Offerte Amazon 14 aprile fino al 62% su Apple, Belkin, Baseus, Realme, Samsung, Hisense

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 799,99 € – invece di 959,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 889,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1239,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2599,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Max con CPU 12-core e GPU 30‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 32GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 3249,00 € – invece di 3799,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1223,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – giallo In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro

In offerta a 807,56 € – invece di 959,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale

In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 907,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 252,99 € – invece di 299,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm)

In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,70 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag

In offerta a 28,00 € – invece di 39,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

Belkin Batteria esterna wireless magnetica 2.5K (caricabatteria portatile con MagSafe per iPhone, mini power bank compatta da 2500 mAh per una ricarica rapida, cavo da USB-C a USB-C incluso) – Bianco

In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

imuto Container-X Laptop Power Bank, Batteria Esterna da 26800 mAh, Caricatore Portatile con 4 Porte, 100 W di Uscita/Ingresso, Compatibile con Computer Portatile, Tablet, Telefono Cellulare

In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ENEGON Powerbank portatile per laptop, 26800 mAh, USB-C PD 65 W, power bank portatile a 2 vie, 65 W, con connettore DC (convertitore da 10 DC), compatibile con MacBook Pro/Dell XPS, HP, iPad, iPhone

In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Baseus Powerbank 20000 mAh Power bank 65W con cavo di ricarica integrato PD QC 3.0 Rapida Caricatore Batteria Portatile Tipo C LED Display per MacBook iPhone Samsung Huawei Dell HP

In offerta a 64,99 € – invece di 84,99 €

sconto 24% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TXQULA magsafe caricatore, [certificato MFI]Caricabatterie magnetico rapido MagSafe da 15W compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12(senza adattatore)

In offerta a 13,57 € – invece di 15,96 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Baseus Caricatore USB C rapido 65 W, PD GaN3 Fast Wall Charger Block, 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica con cavo 5ft AC per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Porta Cellulare da Auto [Clip per Gancio Qualità Militare] 360 Gradi di Rotazione Supporto Telefono Auto per Presa D’aria Dell’Auto Portacellulare Auto per Universale Smartphone iPhone Android (Black)

In offerta a 10,99 € – invece di 15,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hoppac Kit Pulizia Airpods, Multifunzione Penna per La Pulizia,Kit 3 in 1 per Pulizia Airpods,Airpods Pro Accessori Per Pulire Gli Auricolari Bluetooth,Airpods Cleaning Kit,per Una Pulizia Profonda

In offerta a 3,99 € – invece di 4,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Ring Intercom di Amazon | Citofono migliorato, Apertura a distanza, Verifica automatica, Montaggio fai-da-te (citofono compatibile necessario)

In offerta a 49,99 € – invece di 129,99 €

sconto 62% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Realme Narzo 50A Prime 4+64Gb Smartphone Display Full Hd+ Da 6,6”, Tripla Fotocamera Con Ai Da 50 Mp, Blu

In offerta a 109,76 € – invece di 169,99 €

sconto 35% – fino a 22 apr 23

Click qui per approfondire

realme GT 2 5G, Smartphone, Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED 120Hz, 50MP OIS, Sensore Sony IMX766, Batteria 5.000mAh, Ricarica SuperDart 65W, NFC, DualSim, BT 5.2, 12+256 GB, Steel Black

In offerta a 399,99 € – invece di 599,99 €

sconto 33% – fino a 22 apr 23

Click qui per approfondire

Duracell – Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 18, 1.5 volt LR6 MN1500

In offerta a 13,49 € – invece di 15,99 €

sconto 16% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Duracell – Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 18, 1.5 volt LR03 MN2400

In offerta a 13,49 € – invece di 15,99 €

sconto 16% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Pellicola Compatibile con iPhone 6.1 Pollice 12 e 12 PRO, 3 Pezzi, Vetro Temperato Protezione

In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Protezione per lo Schermo in Vetro Temperato compatibile con iPhone 14/13/13 Pro, Telaio per l?installazione, Protezione di livello militare, Ultra resistente, 3 Pezzi

In offerta a 9,34 € – invece di 23,00 €

sconto 59% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Protezione per lo Schermo in Vetro Temperato compatibile con iPhone 14 Pro Max, Telaio di facile installazione, Protezione di livello militare, Ultra resistente, Resistente ai graffi, 3 pezzi

