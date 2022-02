Offerte Amazon 14 febbraio fino al 54% su Apple, Logitech, Syncwire, SanDisk, Kindle, LG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 890,20 € – invece di 939,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2099,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2643,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 40 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 269,00 € – invece di 309,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – (PRODUCT) RED In offerta a 29,99 € – invece di 55,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 10S Smartphone RAM 6 GB ROM 128 GB 6.43” AMOLED DotDisplay 64MP Fotocamera 33W Ricarica rapida 5000mAh (typ) Batteria Grigio [Versione globale] In offerta a 207,00 € – invece di 249,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

TECLAST M40 Pro Android 11 Tablet 10.1 Pollici 6GB RAM+128GB ROM (TF 512GB), 4G LTE+5G WiFi, T618 Pie Octa-Core 2.0 GHz, FHD 1920×1200, Dual SIM/SD, Bluetooth 5.0/Fotocamera 5+8MP/Type-C/GPS/7000mAh In offerta a 199,99 € – invece di 239,99 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 279,99 € – invece di 349,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk MobileMate Lettore di MicroSD con Connettore USB 3.0 In offerta a 10,99 € – invece di 10,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30, 4K UHD-ready In offerta a 19,50 € – invece di 41,99 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con Cappuccio Protettivo e Anello Portachiavi in Colori Multipli In offerta a 13,99 € – invece di 18,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 159,25 € – invece di 260,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,64 GB In offerta a 15,93 € – invece di 32,99 €

sconto 52% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Keys Mini per Mac Tastiera Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Tasti Retroilluminati, USB-C, Digitazione Tattile, Compatibile con Apple macOS, iPad OS, in Metallo – Grigio Chiaro In offerta a 69,99 € – invece di 114,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech M590 Multi-Device Silent Mouse Wireless, Bluetooth, 2,4 GHz Ricevitore USB Unifying, Tracking Ottico 1000 DPI, 5 Tasti Personalizzabili, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Nero In offerta a 24,99 € – invece di 51,99 €

sconto 52% – fino a scadenza sconosciuta

House of Marley Stir It Up Wireless Turntable, Giradischi per Vinili Bluetooth, 45/33 Giri, Piatto in Lega di Alluminio, Braccio in Metallo Rigido, Cartuccia AT3600L Sostituibile, Bambù/Nero In offerta a 225,93 € – invece di 289,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Supporto Auto Smartphone Magnetico – Universale Porta Cellulare Air Vents Supporti Telefono Auto Compatibile con iPhone 11/11 pro/XR/XS/X/8/7, Samsung Galaxy, Xiaomi, Huawei, LG, ECC. In offerta a 12,79 € – invece di 19,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Caricabatteria da auto USB-C, il più piccolo 30W PD e 30W QC3.0 caricatore adattatore per auto a doppia porta, compatibile con iPhone 13/12 Pro Max/X, Galaxy, Pixel, iPad, GPS, ecc In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Magnetic Wireless Charger Pad per iPhone, con Caricatore da Parete PD 20W e Cavo USB-C Integrato da 1,5M, Compatible con iPhone 13 12 11 PRO Max SE 2020 XS Max XR X 8 Plus, AirPods In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire 40W Caricatore USB-C 2 Porte, Alimentatore 2 Prese 20W+20W Power Delivery 3.0, per Presa EU e UK, Compatibile con iPhone 13/12/11 PRO Max,iPad,Samsung, e Altri In offerta a 26,39 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 159,99 € – invece di 179,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 600 International, ripetitore/estensore segnale WiFi N fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), WPS, design compatto, interfaccia in italiano In offerta a 39,90 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Elettrodomestici, Macchina da cucina, MUM Serie 2, 700 W, Pannello del mobile, Bianco MUMS2AW00 In offerta a 94,99 € – invece di 129,90 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Meliconi CME ETR120, Porta TV Inclinabile, da 14” a 32”, Colore Nero, VESA 75-100-200×100 mm In offerta a 9,99 € – invece di 19,90 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Livella laser Rossa 35M, Linea Livello Laser a Croce ENVENTOR, 3 Modalità (Autolivellante,Manuale,Impulso), 2 Punti a Piombo, 360° Supporto Magnetico, IP54, Batteria al Litio, USB Ricarica In offerta a 33,99 € – invece di 33,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Skyeen Rilevatore di CO2, 5 in 1 Tester per formaldeide HCHO TVOC Tester per umidità e temperatura, Misuratore di allarme per CO2 per camera, Ufficio, Serra, Magazzino In offerta a 38,98 € – invece di 38,98 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.