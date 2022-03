Offerte Amazon 13 marzo fino al 79% su Apple, Razer, Samsung, Popsockets, Philips Hue, Scuderia Ferrari

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 12 (64GB) – verde In offerta a 657,83 € – invece di 839,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2.559,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 939,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 512GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 1107,80 € – invece di 1429,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 369,91 € – invece di 389,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (5ª generazione) In offerta a 1109,00 € – invece di 1329,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – bianco In offerta a 330,00 € – invece di 399,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 mini), Rosarancio In offerta a 22,90 € – invece di 55,00 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 mini) – 5.4 pollici In offerta a 35,00 € – invece di 55,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore duo MagSafe In offerta a 104,90 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Cavo Apple da connettore dock a USB In offerta a 25,00 € – invece di 25,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 13 mar 22

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 2Pezzi/2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 11/12/13 Pro Max/X/XS/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5/SE 2020 In offerta a 7,64 € – invece di 12,99 €

sconto 41% – fino a 13 mar 22

Razer Seiren X – PC Gaming Microfono a Condensatore per Streaming, Resistente Agli Urti, Porta di Monitoraggio Cuffie da 3.5 mm a Latenza Zero, Shock Mount Incorporata, Nero In offerta a 84,99 € – invece di 125,00 €

sconto 32% – fino a 13 mar 22

Razer Kiyo Streaming Webcam 1080p 30 FPS / 720p 60 FPS, Luce ad Anello con Luminosità Regolabile, Microfono Incorporato, Autofocus Avanzato In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 13 mar 22

Razer Seiren X per PlayStation – USB Microfono a Condensatore da Streaming compatibile con PS4, PS5 e PC, Monitoraggio a Latenza Zero, Supporto Ammortizzato Integrato, Nero/Blu, (RZ19-02290200-R3G1), 10.41 x 19.55 x 21.33 cm In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino a 13 mar 22

Razer Seiren X Quartz – PC Gaming USB Microfono a Condensatore per Streaming, Resistente agli Urti, Porta di Monitoraggio Cuffie da 3.5 mm a Latenza Zero, Shock Mount Incorporata, Rosa In offerta a 84,99 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino a 13 mar 22

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY US Layout, Nero In offerta a 40,99 – invece di 81,99

sconto 50% – fino a 13 mar 22

Samsung Memorie MZ-V7S1T0 970 EVO Plus SSD Interno da 1 TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 118,99 – invece di 298,09

sconto 60% – fino a 13 mar 22

Samsung Memorie T5 da 2 TB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Nero (MU-PA2T0B) In offerta a 204,99 – invece di 964,99

sconto 79% – fino a 13 mar 22

Samsung Memorie MZ-V7S250 970 EVO Plus SSD Interno da 250 Gb, PCIe NVMe M.2 In offerta a 49,99 – invece di 105,59

sconto 53% – fino a 13 mar 22

Samsung Memorie MZ-N6E500 860 EVO SSD Interno da 500 GB, SATA, M.2 In offerta a 59,99 – invece di 168,84

sconto 64% – fino a 13 mar 22

Samsung Memorie MB-ME512HA Evo Select Scheda MicroSD da 512 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 59,99 – invece di 109,99

sconto 45% – fino a 13 mar 22

Samsung Memorie MB-ME64HA Evo Select Scheda MicroSD da 64 GB, UHS-I U1, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 9,99 – invece di 18,99

sconto 47% – fino a 13 mar 22

Samsung Memorie MZ-V7P1T0 970 PRO SSD Interno da 1TB, Pcle NVMe M.2 In offerta a 189,99 – invece di 667,99

sconto 72% – fino a 13 mar 22

Scheda di memoria ProGrade Digital 128 GB CFexpress Tipo B (GOLD) In offerta a 122,81 € – invece di 169,00 €

sconto 27% – fino a 13 mar 22

Scheda SD UHS-II da 128GB V90: velocità di scrittura fino a 250MB/s e velocità di lettura 300MB/s | Per professionisti, cineasti, fotografi e curatori di contenuti – Di Prograde Digital In offerta a 93,70 € – invece di 146,99 €

