Offerte Amazon 14 agosto fino al 58%: Apple, Philips, Oral-B, Samsung

Novità Apple iPhone 12 (256GB) – Azzurro

In offerta a 899,00 € – invece di 1109,00 €

sconto 19% – fino al 14 agosto

WD 500GB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Blu

In offerta a 89,82 € – invece di 159,99 €

sconto 44% – fino al 14 agosto

Samsung Memorie T5 da 500 GB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Blu (MU-PA500B)

In offerta a 59,99 € – invece di 74,98 €

sconto 20% – fino al 14 agosto

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32GB) – Argento (8ª generazione)

In offerta a 299,00 € – invece di 389,00 €

sconto 23% – fino al 14 agosto

Oral-B Pro 1 750 Spazzolino Elettrico Ricaricabile , 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio in Regalo

In offerta a 25,99 € – invece di 49,90 €

sconto 48% – fino al 14 agosto

Ba30DEllylelly Supporto universale per auto a gravità per telefono nella presa d’aria per auto Supporto per clip senza supporto magnetico per cellulare

In offerta a 1,49 € – invece di 1,49 €

sconto 0% – fino al 14 agosto

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/128GB USB 3.0, PenDrive, 128 GB, 1 Pezzo, Nero

In offerta a 16,89 € – invece di 18,99 €

sconto 11% – fino al 14 agosto

OPPO Reno4 Z Smartphone 5G, 184g, Display 6.57″ FHD+ LCD, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB non Espandibile, Batteria 4000mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, [Versione Italiana], Ink Black

In offerta a 227,90 € – invece di 399,00 €

sconto 43% – fino al 14 agosto

TP-Link TL-SG1005D Switch 5 Porte Gigabit, 10/100/1000 Mbps, Plug & Play, Nessuna Configurazione Richiesta, Struttura in Plastica

In offerta a 11,02 € – invece di 14,99 €

sconto 26% – fino al 14 agosto

Goobay 11510 Cavo antenna (<70 dB, 75 Ohm), 2x schermato, spina coassiale nichelata alla presa coassiale, cavo coassiale adatto per TV, HDTV, radio, DVB-T2, DVB-S2, DVB-S2, DVB-C, lunghezza 1,50 m

In offerta a 0,99 € – invece di 1,12 €

sconto 12% – fino al 14 agosto

Avvitatore Elettrico, TECCPO 6Nm Cacciavite Elettrico, 9+1 Coppia di Serraggio, 45 Punte, 2000mAh Li-ion 3,6V, 2 Diversi Angolazione a Piegare, Luce LED, Migliore Regalo di DIY

In offerta a 22,39 € – invece di 32,99 €

sconto 32% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 14 agosto

Nektar Impact GX61 Controller MIDI con Tastiera a 61 Tasti, 5 Ottave, Nero

In offerta a 99,00 € – invece di 109,00 €

sconto 9% – fino al 14 agosto

Pioneer DJ HDJ-X7-S Nuove Cuffie Over-Ear Professionali, Durata Superiore e Funzionalità Migliorate per Dj Professionisti, Grigio Argento

In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino al 14 agosto

BURNNOVE Organizer Bagagliaio Auto Organizer per Bagagliaio Borsa Portabagagli Pieghevoli Auto per SUV e MPV con Elastic Net Magic Stick Risparmiare Spazio sul Sedile Posteriore

In offerta a 15,99 € – invece di 18,99 €

sconto 16% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 14 agosto

Besttravel Zaino Porta PC, Zaino PC Portatili con Anello antifurto.Zaino per Computer da 15.6 Pollici Notebook,Zaino per Laptop con Porta USB,Zaino Impermeabile da Uomo per Scuola,Lavoro o Viaggio

In offerta a 16,14 € – invece di 26,89 €

sconto 40% – fino al 14 agosto

WD 4TB Elements Desktop, Hard Disk Esterno, USB 3.0

In offerta a 79,99 € – invece di 144,99 €

sconto 45% – fino al 14 agosto

Samsung Memorie MZ-V7S500 970 EVO Plus SSD Interno da 500GB, PCle NVMe M.2

In offerta a 82,49 € – invece di 92,90 €

sconto 11% – fino al 14 agosto

INIU Cavo USB Type-C [3 Pezzi 0,5+1+3m] 3,1A QC 3,0 Cavo USB C Rapida, Lega Intrecciato in Nylon Cavo USB Type C compatibili con Samsung S21 S20 Note10 Huawei Xiaomi Google OPPO Pixel iPad ECC.

In offerta a 5,49 € – invece di 9,99 €

sconto 45% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 14 agosto

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza PoE, 8CH 2TB 4K NVR con 4X 5MP Telecamera Esterno IP PoE Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri, Rilevazione del Movimento, Registrazione 24/7, RLK8-520D4-5MP

In offerta a 383,99 € – invece di 479,99 €

sconto 20% – fino al 15 ago 21

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 8CH 2TB 4K NVR e 4X 5MP Telecamera Esterno Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK8-510B4-A

In offerta a 402,99 € – invece di 528,99 €

sconto 24% – fino al 15 ago 21

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza IP Poe, Intelligente Rilevamento di Persone e Veicoli, 8CH 2TB 4K NVR e 4X 5MP Telecamera Esterno Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri, RLK8-510B4-A Nero

In offerta a 402,99 € – invece di 528,99 €

sconto 24% – fino al 15 ago 21

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 16CH 3TB NVR e Otto 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK16-820D8-A

In offerta a 911,99 € – invece di 1139,99 €

sconto 20% – fino al 15 ago 21

Philips Lighting Atlas Lampada LED da Soffitto con Ventilatore, Telecomando Incluso, Nichel

