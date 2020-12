Offerte Amazon 14 dicembre, fino al 67%: Arlo, EZVIZ, Sunnybag, Garmin, Philips, YI

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Batteria ricaricabile XL con alloggiamento per Arlo Ultra e Pro 3 (VMA5410) In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 20 dicembre

Arlo VMA5600C-100PES Cavo di Ricarica Magnetica da Esterni per telecamere Arlo Ultra e Pro3, colore bianco In offerta a 29,99 – invece di 44,99

sconto 33% – fino al 20 dicembre

Arlo VMA5600-10000S Pannello Solare per Videocamere Arlo Ultra, Pro3 e Pro3 Floodlight, ricarica continua da luce solare, accessorio originale Arlo, Bianco In offerta a 48,99 – invece di 69,99

sconto 30% – fino al 20 dicembre

Arlo VMA5200H Scocca Sostitutiva per Videocamere Ultra e Pro3, Nera In offerta a 23,99 – invece di 34,99

sconto 31% – fino al 20 dicembre

Arlo VMA5201H-10000S Scocca Sostitutiva per Videocamere Ultra e Pro3, Verde Mimetico In offerta a 23,99 – invece di 34,99

sconto 31% – fino al 20 dicembre

Arlo VMA5202H-10000S Scocca Sostitutiva per Videocamere Ultra e Pro3, Bianca In offerta a 23,99 – invece di 34,99

sconto 31% – fino al 20 dicembre

SunnyBAG Explorer+ Zaino con Pannello Solare Integrato da 6 Watt | Impermeabile e Resistente | con Porta USB per ricaricare Laptop, cellulari, Fotocamere, Tablet, powerbank e Altri dispositivi USB In offerta a 59,2 – invece di 79

sconto 25% – fino al 14 dicembre

EZVIZ C3X Telecamera di Sorveglianza Esterna Wi-Fi con Visione Notturna a Colori, Compatibile con iOS/Android Alexa, Dual lens In offerta a 99,99 – invece di 169,99

sconto 41% – fino al 17 dicembre

EZVIZ T31 Smart Plug Presa Intelligente Connettività Wi-Fi, Compatibile con Alexa, Google Home, con Controllo App, Timer, Indicatori di Luminosità Regolabile, 4000 W In offerta a 14,99 – invece di 24,99

sconto 40% – fino al 17 dicembre

EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080P,Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna Fino a 30 m Protezione IP66 Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena Compatibile con Alexa In offerta a 54,99 – invece di 99,99

sconto 45% – fino al 17 dicembre

EZVIZ C6TC 1080p Telecamera di Sorveglianza, 360° WiFi Videocamera Interno, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, TracMciamento del Movimento, Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 62,39 – invece di 89,99

sconto 31% – fino al 17 dicembre

Garmin Fenix 6 PRO Smartwatch Multisport GPS 47 Millimetri con misurazione della frequenza cardiaca da polso, display da 1,3 “, WiFi, Impermeabile, Nero In offerta a 549,9 – invece di 699,99

sconto 21% – fino al 20 dicembre

Garmin Fenix 6 Smartwatch Multisport con misurazione della frequenza cardiaca al polso, Impermeabile, Display da 1,3 “, Lunga durata della batteria, Pagamento senza contatto In offerta a 429,9 – invece di 599,99

sconto 28% – fino al 20 dicembre

Garmin Vivofit Jr.3 Iron Man – Activity Tracker per Bambini, Cinturino Regolabile, Rosso – Iron Man, 4 Anni in su In offerta a 69,9 – invece di 89,99

sconto 22% – fino al 20 dicembre

Garmin Vivofit Jr.3 Princess Ariel – Activity Tracker per Bambini, Cinturino Regolabile, Verde Acqua, 4 Anni in su In offerta a 69,9 – invece di 89,99

sconto 22% – fino al 20 dicembre

Lettore di carte SumUp Air per pagamenti con carta di debito, credito, Apple Pay, Google Pay. Dispositivo portatile contactless – avvicina soltanto la carta, il telefono o in modalità Chip & Pin In offerta a 19,99 – invece di 39

sconto 49% – fino al 23 dicembre

Clinogel Gel Mani Igienizzante con Estratti di Timo e Glicerina Naturale, Uso senza Acqua, 12 Flaconi da 100 ml In offerta a 24,99 – invece di 39,99

sconto 38% – fino al 27 dicembre

Avvitatore ad Impulsi, TECCPO 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, 4.0Ah Batteria, 3x Chiavi A Bussola, Mandrino 13mm (1/2″), Impulsi/min 0-3000, con Valigetta Rigida In offerta a 99,48 – invece di 169,99