sconto 36% – fino a 13 mar 22

Scheda SD UHS-II da 64GB V90: velocità di scrittura fino a 250MB/s e velocità di lettura 300MB/s | Per professionisti, cineasti, fotografi e curatori di contenuti – Di Prograde Digital In offerta a 60,23 € – invece di 94,00 €

sconto 36% – fino a 13 mar 22

Scheda SD UHS-II da 256GB V90: velocità di scrittura fino a 250MB/s e velocità di lettura 300MB/s | Per professionisti, cineasti, fotografi e curatori di contenuti – Di Prograde Digital In offerta a 189,54 € – invece di 262,00 €

sconto 28% – fino a 13 mar 22

PopSockets: Custodia PopCase MagSafe per iPhone con Supporto PopGrip Slide Riposizionabile e Impugnatura con Top Intercambiabile In offerta a 33,19 € – invece di 39,99 €

sconto 17% – fino a 13 mar 22

PopSockets PopGrip Lips- Supporto e Impugnatura per Telefoni Cellulari e Tablet con un PopTop di Balsamo per le labbra Intercambiabile – 100% Cotton Candy In offerta a 14,15 € – invece di 19,99 €

sconto 29% – fino a 13 mar 22

PopSockets PopMount per Cruscotto, Parabrezza e scrivanie – Black In offerta a 24,89 € – invece di 29,99 €

sconto 17% – fino a 13 mar 22

PopSockets PopWallet+ con un PopTop Swappable Integrato per Telefoni Cellulari e Tablet In offerta a 24,89 € – invece di 29,99 €

sconto 17% – fino a 13 mar 22

Philips Lighting Hue White and Color Ambiance Faretti LED Connessi, Bluetooth, Dimmerabile, GU10, 6 W, 2 Pezzi + Hue Smart Button, Telecomando Controllo Smart Hue, Bluetooth, Bianco In offerta a 81,99 € – invece di 119,94 €

sconto 32% – fino a 13 mar 22

Princess Tostapane a Doppia Fessura, 1500 W, 6 Gradi di Potenza, Funzione Scongelamento, Argento In offerta a 37,20 € – invece di 62,99 €

sconto 41% – fino a 20 mar 22

Princess Macchina per il Caffè Smart, Connettività WiFi e timer, Adatta per 10-15 tazze In offerta a 57,20 € – invece di 70,99 €

sconto 19% – fino a 20 mar 22

Scuderia Ferrari Orologio Quarzo con Cinturino in Pelle 830710 In offerta a 157,30 € – invece di 229,00 €

sconto 31% – fino a 20 mar 22

Scuderia Ferrari Orologio Analogico Quarzo Bambino con Cinturino in Silicone 0860015 In offerta a 51,80 € – invece di 69,00 €

sconto 25% – fino a 20 mar 22

Scuderia Ferrari Orologio Skeleton Automatico Uomo con Cinturino in Silicone 830600 In offerta a 283,30 € – invece di 425,00 €

sconto 33% – fino a 20 mar 22

Scuderia Ferrari Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox 830772 In offerta a 172,10 € – invece di 299,00 €

sconto 42% – fino a 20 mar 22

Scuderia Ferrari Orologio Quarzo con Cinturino in Silicone 830744 In offerta a 69,70 € – invece di 99,00 €

sconto 30% – fino a 20 mar 22

Zaino Extra Fit Seven Black&White, 31 Lt, Giallo, Doppio Scomparto, con 3 pennarelli per tessuto ! In offerta a 52,30 € – invece di 72,90 €

sconto 28% – fino a 20 mar 22

Seven Zaino Estensibile Milan, Winners Club, Rosso e Nero, Scuola e Tempo Libero, Con Pallone Abbinato In offerta a 42,10 € – invece di 59,90 €

sconto 30% – fino a 20 mar 22

Seven Ischoolpack, Yantry Girl, Nero, con Power Bank integrato, Scuola e Tempo Libero In offerta a 42,70 € – invece di 54,90 €

sconto 22% – fino a 20 mar 22

Zaino Doppio Scomparto, Nerf Nation Unica, Nero e Arancione, Scuola & Tempo Libero In offerta a 25,80 € – invece di 49,90 €

sconto 48% – fino a 20 mar 22

Zaino Extra Fit Seven Colorflower, 31 Lt, Rosa, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 55,80 € – invece di 69,90 €

sconto 20% – fino a 20 mar 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).