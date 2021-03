Offerte Amazon 13 marzo fino al 64%: Aukey, Beats, Nilox, Segway, Crocs, Apple, Logitech, Samsung, Wacom

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto diversi prodotti di queste liste:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Novità Apple MacBook Air (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, 8GB RAM, 256GB SSD) – Oro In offerta a 1049,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 9% – fino al 13 marzo

Novità Apple MacBook Air (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, 8GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1294,90 € – invece di 1429,00 €

sconto 9% – fino al 13 marzo

Logitech G413 Tastiera Gaming Meccanica, Tasti Retroilluminati, Switch Meccanici Romer-G Tactile, Telaio Lega Alluminio, Funzioni Personalizzate, Passthrough USB, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 69,99 € – invece di 103,99 €

sconto 33% – fino al 13 marzo

360 S9 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Pulizia a Zone, 2650pa, Mappatura,No-Go Lines, Supercarica Veloce, Fino a 180 min di attività In offerta a 339,99 € – invece di 549,99 €

sconto 38% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 13 marzo

Samsung Memorie Duo Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-C, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 128 GB, Grigio (MUF-128DB) In offerta a 42,99 € – invece di 52,89 €

sconto 19% – fino al 13 marzo

Wacom One By Wacom Medium Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac, Chromebook, Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 71,40 € – invece di 79,99 €

sconto 11% – fino al 13 marzo

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili aptX Bassi Potenziati, Auricolari Bluetooth con 4 Microfoni, Riduzione dei Rumori cVc 8.0, IPX7 Impermeabili, Type-C Auricolari Wireless per iPhone e Android In offerta a 35,99 € – invece di 49,99 €

sconto 28% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 13 marzo

WD My Cloud Home, Personal Cloud, 1 Bay, USB 3.0, 4 TB In offerta a 176,99 € – invece di 269,90 €

sconto 34% – fino al 13 marzo

AUKEY Webcam 1080p Full HD con Microfono Stereo Riduzione del Rumore Web Camera USB Computer Camera per PC Laptop Desktop Videochiamata, Conferenza In offerta a 28,99 € – invece di 39,99 €

sconto 28% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 13 marzo

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, Controllo Vocale, Design Elegante, Controllo Touch, Bianco, Versione Italiana In offerta a 43,90 € – invece di 49,99 €

sconto 12% – fino al 13 marzo

Belkin BSV604VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 650 Joules con 6 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 26,90 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino al 13 marzo

Duracell Powerbank 10.050 mAh, Caricatore Esterno per Smartphone e Dispositivi USB In offerta a 28,10 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino al 14 marzo 2021

NINEBOT BY SEGWAY Ninebot Air T15E, Monopattino Elettrico E Serie Unisex Adulto, Grigio In offerta a 592,70 € – invece di 749,99 €

sconto 21% – fino al 21 marzo 2021

Nilox J5 National Geographic, eBike Unisex Adulto, Black And Yellow, Medium In offerta a 731,20 € – invece di 1199,95 €

sconto 39% – fino al 21 marzo 2021

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Blu In offerta a 201,10 € – invece di 349,95 €

sconto 43% – fino al 21 marzo 2021

AUKEY Elite Knight Mouse da Gioco Wireless, RGB Mouse Gaming Wireless Doppia Modalità (Cablata e Wireless), 16000 DPI, Pulsante di Fuoco, 8 Pulsanti Programmabili, Effetti di Illuminazione RGB e Macro In offerta a 35,99 € – invece di 64,99 €

sconto 45% – fino al 14 marzo 2021

UNIQO Cavo USB 2.0 ? Lightning antigroviglio in nylon per ricarica e trasferimento dati, lunghezza 1 metro, certificazione Made for Apple per iPhone e iPad In offerta a 7,90 € – invece di 19,90 €

sconto 60% – fino al 13 marzo 2021

UNIQO Spina caricabatterie da muro con 10 Watt di potenza, 2 porte USB, fino al 50% di carica dello smartphone in 30 minuti, spina EU In offerta a 8,90 € – invece di 19,90 €

sconto 55% – fino al 13 marzo 2021

UNIQO Cavo Type-C ? Lightning antigroviglio in nylon per ricarica e trasferimento dati, lunghezza 1 metro, certificazione Made for Apple per iPhone e iPad In offerta a 10,90 € – invece di 24,90 €

sconto 56% – fino al 13 marzo 2021

UNIQO Caricatore wireless da 5 Watt, tappetino di ricarica per iPhone 11, X, 8 e 8 Plus, Samsung Galaxy S10 e S10+, S9 e S9+, S8 e S8+ In offerta a 19,90 € – invece di 29,90 €

sconto 33% – fino al 13 marzo 2021

Lampada Solare Giardino Esterno LED luci natale esterno Lampade da Esterno per Prato LED Lampade Solari Terra IP44 Impermeabile Solari Luce Calda 3000K Paesaggio Strade Pacco da 6 In offerta a 26,99 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino al 14 marzo 2021