sconto 41% – fino al 14 dicembre

Neato Robotics D450 Premium Pet Edition – Compatibile con Alexa – Robot aspirapolvere con stazione di ricarica, Wi-Fi & App In offerta a 289 – invece di 879,99

sconto 67% – fino al 21 dicembre

Neato Robotics D650, robot aspirapolvere, per la pulizia degli angoli, incluso di accessori esclusivi per gli animali domestici, per moquette e pavimenti duri, compatibile con app/Alexa In offerta a 349 – invece di 779,99

sconto 55% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Lo Stiramaniche Accessorio Stiro, Naturale In offerta a 21,99 – invece di 36

sconto 39% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti 0079000100 Il Mollettone Ricambio per Asse da Stiro, Poliestere, Bianco In offerta a 13,49 – invece di 23

sconto 41% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Il Cantiniere Noce-Alluminio In offerta a 34,99 – invece di 69

sconto 49% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Reading leggio, Naturale In offerta a 29,99 – invece di 64

sconto 53% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Struttura Centrale C/Alette Ricambio Gulliver, Bianco In offerta a 27,99 – invece di 38

sconto 26% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Dandy Portacravatte, Bianco In offerta a 19,99 – invece di 42,5

sconto 53% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Il Cantiniere Wenge’-Alluminio In offerta a 34,99 – invece di 69

sconto 49% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Breakfast Vassoio pieghevole, Naturale In offerta a 69,99 – invece di 132

sconto 47% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Piano di Ricambio per Asse da Stiro Asso In offerta a 27,99 – invece di 35,8

sconto 22% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Parking Piantana Portabiti, Bianco In offerta a 114,99 – invece di 199

sconto 42% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Appendifiore Appendiabiti da Parete, Ghiaccio In offerta a 24,99 – invece di 42,5

sconto 41% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Breakfast Vassoio pieghevole, Noce In offerta a 69,99 – invece di 136

sconto 49% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Coppia Ali ricambio stendibiancheria Ursus-Allungo, Bianco In offerta a 26,99 – invece di 38

sconto 29% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Coppia Ali, ricambi stendibiancheria Gulliver, Bianco In offerta a 26,99 – invece di 38

sconto 29% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Go Fast Carrello Portaspesa Pieghevole, Nero In offerta a 83,99 – invece di 159

sconto 47% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Isola Sottopentola, Naturale In offerta a 16,99 – invece di 29

sconto 41% – fino al 21 dicembre

Foppapedretti Good Buy Carrello Spesa, Red In offerta a 34,99 – invece di 59

sconto 41% – fino al 21 dicembre

Babyliss C1300E Curl Secret Ionic 2 Arricciacapelli Automatico, 2 Testine Intercambiabili, Nero In offerta a 59,99 – invece di 129,9

sconto 54% – fino al 15 dicembre

Miele Swing H1 Parquet Special Aspirapolvere, 550 watts, 2.5 litri, 77 decibels, Grigio Grafite In offerta a 169 – invece di 199

sconto 15% – fino al 20 dicembre

Miele Robot Aspirapolvere Scout RX2 Nero/Rosso con Wi-Fi In offerta a 399 – invece di 699,99

sconto 43% – fino al 20 dicembre

Miele WSD 123 WCS, Lavatrice Standard, A+++ -10%, 50 dB, 1400 rpm, Carico Frontale, 8 kg, Bianco In offerta a 899 – invece di 999

sconto 10% – fino al 20 dicembre

Moneta Etnea Piastra, Alluminio Antiaderente, Rivestimento interno in Hardoise effetto pietra, Nero, 28 cm In offerta a 22,99 – invece di 44,47

sconto 48% – fino al 14 dicembre

Moneta Vaporiera Connection Base 20 cm, 2.5 Litri, con Ricettario QR-Code In offerta a 34,99 – invece di 96,99

sconto 64% – fino al 14 dicembre

Moneta Etnea Piastra No Smoke, Antiaderente, Mulricolore, 26 cm In offerta a 24,99 – invece di 59,54

sconto 58% – fino al 14 dicembre

Moneta Etnea Batteria Essential Set da 6 Pezzi, 2 Padelle 24 e 28 cm, Pentolino 1 Manico 16 cm, Pentola Grande 24 cm 2 Manici, Coperchi da 16 e 24 cm con Bordo in Silicone In offerta a 54,99 – invece di 140,35

sconto 61% – fino al 14 dicembre

Philips Lighting Piantana Himroo, Lampada da Terra per Soggiorno, Salotto, Camera da Letto, Design Moderno ed Elegante, Attacco E27 In offerta a 34,99 – invece di 49,9