In offerta a 129,99 € – invece di 189,90 €

sconto 32% – fino al 15 ago 21

Philips Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, senza Sensore di Movimento, 2700 K, Grigio Scuro

In offerta a 58,99 € – invece di 69,90 €

sconto 16% – fino al 15 ago 21

Philips Lighting Creek, Lampada da Parete per Esterno, Lanterna Down, Alluminio Nero, Lampadina non Inclusa

In offerta a 13,99 € – invece di 28,90 €

sconto 52% – fino al 15 ago 21

Philips Creek Lampada da Parete per Esterno, Lanterna Luce Diffusa, Alluminio Nero

In offerta a 10,99 € – invece di 25,90 €

sconto 58% – fino al 15 ago 21

Philips Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, con Sensore di Movimento, 2700 K, Grigio Scuro

In offerta a 81,99 € – invece di 99,90 €

sconto 18% – fino al 15 ago 21

Philips Kosipo Faretto con 3 Punti Luce, Alluminio, Attacco GU10, Lampadina non Inclusa, Grigio

In offerta a 35,99 € – invece di 59,90 €

sconto 40% – fino al 15 ago 21

Philips Lighting Border Lampada da Parete per Esterno, Faro Regolabile, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 23 W Inclusa

In offerta a 60,99 € – invece di 95,90 €

sconto 36% – fino al 15 ago 21

Philips Smart Volume Sandalwood Lampadario a Sospensione, E27, 60 cm, Bianco

In offerta a 55,99 € – invece di 99,90 €

sconto 44% – fino al 15 ago 21

Philips Lighting da Esterno, Altezza 40 cm, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa

In offerta a 48,99 € – invece di 99,90 €

sconto 51% – fino al 15 ago 21

Philips Lighting da Esterno, Altezza 80 cm, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa

In offerta a 77,99 € – invece di 149,90 €

sconto 48% – fino al 15 ago 21

Philips Lighting Crust Faretto da Incasso da Esterno, Acciaio Inox

In offerta a 28,99 € – invece di 44,90 €

sconto 35% – fino al 15 ago 21

OtterBox per Apple iPhone X/Xs Custodia Trasparente Resistente a Cadute Sottile, Gamma Symmetry Clear, Trasparente

In offerta a 24,50 € – invece di 34,99 €

sconto 30% – fino al 22 ago 21

Anker Bundle di Caricatori Wireless, PowerWave Pad e Stand 10 W, con certif. Qi, compat. con iPhone XS Max/XR/XS/X/8, Ricarica Rapida per Samsung Galaxy S10/S9/S8/Note 9 e Altro (adatt. CA Non incl.)

In offerta a 26,99 € – invece di 34,99 €

sconto 23% – fino al 20 ago 21

Anker Power Bank PowerCore+ 26800 mAh e 45 W con Caricabatterie da 60 W, Pacchetto Caricatore Portatile con erogazione Alimentazione per Laptop USB-C, MacBook, iPad, iPhone 11/XS/X/8 e Altro

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 20 ago 21

Electrolux EENB52CB UltraEnergica Classic Scopa Elettrica, 750 W, 1.5 Litri, Blu

In offerta a 79,99 € – invece di 89,99 €

sconto 11% – fino al 25 ago 21

Electrolux E4K1-4ST Bollitore Plus, 2400 W, 1.7 Litri, Acciaio, Grigio (Acciaio)

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 25 ago 21

Electrolux EJP5000 ErgoPress Spremiagrumi, 85 W, 0.8 Litri, Grigio

In offerta a 44,99 € – invece di 59,90 €

sconto 25% – fino al 25 ago 21

Electrolux E4CM1-4ST Macchina da caffè Americano Programmabile, 1080 W, 1.65 Litri, Inossidabile, Grigio/Acciaio

In offerta a 49,99 € – invece di 64,99 €

sconto 23% – fino al 25 ago 21

Electrolux E7CB1-8SSM Explore 7 Compact Blender,2230 W, 0.6 Litri, Soft Sand

In offerta a 64,59 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino al 25 ago 21

Indesit OS 1A 100 Congelatore a Pozzetto, F, 97 L, Bianco

In offerta a 169,99 € – invece di 229,00 €

sconto 26% – fino al 28 ago 21

Indesit OS 2A 200 H, Congelatore a pozzetto, E, 170L

In offerta a 249,99 € – invece di 469,00 €

sconto 47% – fino al 28 ago 21

NOCO Boost X GBX45, 1250A 12V Portatile Avviatore Batteria Auto, Professionale Batteria Booster e Emergenza Cavi di Avviamento per Motori a Benzina Fino a 6.5 Litri e Diesel Fino a 3.0 Litri

In offerta a 118,06 € – invece di 144,95 €

sconto 19% – fino al 15 ago 21

Oral-B Pro 3-3900 – Set Di 2 Spazzolini Elettrici Bianco E Nero, 2 Spazzolini Con Sensore Di Pressione Dello Spazzolamento Visibile, 2 Testine Di Ricambio

In offerta a 69,90 € – invece di 129,99 €

sconto 46% – fino al 14 ago 21

YARD FORCE 20V AquaJet Idropulitrice – con batteria da 20 V / 2,5 Ah, caricatore rapido, max. 22 Bar

In offerta a 102,66 € – invece di 169,00 €

sconto 39% – fino al 28 ago 21

Yard Force COMPACT 280R Rasaerba robotizzato Yard Force Compact 280R con i-Radar – Tecnologia a ultrasuoni di sicurezza attiva per prati fino a 280 m², sensore Pioggia e Motore s, 20 V, Nero/Arancione

In offerta a 358,00 € – invece di 449,00 €

sconto 20% – fino al 28 ago 21

