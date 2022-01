Offerte Amazon 14 gennaio fino al 49% su Apple, Sandisk, Samsung, Dremel, Bosch, WD

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro

In offerta a 879,00 € – invece di 939,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (4ª generazione)

In offerta a 642,00 € – invece di 669,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A12, Smartphone, Display 6.5″ HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 205 g, Ricarica Rapida [Versione Italiana], Nero

In offerta a 163,90 € – invece di 199,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Monitor HRM S70A (S27A704), Flat, 27″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, Bezeless, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Nero

In offerta a 299,90 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Seagate BarraCuda, 2 TB, Hard Disk Interno, SATA da 6 GBit/s, 3,5″, 7.200 RPM, Cache da 64 MB per PC Desktop, Pacchetto di Facile Apertura (ST2000DMZ08)

In offerta a 45,99 € – invece di 79,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Seagate Game Drive for PS4, 2 TB, Hard disk esterno, Compatibile con PS4 e PS5 (STGD2000200)

In offerta a 73,80 € – invece di 104,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB

In offerta a 153,90 € – invece di 260,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB

In offerta a 153,90 € – invece di 260,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0

In offerta a 87,90 € – invece di 132,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet – Display 10.3″ Full HD (MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker,Android 9 Pie) Grigio – Esclusiva Amazon

In offerta a 189,00 € – invece di 219,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips 272V8LA, Monitor 27″ LED VA, Full HD, 4 ms, 3 Side Frameless, Low Blue Mode, Flicker Free, HDMI, Display Port, VGA, VESA, Audio Integrato, Nero

In offerta a 159,90 € – invece di 189,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ASUS ZenScreen MB16AH Monitor Portatile, 15.6″, FHD (1920×1080), IPS, USB Type-C, Micro HDMI, Flicker Free, Filtro Luce Blu, Antiriflesso, Custodia, Peso 730g, Grigio

In offerta a 217,91 € – invece di 339,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox, Nero

In offerta a 75,99 € – invece di 99,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL BAR 5.1 Surround, soundbar Bluetooth con Subwoofer Wireless per TV e PC, telecomando, dolby Digital 5.1, hDMI, connessione Ottica, ultra HD 4K Pass-through, 550 W, Nero

In offerta a 364,00 € – invece di 649,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HP Envy Photo 6230 K7G25B Stampante Fotografica Multifunzione A4, Stampa, Scansiona, Fotocopia, Wi-Fi, HP Smart, Stampa Fronte/Retro Automatica, 4 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Nero

In offerta a 99,99 € – invece di 109,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon – Adattatore Ethernet per Fire TV

In offerta a 14,99 € – invece di 14,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LOBKIN hub usb 7 porte sdoppiatore usb con singoli interruttori on/off e luci a LED per PC, unità flash USB, mouse e altro

In offerta a 10,99 € – invece di 14,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ergosolid Parete, Alta qualità per TV LCD e LED 32-55 Pollici, Supporto Ultra Resistente, Braccio Girevole ed Estendibile, Nero, Unico

In offerta a 24,99 € – invece di 27,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD My Passport SSD portatile 500GB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio

In offerta a 80,99 € – invece di 159,99 €

sconto 49% – fino a 16 gen 22

Click qui per approfondire

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Oro

In offerta a 240,99 € – invece di 349,99 €

sconto 31% – fino a 16 gen 22

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning

In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a 30 gen 22

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e Chiamata Vivavoce

In offerta a 65,44 € – invece di 76,99 €

sconto 15% – fino a 16 gen 22

Click qui per approfondire

UGREEN 7 In 1 USB C Hub HDMI con [email protected] HDR, Adattatore USB C Dock Ethernet con 100W PD, SD/ Micro SD, 2 USB 3.0 Compatibile con MacBook Air/Pro, iPad Pro, XPS 13 Book

In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 16 gen 22

Click qui per approfondire

Foppapedretti Appendialbero Appendiabiti, Specchio

In offerta a 49,00 € – invece di 66,00 €

sconto 26% – fino a 23 gen 22

Click qui per approfondire

Dremel 3000JS Multiutensile Rotativo, 130 W, 230 V

In offerta a 73,99 € – invece di 84,95 €

sconto 13% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Dremel 4300 Ustensile Multifunzione Rotativo (Max 35.000 giri/min), 45 Accessori, 3 Complementi, 175 W

In offerta a 134,99 € – invece di 159,95 €

sconto 16% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Dremel Platinum Edition 8220 – Multiutensile a Batteria, 12 V, Kit con 5 Complemento, 65 Accessori, Velocità 5000 – 35000 giri/min per Intagliare/Incidere/Fresare/Molare/Lucidare/Tagliare/Levigare

In offerta a 163,99 € – invece di 209,95 €

sconto 22% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden Trapano avvitatore a batteria EasyDrill 1200 (batteria da 2,0 Ah, sistema 12 volt, set di bit per foratura e avvitamento, custodia morbida) – Edizione Amazon

In offerta a 88,99 € – invece di 99,99 €

sconto 11% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Bosch Robot rasaerba Indego S+ 500, con batteria da 18 V e funzione App, stazione di ricarica in dotazione, larghezza di taglio di 19 cm, per prati fino a 500 m², in confezione di cartone

In offerta a 772,99 € – invece di 989,99 €

sconto 22% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Bosch Avvitatore elettrico IXO Set con stazione di ricarica (6a generazione, verde, VELOCITÀ variabile, stazione di ricarica e cavo micro USB, in scatola di cartone) – Edizione Amazon

In offerta a 54,99 € – invece di 64,99 €

sconto 15% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Bosch 600833102 Tosaerba e Sfoltirami a Batteria Isio Set, 3.6 Volt, Lunghezza Lama Arbusti/Erba 12 cm/8 cm, in Cartone, Nero/Verde

In offerta a 57,50 € – invece di 79,99 €

sconto 28% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Bosch 603131100 Universal Impact 800 – Trapano Battente, Funzione KickBack Control, 800 W, 230 V, Verde

In offerta a 78,99 € – invece di 99,95 €

sconto 21% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Bosch Professional graffatrice manuale HT 14, legno, tipo di graffa 53

In offerta a 23,70 € – invece di 38,00 €

sconto 38% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Bosch 06008A9000 AFS 23-37 Decespugliatore, 950 W, Lama a 3 Taglienti, Bobina per Fili da Taglio, 3 Fili da Taglio, Impugnatura Supplementare, Cuffia di Protezione, Confezione in Cartone

In offerta a 114,99 € – invece di 149,99 €

sconto 23% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Bosch Home and Garden Tagliasiepi elettrico EasyHedgeCut 45, 420 W, lunghezza lama 45 cm, confezione in cartone

In offerta a 53,99 € – invece di 69,99 €

sconto 23% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Bosch Tagliabordi a batteria EasyGrassCut 18-230 (1 batteria 2,0 Ah, sistema a 18 Volt, diametro di taglio 23 cm, in scatola di cartone)

In offerta a 87,99 € – invece di 119,99 €

sconto 27% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Bosch Pompa sommersa a batteria GardenPump 18 (1x batteria, sistema da 18 Volt, confezione in cartone)

In offerta a 101,99 € – invece di 149,99 €

sconto 32% – fino a 17 gen 22

Click qui per approfondire

Nintendo, Animal Crossing: Nuovi orizzonti, Nintendo Switch [Edizione Spagna]

In offerta a 29,99 € – invece di 55,07 €

sconto 46% – fino a 21 gen 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).