sconto 30% – fino al 18 dicembre

Philips Lampadine LED Candela, E14, 5.5 W Equivalenti a 40 W, 2700 K, Luce bianca calda, Confezione da 6 In offerta a 14,99 – invece di 35,94

sconto 58% – fino al 18 dicembre

Philips Lighting Philips Faretto Kosipo con 2 Punti Luce, Alluminio, Attacco GU10, Lampadina Non Inclusa, Grigio, 7x24x9.2 cm In offerta a 24,99 – invece di 44,9

sconto 44% – fino al 18 dicembre

Philips Lighting Creek Lampada da Parete da Esterno, Lanterna Up, Alluminio, Nero In offerta a 18,99 – invece di 28,9

sconto 34% – fino al 18 dicembre

Philips Lighting Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, con Sensore di Movimento, 4000 K, Grigio Scuro In offerta a 59,99 – invece di 99,9

sconto 40% – fino al 18 dicembre

Philips Smart Volume Chiffon Lampadario a Sospensione, 80 cm, Bianco In offerta a 89,99 – invece di 149,9

sconto 40% – fino al 18 dicembre

Philips Lighting Lampada da terra per Giardino e terrazzo, Alluminio e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa, Antracite, 80.2 x 12.1 x 12.1 x cm In offerta a 59,99 – invece di 149,9

sconto 60% – fino al 18 dicembre

Philips Lighting Lampada a Sospensione Smart Volume Mohair, Design Moderno, Cromato In offerta a 54,99 – invece di 99,9

sconto 45% – fino al 18 dicembre

Philips Lighting Star, Lampada 3 Faretti LED Integrato Orientabili, Bianco, 3 x 4.5 W In offerta a 49,99 – invece di 94,99

sconto 47% – fino al 18 dicembre

Philips Lighting 4091731PN Smart Volume Sandalwood Lampada Sospensione Lampadario Design Moderno, Cromato, 60 cm In offerta a 56,99 – invece di 99,9

sconto 43% – fino al 18 dicembre

Philips Lighting Lampada da Parete da Esterno E27, 60 W, Nero, 22.2 x 22.4 x 24.8 cm In offerta a 23,99 – invece di 39,9

sconto 40% – fino al 18 dicembre

Philips Lighting Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, senza Sensore di Movimento, 2700 K, Grigio Scuro In offerta a 49,99 – invece di 69,9

sconto 28% – fino al 18 dicembre

Philips Lighting Philips Faretto Kosipo con 3 Punti Luce, Alluminio, Attacco GU10, Lampadina Non Inclusa, Grigio, 7×44.3×9.2 cm In offerta a 39,99 – invece di 59,9

sconto 33% – fino al 18 dicembre

Polti Vaporella Simply VS10.12, Ferro da Stiro Generatore di Vapore con Serbatoio Estraibile da 1.5 L, Max Pump 6.5 BAR, Funzione ECO, Riscaldamento 2 Minuti, Grigio In offerta a 79,99 – invece di 129

sconto 38% – fino al 14 dicembre

Rowenta RH9046 Air Force 360 Max Scopa Ricaricabile Senza Fili, Autonomia 30 Minuti, Spazzola Motorizzata luci a LED, Animal Care, 21.9 V, 0.65 Litri, 85 Decibel, ABS, Nero/Grigio In offerta a 199,99 – invece di 299,99

sconto 33% – fino al 20 dicembre

Rowenta RO3731 Compact Power Cyclonic Classic+, Aspirapolvere a Traino senza Sacco, Tecnologia Ciclonica, Capacità 1.5 L, Blu/Nero 49x29x34cm In offerta a 69,99 – invece di 124,99

sconto 44% – fino al 20 dicembre

Severin KM 3873 Macinacaffè (Sistema Conico di Macinatura) 150W Bianco/Argento In offerta a 64,9 – invece di 99,9

sconto 35% – fino al 19 dicembre

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Start 52, con Mappe Europa, Aggiornamenti Tutor e Autovelox di Prova, Supporto Reversibile Integrato, 5 Pollici In offerta a 89,9 – invece di 139,9

sconto 36% – fino al 15 dicembre

YI Camera IP 1080p,Videocamera di Sorveglianza da Interno Compatibile con Alexa per Casa ,360 gradi ,Visione Notturna non Invasiva, Notifiche push,Supporta Micro SD a 64gb,YI HOME App per iOS,Android In offerta a 31,49 – invece di 44,99

sconto 30% – fino al 21 dicembre

Nutella – Crema da spalmare alle nocciole e al cacao, 64 mini vasetti da 25 g ognuno In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 21 dicembre

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).