In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Protezione per lo Schermo in Vetro Temperato compatibile con iPhone 14 Pro, Telaio di facile installazione, Protezione di livello militare, Ultra resistente, Resistente ai graffi, 3 pezzi

In offerta a 10,19 € – invece di 23,99 €

sconto 58% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica per iPhone 13 Pro Max, Compatibile con MagSafe, Custodia Trasparente con HaloLock, Retro Resistente ai Graffi, Trasparente

In offerta a 13,25 € – invece di 26,39 €

sconto 50% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Classic Hybrid Magnetic Case with HaloLock, Compatible with iPhone 14 Plus, Compatible with MagSafe, Shockproof Military-Grade Protection, Scratch-Resistant Back, Clear

In offerta a 14,39 € – invece di 23,99 €

sconto 40% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Ibrida Magnetica con HaloLock, compatibile con le custodie iPhone 14 Plus e MagSafe, protezione antiurto di livello militare, resistente ai graffi, serie Classic, Nero trasparente

In offerta a 15,19 € – invece di 18,99 €

sconto 20% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Ibrida Magnetica con HaloLock, compatibile con le custodie iPhone 14 Pro Max e MagSafe, protezione antiurto di livello militare, retro resistente ai graffi,Nero trasparente

In offerta a 15,59 € – invece di 25,99 €

sconto 40% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

ESR Cover Ibrida con Anello HaloLock, Compatibile con iPhone 13 PRO Max, Ricarica Magnetica Wireless, Custodia dal Retro AntiGraffio, Serie Classic, Nero Trasparente

In offerta a 16,99 € – invece di 31,19 €

sconto 46% – fino a 17 apr 23

Click qui per approfondire

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV80TA020TH/ET, 8 kg, Pompa di calore, Carica Frontale. 60l x 85h x 60p cm

In offerta a 459,99 € – invece di 899,00 €

sconto 49% – fino a 21 apr 23

Click qui per approfondire

Samsung Asciugatrice Crystal Eco Dry DV90TA040AH/ET 9 Kg, Pompa di Calore, Classe A++, Sensore Optimal Dry, Oblò reversibile, Carica Frontale, 60l x 85h x 60p cm

In offerta a 693,00 € – invece di 999,00 €

sconto 31% – fino a 21 apr 23

Click qui per approfondire

Samsung Aspirapolvere senza fili BESPOKE Jet pro extra, VS20A95973B/WA, Clean Station, Potenza 210W, Fino a 120 min di autonomia, Midnight Blue

In offerta a 869,99 € – invece di 1099,00 €

sconto 21% – fino a 21 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense H20MOWP1 Forno Microonde con Controllo Meccanico, Capacità 20 L, Potenza 700 Watt su 5 Livelli, Colore Bianco

In offerta a 79,00 € – invece di 109,99 €

sconto 28% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense H20MOWS3G Forno Microonde Elettronico, Capacità 20 L, Potenza 700 W, Grill Potenza 900 W, Display Led con Comandi Touch, Bianco

In offerta a 99,00 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense H20MOBS3HG Forno Microonde Elettronico, Capacità 20 L, Potenza 700 W, Grill Potenza 900 W, Display Led con Comandi Touch, Nero

In offerta a 109,00 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense Forno Microonde Elettronico, Capacità 23 L, Potenza 800 W, Grill Potenza 1000 W, Display Led con Comandi Touch, Nero

In offerta a 120,00 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense MUZ48060F Congelatore monoporta verticale da libera installazione, 3 Cassetti, Classe F, Capacità netta 65 Litri, Bianco

In offerta a 159,00 € – invece di 207,00 €

sconto 23% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense MUR48092F Frigorifero Monoporta, Classe efficienza energetica F, Capacità netta 92 litri

In offerta a 169,99 € – invece di 214,99 €

sconto 21% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense MUR52150BF Frigorifero Monoporta con comparto Freezer 3, 150 Litri, 40 Decibel, Senza installazione, Nero

In offerta a 219,99 € – invece di 275,00 €

sconto 20% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense MUR52169SF – Frigorifero Monoporta con Scomparto Congelatore, 165 L, Grigio