Lampada Solare Giardino Esterno LED luci natale esterno Lampade da Esterno per Prato LED Lampade Solari Terra IP44 Impermeabile Solari luce RGB Pacco da 4 In offerta a 26,99 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino al 14 marzo 2021

Lampada Solare Giardino Esterno 12pcs LED Luci Solari Giardino luci natale esterno per Prato LED Lampade Solari Terra IP44 Impermeabile Solari Luce Bianca Fredda 6500K Paesaggio Strade In offerta a 25,99 € – invece di 34,99 €

sconto 26% – fino al 14 marzo 2021

Luce Notte LED Batteria, OMERIL Luce Notturna con Sensore di Movimento, 3 Modalità Illuminazione, Luci Notte Bambini a Magnete Incorporato per Armadio, Scale, Bagni, Corridoi, Cucina, Garage (2 Pezzi) In offerta a 13,59 € – invece di 20,99 €

sconto 35% – fino al 14 marzo 2021

illy Caffè, Macchina da Caffè a Capsule Iperespresso Y3.3 Bianca In offerta a 66,20 € – invece di 89,00 €

sconto 26% – fino al 21 marzo 2021

homcom Mensola Scaffale Libreria Porta CD in Legno 95 x 17 x 16.5cm In offerta a 28,76 € – invece di 36,95 €

sconto 22% – fino al 13 marzo 2021

Crocs – Classic Realtree, Zoccolo da uomo, Marrone (Khaki), 41-42 In offerta a 29,10 € – invece di 49,90 €

sconto 42% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Bistro PRO LiteRide, Zoccoli Unisex-Adulto, Bianco (White 100), 43/44 EU In offerta a 36,50 € – invece di 69,90 €

sconto 48% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Crocband Clog K Zoccoli, Bambini, Navy/Volt Green, 23/24 EU In offerta a 20,80 € – invece di 35,90 €

sconto 42% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Crocband Clog K Zoccoli, Bambini, Smoke/Navy, 23/24 EU In offerta a 22,80 € – invece di 35,90 €

sconto 36% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Crocband Flip Women, Infradito Donna, Green (Neo Mint), 41 EU In offerta a 15,60 € – invece di 24,99 €

sconto 38% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Crocband Sandal Kids, Sandali con Cinturino alla Caviglia Unisex ? Bambini, Blu (Navy/Red), 34/35 EU In offerta a 19,10 € – invece di 31,90 €

sconto 40% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Fun Lab Paw Patrol K, Zoccoli Unisex-Bambini, Blu (Blue Jeans 4gx), 19/20 EU In offerta a 12,60 € – invece di 34,99 €

sconto 64% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Handle It Rain Boot K, Stivali di Gomma Unisex Bambini, Blu (Cerulean Blue), 23/24 EU In offerta a 20,60 € – invece di 29,90 €

sconto 31% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Handle It Rain Boot K, Stivali di Gomma, Giallo (Yellow), 27/28 EU In offerta a 22,50 € – invece di 29,99 €

sconto 25% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Swiftwater Mesh Wave M, Zoccoli Uomo, Nero (Black/Slate Grey 0dd), 40 EU In offerta a 31,50 € – invece di 44,99 €

sconto 30% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Swiftwater River Sandal M, Schiava Uomo, Marrone (Espresso/Black), 39/40 EU In offerta a 29,80 € – invece di 49,90 €

sconto 40% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Swiftwater River Sandal M, Schiava Uomo, Nero (Black), 48/49 EU In offerta a 27,10 € – invece di 49,90 €

sconto 46% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Swiftwater Wave M Sandali a punta chiusa Uomo, Nero (Black/Pearl White 069), 41-42 EU (7 UK) In offerta a 32,20 € – invece di 49,90 €

sconto 35% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Swiftwater Wave M Sandali a punta chiusa Uomo, Nero (Black/Pearl White 069), 48-49 EU (12 UK) In offerta a 28,10 € – invece di 49,90 €

sconto 44% – fino al 21 marzo 2021

Crocs Swiftwater Wave M Uomo, Nero (Black/Pearl White 069), 39-40 EU (7 UK) In offerta a 25,30 € – invece di 49,90 €

sconto 49% – fino al 21 marzo 2021

crocsClassic Realtree – Sabot uomo, Marrone (Khaki), 37.5 In offerta a 29,10 € – invece di 42,99 €

sconto 32% – fino al 21 marzo 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).