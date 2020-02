Offerte Amazon 14 febbraio, fino al 50%: Logitech, Wacom, tado, Panasonic, Spigen, UAG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Non dimenticate che sono ancora attive le offerte di giovedì su tanti dispositivi a marchio Black+Decker, Philips, Arlo, Raspberry, Painter,UAG, quelle di mercoledì su accessori Huawei, Joby, Lowepro, Manfrotto, Aukey, EzWiz, quelle di martedi su diversi prodotti D-Link, Tecnoware, Andoer e quelle di lunedì su prodotti a marchio Amazfit, Spigen, Akaso.

Logitech MX Master 2S Mouse Wireless, Multidispositivo, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, 4000 DPI su Ogni Superficie, 7 Pulsanti, Ricaricabile, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Nero In offerta a 56,99 – sconto 50%

– fino al

Click qui per approfondire

De’Longhi EC 685 Macchina per caffè Espresso Manuale, 1350 W, 1 Litro, Acciaio inossidabile, Nero In offerta a 149,99 – sconto 12%

– fino al

Click qui per approfondire

Logitech Mk850 Set Tastiera e Mouse Wireless, Layout Qwerty, Italiano, Senza Fili, Nero In offerta a 79,90 – sconto 36%

– fino al

Click qui per approfondire

Wacom DTH-1620A-EU Cintiq PRO Display Interattivo Full HD con Penna, Tavoletta Grafica, Pen&Touch 8192 Livelli di Pressione, 16 Pollici, Nero In offerta a 1299,99 – sconto 19%

– fino al

Click qui per approfondire

Tado° Termostato Intelligente Kit di Base V3+ – Gestione intelligente del riscaldamento, compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT In offerta a 119,99 – sconto 40%

– fino al

Click qui per approfondire

Tado° Testa Termostatica Intelligente, Prodotto aggiuntivo per il controllo multi-stanza, Pacco da 4 In offerta a 169,99 – sconto 39%

– fino al

Click qui per approfondire

tado° V3+ Controllo Climatizzazione Intelligente, Compatibile con Amazon Alexa, l’Assistente Google e HomeKit di Apple In offerta a 79,99 – sconto 17%

– fino al

Click qui per approfondire

tado° Termostato Intelligente Prodotto Aggiuntivo, per il Controllo Multi-Stanza, Gestione del Riscaldamento, Compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google, IFTTT In offerta a 99,99 – sconto 23%

– fino al

Click qui per approfondire

Infinity Cofanetto Regalo 6 Mesi Film Serie TV Cartoni Animati – Gift Box – In offerta a 19,99 – sconto 50%

– fino al

Click qui per approfondire

Philips Lighting Hue White And LightStrip Plus Striscia LED Smart, Dimmerabile, 16 Milioni Colori, Kit Base 2 m + Estensione di 1 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 64,99 – sconto 38%

– fino al

Click qui per approfondire

Panasonic Panar03Rb10 Batterie AAA In offerta a € 7,30 – sconto

– fino al 22-feb-20

Click qui per approfondire

Satechi Dual caricatore da viaggio 75 W tipo C PD con 2 USB-C PD e 2 USB 3.0 – Compatibile con 2019 MacBook Pro, 2018 MacBook Air, iPhone 11 Plus Max/11 Plus/11 (EU) In offerta a € 64,99 – sconto 13%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Spigen SteadiBoost Compact Fast Wireless Charger, Ultra Mini, 7.5W / 10W, Certificato Qi, iP Technology, Ricarica Wireless Veloce Compatibile con iPhone e Galaxy, Si consigliano Pixel e Huawei In offerta a € 15,99 – sconto 27%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Spigen SteadiBoost Qi Universal Supporto per Ricarica Wireless Auto Veloce, One-Tap Tech, Caricabatterie Auto Incluso, Caricatore Auto Wireless Quick per iPhone 11 / XS, Galaxy S10 / Note 10 In offerta a € 29,99 – sconto 40%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Spigen SteadiBoost, Ez Grip, IP Tech, USB C Power Delivery 3.0 27W, Ricarica Caricatore USB Muro Compatibile con Galaxy Note 10, S10, iPhone 11 PRO, Xiaomi Redmi 5 Caricabatterie Wireless In offerta a € 14,99 – sconto 21%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Spigen SteadiBoost, Total 45W, IP Tech, Quick Charge 3.0 18W+USB Tipo C Power Delivery 3.0 45W Caricatore Auto USB Veloce Compatibile con Galaxy Note 10, S10, Xiaomi, Ricarica Wireless Auto In offerta a € 15,99 – sconto 11%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Spigen USB Type C 3.2/3.1 to HDMI Cable 2m/6.6ft [4K Ultra HD Thunderbolt 3][Plug & Play] per Smartphone, Tablet, Laptop e Altro Ancora In offerta a € 7,99 – sconto

