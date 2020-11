Offerte Amazon 13 novembre fino al 55%: Polar, Fitbit, Sony, Philips, Kenwood, JVC

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui sotto trovate le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:



AUKEY Caricatore USB Quick Charge 3.0, Caricabatterie USB Carica Rapida 19,5W, Alimentatore USB Compatibile per Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi, iPhone, Tablet, AirPods, Cuffie Wireless

In offerta a 8,99 € – invece di 11,99 €

sconto 25% – fino al 13 novembre

Rhodesy RT-01 Treppiede Portatile Octopus Style con Supporto per iPhone, Qualsiasi Smartphone, Videocamera con Clip Universale

In offerta a 9,34 € – invece di 20,85 €

sconto 55% – fino al 13 novembre

[2 Pezzi]UniqueMe Pellicola Fotocamera per iPhone 11 (6,1 Pollici) e [2 Pezzi] Vetro Temperato per iPhone 11 (6,1 Pollici) Pellicola Protettiva [Protezione Completa]

In offerta a 6,79 € – invece di 10,99 €

sconto 38% – fino al 13 novembre

Nimaso Adattatore USB C a USB 3.0 [ OTG – 2 Pezzi],Adattatore Tipo-C a USB A per Trasmissione Dati e Caricare per MacBook PRO 2017/2016, Google Chromebook Pixel, Nokia N1,ECC-Grigio

In offerta a 6,79 € – invece di 9,99 €

sconto 32% – fino al 13 novembre

AUKEY Caricatore da Muro Portatile a 4 Porte con AiPower 40W, Caricatore USB per iPhone XS / XS Max / XR, iPad Air / Pro, Samsung, LG, HTC ecc.

In offerta a 13,59 € – invece di 16,99 €

sconto 20% – fino al 13 novembre

AUKEY Caricatore Wireless Auto Auto-Bloccaggio Qi Caricabatterie Ricarica Rapida Supporto 10W/7.5W/5W per iPhone 12/11 PRO Max/11/X/8Plus, Samsung Galaxy S10/S9/Note 8, Huawei Mate P20/30 PRO e Altri

In offerta a 20,64 € – invece di 28,99 €

sconto 29% – fino al 13 novembre

Stabilizzatore Gimbal – 3 Assi Stabilizzatore Smartphone Spruzzi d’acqua Prova con 6 Modalità Treppiedi e 3600mAh Batteria, Gimbal Smartphone iOS&Android Caricamento 280g, Adatto Samsung/Huawei/iPhone

In offerta a 79,20 € – invece di 99,00 €

sconto 20% – fino al 13 novembre

AmazonBasics – Batterie ricaricabili AA (confezione da 24), 2000 mAh, pre-caricate

In offerta a 29,39 – invece di 36,69

sconto 20% – fino al 11/23/20 23:59

AmazonBasics – Cavo HDMI non bidirezionale, con tecnologia RedMere, 10.7 m

In offerta a 23,19 – invece di 28,99

sconto 20% – fino al 11/23/20 23:59

AmazonBasics – Batterie AAA ricaricabili, ad alta capacità, 850 mAh (confezione da 24), pre-caricate

In offerta a 23,99 – invece di 29,99

sconto 20% – fino al 11/23/20 23:59

AmazonBasics Set of Two UK to Europe Travel Adaptors, White

In offerta a 7,49 – invece di 13,77

sconto 46% – fino al 11/23/20 23:59

AmazonBasics – Altoparlante wireless per la doccia, con driver da 5 W, ventosa, microfono integrato, verde

In offerta a 23,99 – invece di 29,99

sconto 20% – fino al 11/23/20 23:59

AmazonBasics Cavo adattatore di uscita HDMI-DVI – 3 piedini, 10 pezzi (non per il collegamento a porte SCART o VGA)

