Dreame D10s Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con IA, Navigazione LDS, Aspirazione 5.000Pa, Autonomia di 280 Minuti, Controllo Tramite App e Video per Tappeti, Moquette, Pavimenti Duri e Altro.

In offerta a 359,00 € – invece di 429,00 €

sconto 16% – fino a 14 mag 23

Innsky Friggitrice ad Aria 10 Litri, 10 in 1 Forno ad Aria Calda con LED Touch Screen, Friggitrice Senza Olio da 1500W, Friggere, Griglia, Forno, Arrostir, 6 Accessori e Ricettario – Acciaio Inox

In offerta a 132,57 € – invece di 175,99 €

sconto 25% – fino a 14 mag 23

Bestway 60035 Minipiscina idromassaggio gonfiabile Lay-Z-Spa Havana AirJet?

In offerta a 298,50 € – invece di 549,95 €

sconto 46% – fino a 21 mag 23

MATEIN Zaino Uomo Zaino per PC Portatile, 15,6 Pollici Zaino Porta PC con Caricatore USB Zaino da lavoro, Impermeabile Zaino per Laptop, Computer, Notebook, Viaggio Regalo Uomo & Donna – Nero

In offerta a 29,74 € – invece di 39,99 €

sconto 26% – fino a 14 mag 23

MATEIN Zaino Uomo 17.3 Pollici Grande Zaino Porta PC Lavoro Antifurto Zaino Laptop Computer Notebook Unisex Zaini per PC Portatili con Caricatore USB per Viaggio Ufficio Università, Nero

In offerta a 39,94 € – invece di 62,99 €

sconto 37% – fino a 14 mag 23

MATEIN Zaino Uomo Classico Zaino 15.6 Pollici Antifurto Zaino Porta PC Grande Capacità Zaino per PC Portatile Impermeabile Zaino per Laptop con Caricatore USB Zaini Casual, Blu

In offerta a 33,14 € – invece di 51,99 €

sconto 36% – fino a 14 mag 23

MATEIN Zaino Porta PC Antifurto Zaino PC 15.6 Pollici Impermeabile Zaino per Computer Portatile con Caricatore USB Zaino Lavoro Uomo per Università Viaggio, Grigio

In offerta a 37,39 € – invece di 58,99 €

sconto 37% – fino a 14 mag 23

MATEIN Zaino 15.6 Pollici, Zaino Donna Zaino per PC Portatile con Caricatore USB, Zaino da lavoro Uomo per Viaggio Regalo Laptop Computer Notebook Casual, Giallo

In offerta a 33,14 € – invece di 51,99 €

sconto 36% – fino a 14 mag 23

Greenworks 24V Tagliaerba a batteria,distanza di taglio 25 cm, diametro 1,65 mm, impugnatura supplementare rotonda, peso ridotto 2,18 kg, con batteria 2 AH e caricatore

In offerta a 73,79 € – invece di 99,99 €

sconto 26% – fino a 14 mag 23

Greenworks 48V Tagliaerba a batteria, distanza di taglio di 33 cm, diametro di 2 mm, impugnatura supplementare rotonda, peso leggero, 3,6 kg, con batteria da 2 x 2 Ah e caricatore doppio da 2 A

In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 14 mag 23

ThermoPro TP65 Termometro Igrometro Wireless per Interno Esterno Stazione Metereologica Digitale Misura umidità e Temperatura con Grande Schermo a Sfioramento e Retroilluminato

In offerta a 22,09 € – invece di 32,99 €

sconto 33% – fino a 14 mag 23

TicWatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black)

In offerta a 179,99 € – invece di 299,99 €

sconto 40% – fino a 26 mag 23

Amazon Basics – Tenda Termica Isolante Oscurante con 2 fermatenda, 2 pannelli, 117 x 137 cm – Grigio chiaro

In offerta a 14,80 € – invece di 28,99 €

sconto 49% – fino a 21 mag 23

KASANOVA Essential Batteria di Pentole 10 Pezzi, 2 Padella 24/28cm, 4 Casseruola16/20/24/28cm con Coperchi, Padella Tegame Wok con Rivestimento Antiaderenti Per tutte le fondi di calore Induzione

In offerta a 109,79 € – invece di 129,99 €

sconto 16% – fino a 14 mag 23

Amazon Brand – Eono Marsupio Sportivo Cintura da Corsa, Impermeabile e Capiente, Cinghia Elastica Regolabile, Adatto per Palestra, Esercizi, Bici, Camminate, Viaggi ed Escursioni (Nero)

In offerta a 9,33 € – invece di 13,99 €

sconto 33% – fino a 14 mag 23

Fitgriff® Marsupio Running – Uomo & Donna – Impermeabile – per Corsa, Sportivo, Trekking, Sport, Fitness, Jogging, Camminata – Cintura Palestra – per tutti Cellulare (65-110cm cintura, Black)

In offerta a 11,85 € – invece di 13,95 €

sconto 15% – fino a 14 mag 23

Samsonite Dream Rider, Luggage Kids Unisex Niños, Azul (spider-man), 51 Cm

In offerta a 74,20 € – invece di 95,00 €

sconto 22% – fino a 14 mag 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).