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Metropolis Apple iPhone 11 Pro (5.8″)Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – nero In offerta a € 29,89 – sconto

– fino al 22-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Metropolis per Apple iPad 9.7 (2017 / 2018) / iPad Air Custodia protettiva Cover con standard militare americano Smart Case [conciliabile Apple Pencil] – nero – In offerta a € 43,90 – sconto

– fino al 28-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Metropolis per Apple iPad Pro 11 (2018) Custodia protettiva Cover con standard militare americano case [conciliabile Apple Pencil] – nero In offerta a € 39,90 – sconto

– fino al 22-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Monarch Apple iPhone 11 Pro (5.8″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto, Cuoio) – carbonio In offerta a € 48,89 – sconto

– fino al 22-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Monarch Apple iPhone 11 Pro (5.8″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto, Cuoio) – rosso In offerta a € 48,89 – sconto

– fino al 22-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Pathfinder Apple iPhone 11 Pro (5.8″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – bianco In offerta a € 29,89 – sconto

– fino a 22-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Pathfinder Apple iPhone 11 Pro (5.8″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – bianco (Camo) In offerta a € 39,90 – sconto

– fino a 22-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Pathfinder Apple iPhone 11 Pro (5.8″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – blu ardesia In offerta a € 29,89 – sconto

– fino al 22-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Pathfinder Apple iPhone 11 Pro (5.8″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – nero (Camo) In offerta a € 38,90 – sconto 10%

– fino al 22-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Pathfinder Apple iPhone 11 Pro (5.8″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – verde scuro In offerta a € 29,89 – sconto

– fino al 22-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Stealth Apple iPhone 11 Pro (5.8″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – blu ardesia In offerta a € 38,90 – sconto

– fino al 22-feb-20

Click qui per approfondire

Urban Armor Gear Stealth Apple iPhone 11 Pro (5.8″) Cover Protettiva Rugged Custodia (Compatibile Con il Qi Wireless, Ultra Slim Protezione Case, Antiurto) – nero In offerta a € 37,90 – sconto

– fino al 22-feb-20

Click qui per approfondire

WACOM Bamboo Folio A5 Digitalizzatore Appunti su Carta con Cover / Blocco Note Digitale per Disegno e Appunti Digitali Grigio Scuro / Compatibile con Smartphone e Tablet Android, iOS e Windows In offerta a € 128,99 – sconto 14%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

Wacom Intuos S Tavoletta Nera con Penna – Tavoletta Grafica Portatile Nera per dipingere, disegnare ed editare foto con 1 software creativo incluso da scaricare, compatibile con Windows Mac In offerta a € 63,99 – sconto 24%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

YABER Proiettore 4600 Lumen Mini Proiettore Portatile 1080P Supporto Nativa 1280*800 LED Videoproiettore 200″ Display Cinema Domestico Iphone, Android, Laptop, PC, Con Tv/Av/Vga/Usb/Hdmi In offerta a € 89,99 – sconto 20%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

ZOLO Auricolari Bluetooth Liberty, Bluetooth 5.0 e tecn. Driver in Grafene e Autonomia di 100 Ore, Cuffie Bluetooth Resistenti al Sudore con Intelligenza Artificiale, Telefonate Vivavoce Stereo In offerta a € 49,99 – sconto 29%

– fino al 16-feb-20

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.