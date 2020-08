Offerte Amazon 14 agosto fino al 52%: LG, Philips, Broadlink, Vava, Etekcity, Chuwi

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

ETEKCITY Bilance da Cucina Digitale, Bilance da Cucina in Acciaio Inossidabile Ultra Sottile per Alimenti, Display LCD, Compatta, Facile da Pulire, Argento – In offerta a 11,16 € – invece di 19,99 €

sconto 44% – fino al 14 agosto 2020

Crosstour CT9000 Action Cam Webcam Upgraded 4K 20MP WiFi con Telecomando e LDC Action Camera Subacquea 40M e Kit di Accessori In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

CHUWI AeroBook Pro Laptop Ultrabook 13.3 Pollici Win 10 Intel Core M3-8100Y LPDDR3 8 GB RAM 256 GB SSD,Supporta la Ricarica Rapida PD2.0, Tipo C,WiFi,Bluetooth,Mini HD Grigio In offerta a 381,65 € – invece di 499,00 €

sconto 24% – fino al 14 agosto 2020

Neewer Luce Anulare Aggiornata – 1,8cm Ultra Sottile – 18″, 3200-5600K, Dimmerabile con Stand, Ruotabile Supporto Clip per Smartphone Adattatore Hotshoe per Ritratti Trucco Registrazioni (Nero) In offerta a 90,09 € – invece di 109,99 €

sconto 18% – fino al 14 agosto 2020

Presa Wifi Italiana 16A 3680W Smart Plug Intelligente Spina Energy Monitor, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, 2 Pezzi meross In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

LATEC Sveglia Digitale con LED Temperatura Display Orologio con 13 Suoni di Allarme Porta di Ricarica USB Dimmer di Luminosità Regolabile a Sonnellino Allarme Specchio Portatile con Doppio Allarme In offerta a 15,29 € – invece di 18,99 €

sconto 19% – fino al 14 agosto 2020

iAmotus Masterizzatore Dvd CD Esterno unità Dvd Esterna USB 3.0 Tipo-C Dual Port, External Dvd Drive Portatile unità Ottiche USB CD/Dvd +/-RW Lettore di Schede Slim Disc per Win7/8/10/XP,Mac OS,Linux In offerta a 16,14 € – invece di 21,99 €

sconto 27% – fino al 14 agosto 2020

Presa Intelligente Wifi Smart Plug Spina Wireless 16A 3680W, Funzione Timer, Compatible con SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT, Controllo Remoto via Andriod iOS APP, 4 Pezzi meross In offerta a 37,30 € – invece di 43,89 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

TACKLIFE Utensile Multifunzione, 200W Display LCD Utensile Rotante Ad Alte Prestazioni, 40,000 Giri/Min Strumento Multifunzione Alta velocità, Utilizzando Per Fai Da Te, Incisione e Così Via, RTD37AC In offerta a 37,99 € – invece di 52,97 €

sconto 28% – fino al 14 agosto 2020

Lamicall Supporto Telefono Regolabile, Dock Telefono – Universale Supporto Dock per Phone 11 PRO, XS Max, XS, XR, X, 8, 7, 6 Plus, Samsung S10 S9 S8 S7 S6, Huawei, Scrivania, Altri Smartphone – Nero In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

Livella Laser 15M, HYCHIKA Livella Laser Autolivellante a Croce con Modulo Laser Doppio (Alternato tra Linee Singole e Doppie), Laser Autolivellante da 15 Metri con 2 Linee Orizzontale/Verticale In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

Tronsmart Cassa Bluetooth Waterproof IPX7, Riproduzione di 24 Ore con Basso, TWS Stereo Suono 360°, Altoparlante Bluetooth Portatile 5.0 per Casa, Festa, Auto, Viaggio, Spiaggia, Piscina In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

VAVA Altoparlante Bluetooth 4.0 Impermeabile Speaker Wireless Voom20 Portatile ( IPX5, AptX, 2 Piloti da 8W, 2 Subwoofer Passivi ) con Porta di Ricarica USB per Smartphone e Tablet PC, ecc In offerta a 39,09 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

Striscia LED 5M, Govee Strisce LED RGB 5050 con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 8 Modalità e 6 Opzioni DIY, Luci Led Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V 1.5A, Facile Installazione [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 12,99 € – invece di 16,99 €

sconto 24% – fino al 14 agosto 2020

OMOTON 2 in 1 Supporto per Apple Watch, Stand Tavolo per iPhone e iWatch, Dock per Apple Watch 5/4/3/2/1(38 mm / 40 mm / 42 mm /44 mm), Stand Compatibile con iPhone 11 PRO, XS Max, XS, X, XR, Oro Rosa In offerta a 6,79 € – invece di 7,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

