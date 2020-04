Offerte Amazon 14 aprile fino al 60%: iPhone XS Max, Hisense, TerraMaster, House of Marley, eufy

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Non dimenticate che fino a sabato 19 aprile restano ancora attive le offerte su diversi prodotti Sony, Apple, Logitech, SanDisk, Honor.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Apple iPhone XS Max (64GB) – Oro In offerta a 749,00 € – sconto 6%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

HISENSE H75BE7410 TV LED Ultra HD 4K, Dolby Vision HDR, Wide Colour Gamut, Unibody Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 799,00 € – sconto

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

iPosible Powerbank, 24800mAh Batterie Portatile Display Digitale LCD Caricabatterie Portatile 2 USB Uscite Batteria Esterna Caricatore Portatile per Cellulare,Tablet -Nero In offerta a 15,97 € – sconto 27%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

Unità CD DVD esterna, masterizzatore e lettore CD-RW/VCD-RW portatili USB 3.0 di tipo C Dual Port Slim a basso rumore per MacBook, laptop, desktop, Win 7/8/10 / XP In offerta a 20,39 € – sconto 18%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Auricolari Senza Fili con IPX5 Impermeabili, CVC 6.0 Cancellazione Rumore Microfono, 8 Ore di Tempo di Utilizzo, Auricolare Sport per Samsung iPhone Xiaomi Huawei Sony In offerta a 19,54 € – sconto 15%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

TACKLIFE Avvitatore Batteria 12V Leggerezza Trapano avvitatore 2 Batterie da 2000mAh 1 Ora Ricarica Rapida 2 Velocità 19 Coppie Regolabili 1 Modalità da Forare PCD03B In offerta a 45,04 € – sconto 18%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

Mpow H12 Cuffie Noise Cancelling Ibrida, Cuffie Bluetooth 5.0 Con Autonomia 30 Ore, Audio Hi-Fi e Ricchi Bassi, Chimata in Vivavoce e CVC6.0, Cuffie Cancellazione Attiva Rumore Per Cellullari/PC/TV In offerta a 50,99 € – sconto 15%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

TERRAMASTER D2-310 USB Type C Box Raid Externo USB3.1 (Gen1, 5Gbps) Super velocità 2-bay Raid Storage Alloggiamento (Senza Disco) In offerta a 135,99 € – sconto 15%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania LED TaoTronics, Lampada da Tavolo Studio 12W, Porta di Ricarica USB per Smartphone, 7 livelli Dimmerabili, 5 Modalità graduali di Colore, Touch Control, Luce gradevole per Occhi – In offerta a 28,04 € – sconto 15%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

Plastificatrice A4 A5 A7, ABOX Pixseal II Plastificatore a Caldo Freddo Display della Temperatura Riscaldamento Veloce Laminatrice Laminatore 350mm/min Veloce con Taglierina Tagliangoli 20 Fogli, Nero In offerta a 49,99 € – sconto 29%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

SATECHI Tipo-C in Alluminio a Adattatore di Connettore per Cuffie di 3.5mm con Carica USB-C PD – Compatibile con iPad PRO 2018, Google Pixel 3/XL/2, Microsoft Surface Go, Samsung Galaxy, HTC U11/U12 In offerta a 23,79 € – sconto 15%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

Privise – Webcam Cover, Copertura Webcam, Camera Cover Ultra Sottile per Smartphone, Tablet e Laptop, Copri Webcam per Privacy, Fatto in Germania – Bianco, Confezione da 5 pz In offerta a 10,96 € – sconto 15%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie cablate, con Microfono, Diver da 40mm, Design Confortevole On-Ear, Pieghevole, Blu/Legno In offerta a 19,99 € – sconto 60%

– fino al 14 aprile

Click qui per approfondire

eufy Robot aspirapolvere [BoostIQ] RoboVac 15C Max, connessione Wi-Fi, Super Sottile, aspirazione a 2.000 Pa, Silenzioso, aspirapolvere Robot autocaricabile, pulisce parquet e tappeti a Pelo Medio In offerta a 179,99 € – sconto 21%

– fino al 19 aprile

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”