In offerta a 249,00 € – invece di 314,99 €

sconto 21% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense WFVC6010E – Lavatrice a Carica Frontale 6 Kg, 1000 rpm, 15 Programmi, Display LED, Programma Rapido, Partenza Ritardata, Child Lock

In offerta a 269,00 € – invece di 339,99 €

sconto 21% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense I6421C – Piano cottura a induzione, Vetroceramica, 4 zone di cottura, Funzione Power Boost, Timer di cottura, Nero, 595 × 58 × 520 mm

In offerta a 269,00 € – invece di 339,00 €

sconto 21% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense DHQA902U Asciugatrice a Pompa di Calore con Ion Tech, 9 kg, A++, Oblò Nero, Big Display, con Power Air Flow

In offerta a 439,00 € – invece di 569,00 €

sconto 23% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense WDQA1014EVJM Lavasciuga 10+6 Kg, 1400 rpm, 15 Programmi automatici, Vapore, Motore Inverter, Classe Efficienza energetica D, Classe Efficienza Lavaggio A, Display LED, Programma Rapido

In offerta a 519,00 € – invece di 659,00 €

sconto 21% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense RT600N4DC2 Frigorifero Doppia Porta, 466 Litri, Total No Frost, Colore Inox, 70.4 × 68.6 × 185 cm

In offerta a 635,00 € – invece di 799,00 €

sconto 21% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Hisense RS840N4WCF Frigorifero Side By Side, 649 L, Inox

In offerta a 899,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 25% – fino a 24 apr 23

Click qui per approfondire

Lagostina Ramata Set Padelle Antiaderenti in Alluminio Ø 24/28 cm, Esterno Effetto Rame, 2 Pezzi, Batteria di Pentole Gas e Forno con Indicatore Cottura Thermo-Signal, Manici Ergonomici in Bakelite

In offerta a 34,90 € – invece di 45,00 €

sconto 22% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Lagostina Emozione Cestello Forato per Pastaiola in Acciaio Inox 18/10, Ø 20 cm, Cestello Scolapasta per Scolare Rapidamente gli Alimenti, con Ampi Manici Saldati, Lavabile in Lavastoviglie

In offerta a 39,90 € – invece di 64,90 €

sconto 39% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Lagostina Ramata Set di Pentole e Padelle Antiaderenti in Alluminio per Gas e Forno 8 Pezzi, Esterno Effetto Rame, Indicatore Cottura Thermo-Signal, con 2 Casseruole, 2 Padelle, Tegame, 3 Coperchi

In offerta a 89,90 € – invece di 129,00 €

sconto 30% – fino a 18 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti Gioia Macchina caffè Espresso, 500 milliliters, Bianco

In offerta a 54,90 € – invece di 72,99 €

sconto 25% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti Gioia, Macchina Caffè Espresso per Capsule in Alluminio, Incluse 32 Capsule, Supercompatta, Serbatoio 500 ml, Ocra

In offerta a 54,90 € – invece di 72,99 €

sconto 25% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti Elettrico Macchina Da Caffè Espresso Per Capsule In Alluminio, 1200W, 0.7 litri, Rosso

In offerta a 59,90 € – invece di 89,90 €

sconto 33% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti Elettrico Macchina da Caffè Espresso per Capsule in Alluminio, Bianco Latte

In offerta a 59,90 € – invece di 89,90 €

sconto 33% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti Super, Macchina da Caffè Espresso per Capsule in Alluminio, 1200W, 0.7 litres, Nero

In offerta a 59,90 € – invece di 89,90 €

sconto 33% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti Elettrico Macchina Caffè Espresso Per Capsule In Alluminio, Incluse 32 Capsule, Rosso, ?50 x 37 x 18 cm; 3 Kg

In offerta a 64,90 € – invece di 102,99 €

sconto 37% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Bialetti New Break – Macchina Caffè Espresso a Capsule in Alluminio con Sistema Bialetti il Caffè d’Italia, Design Compatto, Nero, Include 64 Capsule In Omaggio

In offerta a 69,00 € – invece di 89,90 €

sconto 23% – fino a 25 apr 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).