ULANZI u-rig Pro smartphone video Rig palmare iPhone Filmmaking gabbia con 3 Cold Shoe Mount Phone video stabilizzatore per video proiettore Videomaker per iphone 11 pro max x 8 7 Plus Samsung Xiaomi In offerta a 15,20 € – invece di 18,95 €

sconto 20% – fino al 14 agosto 2020

Utensile Multifunzione, Tacklife PCG01B 3.7 V DC Mini Drill Senza Fili a 3 Velocità. Utensile rotante con 31 Utensili e accessori.Batteria al litio ricaricabile USB. Pratico e versatile Taglia In offerta a 16,99 € – invece di 27,99 €

sconto 39% – fino al 14 agosto 2020

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo TWS 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale -Rosso – In offerta a 26,34 € – invece di 30,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

Vastar 23 in 1 Corredo Di Riparazione Tool Cacciavite Strumenti Apertura,Smartphone per Iphone 6/7/8/Iphone X,per Mac Book,per ipad,per iphone serial,Con Lo Strumento Schermo Aperto In offerta a 8,99 € – invece di 11,99 €

sconto 25% – fino al 14 agosto 2020

ELEGIANT Luce per Selfie, 10,2’’ Luce ad Anello LED con Treppiede 160 LED 3 modalità 11 Livelli per TIK Tok Youtube Foto Video 2-3,2 Pollici Smartphone iPhone 11 Samsung S20 Huawei P40 PRO Xiaomi ECC In offerta a 18,99 € – invece di 26,98 €

sconto 30% – fino al 14 agosto 2020

Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore – Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio di Alta Qualità e Autonomia di 24 Ore Per iphone X/8/8 Plus, iPad, Samsung e Altri In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

Tastiera Wireless Italiana, Tastiera PC Compatta ed Ergonomico Silenziosa con tastierino numerico, Tastiere per PC, laptop, Mac e Smart TV, Compatibile con Win 10 / XP / 7/8 / Vista (QWERTY Italiano) In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

APEMAN Action Cam A80, 4K 20MP WiFi Impermeabile 40M 4XZoom Fotocamera Subacquea Digitale, Gyro Stabilizzazione con Correzione della Distorsione Videocamera, Custodia per Trasporto In offerta a 52,99 € – invece di 109,99 €

sconto 52% – fino al 14 agosto 2020

Lampada da Scrivania a LED TaoTronics, Lampada da Tavolo, Lampada per Ufficio Dimmerabile con Controllo Touch e 5 Modalità di Illuminazione – Nero In offerta a 18,65 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino al 14 agosto 2020

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo TWS 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale -Rosso In offerta a 26,34 € – invece di 30,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

Atolla Adattatore USB Ethernet, Hub USB 3.0 in Alluminio 3 Porte USB SuperSpeed Trasmissione Dati e Adattatore LAN 1000 Mbps Gigabit Ethernet RJ45, con Convertitore USB C In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino al 14 agosto 2020

Microfono wireless, TONOR UHF sistema microfonico dinamico a doppio cordless in metallo con ricevitore ricaricabile, per canto karaoke, riunioni, matrimonio, dj, festa, chiesa, 60m (TW-630) In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 16 agosto 2020

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti – Nero In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 16 agosto 2020

Videoproiettore,WiMiUS 6800 Lumen Nativa 1080P LED Proiettore Full HD Con 300” Display Supporto 4K Correzione trapezoidale elettronica ± 50 °proiettore per Smartphone, PC,PS4 [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 152,14 € – invece di 179,99 €

sconto 15% – fino al 16 agosto 2020

Goobay 41594 – Cavo Toslink 90° (spina girevole a 360°), 1 m, cavo per onde luminose angolare su un lato, cavo audio digitale con ottima qualità audio In offerta a 9,76 € – invece di 9,76 €

sconto 0% – fino al 16 agosto 2020

LG 24GN53A UltraGear Monitor Gaming 24″ FullHD LED, 1920 x 1080, 1ms, AMD FreeSync 144Hz, HDMI, Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 179,99 €

sconto 0% – fino al 16 agosto 2020

Philips 6800 series 50PUS6814/12 50″ 4K UHD Smart TV, Amazon Alexa built-in, Ambilight, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 519,00 € – invece di 629,00 €

sconto 17% – fino al 16 agosto 2020

Philips 6800 series 43PUS6814/12 43″ 4K UHD Smart TV, Amazon Alexa built-in, Ambilight, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 469,00 € – invece di 569,00 €

sconto 18% – fino al 16 agosto 2020

Proiettore, YABER 6800 Lumen Videoproiettore 1080P Nativa (1920×1080) ±50° Trapezoidale Correzione Led Full Hd 300″ Videoproiettore Domestico Per Iphone, Smartphone, Pc, Tvbox, Laptop, Ps4 In offerta a 195,49 € – invece di 399,99 €

sconto 51% – fino al 16 agosto 2020

LE Faretto LED da Esterno 15W 1500 lumen, Faro LED Esterno Bianco Diurno 5000K, Proiettore da Esterno Impermeabile IP65, Luce di Sicurezza per Giardino, Corridoio, Illuminazione Interna ed Esterna [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 11,46 € – invece di 17,99 €

sconto 36% – fino al 16 agosto 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).