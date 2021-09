Offerte Amazon 13 settembre fino al 70%: Apple, Canon, iRobot, Samsung, Invicata, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Epson WorkForce WF-2810DWF Multifunzione a Getto d’Inchiostro 4-in-1, Stampa, Scansione, Copia, Fax, Wi-Fi, Duplex, Cartucce Singole, DIN A4, Nero In offerta a 68,90 € – invece di 99,99 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

Shure Mv88 Microfono Stereo Digitale A Condesatore Per Dispositivi Ios Apple Con Connettore Lightning, Argento In offerta a 139,00 € – invece di 159,90 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Moukey Mixer 4 canali Stereo mini Mixer audio DC 5V ideale per piccoli club o bar Come un microfono chitarra basso o mixer palco-MAMX1 In offerta a 30,09 € – invece di 31,99 €

sconto 6% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Shure Pga48 – Microfono Dinamico Per Voce Con Pattern Polare A Cardioide, Completo Di Cavo Xlr-Qtr In offerta a 53,95 € – invece di 56,19 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Behringer U-PHORIA UM2 In offerta a 35,00 € – invece di 35,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Shure Sm58-Lce Microfono Professionale Dinamico E Cardioide, Senza Cavo In offerta a 99,00 € – invece di 115,00 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

PreSonus Eris E3.5 Altoparlanti multimediali Monitor da studio (coppia) In offerta a 98,00 € – invece di 98,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Pioneer DJ, DDJ-200, Smart Controller per DJ In offerta a 144,00 € – invece di 159,00 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Router 4C N300 Router Wi-Fi 300 Mbps a 2.4 GHz, 802.11b/g/n, 802.3/3u, RAM 64 MB, 4 Antenne, Xiaomi App, Fino a 64 Dispositivi In offerta a 13,00 € – invece di 13,58 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Masterizzatore DVD CD Externo Unità CD DVD Esterna USB 3.0 DVD-R CD-RW Dispositivo Lettore di Schede Portatile Ultra Slim External Disc con Mac/OS/XP/Win10/Win7/Win8 (Black) In offerta a 20,99 € – invece di 21,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Anpollo Tappetino Mouse Gaming Grande Mouse Pad XXL 900x400mm con Base in Gomma Antiscivolo Nero – Modello World Map In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Sony Wh-Xb900N – Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancellig Ed Extra Bass, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 30 Ore, Bluetooth, Nfc, Blu In offerta a 119,99 € – invece di 250,00 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

Philips Lighting Hue Play Lampada LED Connessa, Unità Base con Alimentatore, 2 Pezzi, Nero [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 79,99 € – invece di 102,15 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Beurer FT 70 Termometro Multifunzione 7 in 1 Parlante In offerta a 17,60 € – invece di 58,90 €

sconto 70% – fino al scadenza sconosciuta

TECLAST Notebook, Pc Portatile 15.6 Pollici, Intel Apollo Lake Processore, fino a 2.4 GHz, 4K, 1920 x 1080, Windows 10, 6GB +128GB, USB 3.0, Mini HDMI, Bluetooth 4.2 In offerta a 288,99 € – invece di 339,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 14 set 21

Anker PowerConf S3 – Altoparlante per conferenze Bluetooth, 6 microfoni integrati, registrazione audio migliorata, 24 ore di conversazione, controllo app, Bluetooth 5, USB-C, ideale per ufficio e casa In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino al 14 set 21

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 4ª generazione) – Italiano In offerta a 209,00 € – invece di 399,00 €

sconto 48% – fino al 14 set 21

NETGEAR Switch PoE Plus 5 porte GS305EPP, Switch Ethernet Gigabit con 4 PoE+ a 120 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino al 19 set 21

Bose Sistema Multimediale di Diffusori Companion 50, Nero Grafite In offerta a 362,96 € – invece di 429,95 €

sconto 16% – fino al 17 set 21

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM502), Flat 32″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB In offerta a 249,90 € – invece di 329,00 €

sconto 24% – fino al 30 set 21

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502), Flat 27″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB In offerta a 199,90 € – invece di 279,00 €

sconto 28% – fino al 30 set 21

Canon EOS RP BODY – Fotocamera Mirrorless In offerta a 996,00 € – invece di 1.149,00 €

sconto 13% – fino al 4 ott 21

Canon EOS RP + RF 24-105 mm F4-7.1 IS STM, Nero In offerta a 1.224,00 € – invece di 1.469,00 €

sconto 17% – fino al 4 ott 21

Canon EOS R Corpo In offerta a 1.576,00 € – invece di 1.879,00 €

sconto 16% – fino al 4 ott 21

Canon EOS R6 Body + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM In offerta a 2.599,00 € – invece di 3.199,00 €

sconto 19% – fino al 4 ott 21

Philips TV Ambilight 43PUS7805/12 43″ 4K UHD TV LED Processore P5 Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Smart TV, Alexa Integrata, Modello 2020/2021, Nero In offerta a 369,00 € – invece di 479,00 €

sconto 23% – fino al 14 set 21

Philips TV Ambilight 50PUS7805/12 50″ 4K UHD TV LED Processore P5 Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Smart TV, Alexa Integrata, Modello 2020/2021, Nero In offerta a 419,00 € – invece di 549,00 €

sconto 24% – fino al 14 set 21

iRobot Pro-Clean Reservoir Pad Piastra di Pulizia Multifunzione con Serbatoio In offerta a 36,10 € – invece di 45,37 €

sconto 20% – fino al 19 set 21

iRobot Roomba i7+ (i7556) Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile, argento In offerta a 699,99 € – invece di 999,00 €

sconto 30% – fino al 1 nov 21

iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App In offerta a 549,99 € – invece di 699,00 €

sconto 21% – fino al 1 nov 21

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento In offerta a 549,99 € – invece di 699,00 €

sconto 21% – fino al 1 nov 21

Vimar 14593 Plana Attuatore connesso IoT VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A, controllo locale e remoto, doppia tecnologia su standard Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 29,60 € – invece di 47,20 €

sconto 37% – fino al 19 set 21

Oral-B iO 9 – Spazzolino da denti elettrico, 1 manico rosa ricaricabile con tecnologia Braun, 1 testina di ricambio, 1 astuccio di ricarica da viaggio, 1 custodia magnetica, display a colori In offerta a 219,99 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino al 19 set 21

Oral-B iO 9 – Spazzolino elettrico ricaricabile, edizione speciale, 1 manico con tecnologia magnetica, schermo a colori, 1 testina di ricambio, 1 custodia da viaggio, colore: bianco In offerta a 219,99 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino al 19 set 21

Invicta Zaino CHAT Colorblock, Arancione-Blu, per Laptop 15,6”, Studio Lavoro e Tempo Lavoro In offerta a 44,10 € – invece di 85,00 €

sconto 48% – fino al 19 set 21

Trolley Invicta , Benin Eco-Material, Rosa, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino In offerta a 66,20 € – invece di 84,90 €

sconto 22% – fino al 19 set 21

Astuccio 3 Scomparti Invicta , Paint & Flowers, Blu, Completo di matite, penne, pennarelli In offerta a 20,50 € – invece di 29,90 €

sconto 31% – fino al 19 set 21

Invicta Zaino Jolly Solid Zaino Casual, 38 cm, 22 litri, Blu In offerta a 48,30 € – invece di 60,00 €

sconto 20% – fino al 19 set 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).