In offerta a 30,99 – invece di 38,69

sconto 20% – fino al 11/23/20 23:59

AmazonBasics – Cavo HDMI ad alta velocità con tecnologia RedMere, 15.3 m

In offerta a 35,79 – invece di 44,79

sconto 20% – fino al 11/23/20 23:59

AmazonBasics – Altoparlante Bluetooth, design impermeabile, 15 watt, Blu

In offerta a 36,89 – invece di 46,09

sconto 20% – fino al 11/23/20 23:59

AmazonBasics, supporto TV a soffitto, da 24 a 65 pollici

In offerta a 39,99 – invece di 49,99

sconto 20% – fino al 11/23/20 23:59

Polar Vantage M Sportwatch per Allenamenti Multisport, Corsa e Nuoto, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato, Unisex

In offerta a 174,90 – invece di 174,90

sconto 0% – fino al 13 novembre

Polar Vantage V, Sportwatch per Allenamenti Multisport e Triathlon, Impermeabile con GPS e Cardiofrequenzimetro Integrato

In offerta a 319,90 – invece di 499,90

sconto 36% – fino al 13 novembre

JVC Cuffia Stereo Aperta Full Size

In offerta a 18,6 – invece di 24,99

sconto 26% – fino al 11/22/20 0:00

1 BY ONE Giradischi Stereo con Cinghia a 3 velocità Portatile, Altoparlanti Integrati, con Uscita RCA, Jack per Cuffie, MP3, Riproduzione Musica dello Smartphone, Turchese

In offerta a 46,39 – invece di 69,99

sconto 34% – fino al 11/15/20 23:45

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Pressione Sanguigna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker per Android iOS Xiaomi Samsung Huawei

In offerta a 20,79 – invece di 36,99

sconto 44% – fino al 11/13/20 23:55

Sony WF-XB700 – Cuffie Bluetooth senza fili, True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero)

In offerta a 76 – invece di 150

sconto 49% – fino al 11/13/20 23:55

AmazonBasics Lampadina LED B22, 10.5W (equivalenti a 75W), Luce Bianca Calda, Dimmerabile- Pacco da 2

In offerta a 40,49 – invece di 50,64

sconto 20% – fino al 11/20/20 23:59

Fitbit Charge 4: fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a 7 giorni di durata della batteria, Prugna

In offerta a 99,9 – invece di 159,95

sconto 38% – fino al 11/13/20 23:59

Fitbit Charge 4: fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a 7 giorni di durata della batteria, Nero

In offerta a 99,9 – invece di 169,95

sconto 41% – fino al 11/13/20 23:59

Fitbit Charge 4, Fitness Tracker Unisex-Adult, Storm Blue, One

In offerta a 99,9 – invece di 149,95

sconto 33% – fino al 11/13/20 23:59

Vinsetto Sedia da Gaming con Cuscino Poggiatesta e Lombare Ergonomica Altezza Regolabile Imbottita Resistente Meccanismo di Oscillazione, Nero e Blu, 66 x 64 x 116-126 cm

In offerta a 69,97 – invece di 84,95

sconto 18% – fino al 11/13/20 23:55

homcom Poltrona da Ufficio Gaming Girevole Reclinabile con Sostegno Lombare e Collo Ecopelle 67 x 67 x 123-132cm Nero-Blu

In offerta a 101,6 – invece di 129,95

sconto 22% – fino al 11/13/20 23:55

Kenwood KVL8361S Impastatrice Planetaria Chef Titanium System PRO, 1700 W, 1.6 Litri, Acciaio

In offerta a 619,99 – invece di 999

sconto 38% – fino al 11/13/20 23:59

Philips Friggitrice HD9741/10 Airfryer Low-Oil e Multicooker con Tecnologia TwinTurboStar, 1500 W, 0.8 kg, Plastica (PP), Nero

In offerta a 169,99 – invece di 279,99

sconto 39% – fino al 11/13/20 23:59

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire visitando la pagina dedicata o seguendoci con(canale offerte).