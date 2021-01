Offerte Amazon 14 gennaio fino al 63%: Samsung, Amazon Eco, Philips Hue, Braun, Hisense, Ferrino

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa, Nero In offerta a 54,99 – invece di 89,99

sconto 39% – fino al 17 gen 2021

Samsung Memorie MZ-V7S500 970 EVO Plus SSD Interno da 500GB, PCle NVMe M.2 In offerta a 81,89 – invece di 96,57

sconto 15% – fino al 17 gen 2021

Samsung Memorie MZ-V7S1T0 970 EVO Plus SSD Interno da 1 TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 182 – invece di 299,99

sconto 39% – fino al 17 gen 2021

Samsung Memorie MZ-V7P512 970 PRO SSD Interno da 512 GB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 113,89 – invece di 169,99

sconto 33% – fino al 17 gen 2021

YI Home Camera 1080p ,Telecamera Wi-Fi Interno Compatibile con Alexa ,Telecamera IP per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Notifiche Push in Tempo Reale,Audio Bidirezionale,Visione Notturna In offerta a 21,24 – invece di 39,99

sconto 47% – fino al 17 gen 2021

Giradischi Slim Lenco (Lbt-188 Pino) Con Trasmissione Bluetooth Porta Usb In offerta a 192,89 – invece di 232,05

sconto 17% – fino al

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w In offerta a 199,99 – invece di 199,99

sconto 0% – fino al 14 gen 2021

In offerta a 699 – invece di 899

sconto 22% – fino al 17 gen 2021

Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Philips Hue Color Starter Kit 2 Lampadine Smart (E27), compatibile con Alexa In offerta a 104,99 – invece di 199,94

sconto 47% – fino al 23 gen 2021

Echo Dot (4ª generazione), Antracite + Philips Hue Color Starter Kit 2 Lampadine Smart (E27), compatibile con Alexa In offerta a 114,99 – invece di 209,94

sconto 45% – fino al 23 gen 2021

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Ceramic White In offerta a 139 – invece di 179,99

sconto 23% – fino al 31 gen 2021

SBS Twin TWS True Auricolari Wireless Stereo, Controlli Touch per Risposta/Fine Chiamata, Microfono Integrato, Custodia di Ricarica da 280 mAh con Design Energy Drink, Rosso In offerta a 28,9 – invece di 39,95

sconto 28% – fino al 14 gen 2021

SBS Twin TWS True AuricolariWireless Stereo con Microfono e Tasto Risposta/Fine Chiamata, Custodia di Ricarica da 300mAh, fino a 2.5 Ore di Ascolto Musica, Azzurro In offerta a 17,9 – invece di 39,95

sconto 55% – fino al 14 gen 2021

SBS Twin TWS True AuricolariWireless Stereo con Microfono e Tasto Risposta/Fine Chiamata, Custodia di Ricarica da 300mAh, fino a 2.5 Ore di Ascolto Musica, Nero In offerta a 14,9 – invece di 39,95

sconto 63% – fino al 14 gen 2021

Bosch Professional 0601446700 Faro a LED da Cantiere 18V-1200 C, Luminosità 1200 Lumen, Connect Ready, Batterie e Caricabatteria Non Inclusi, 18 V, Blu, Size In offerta a 91,9 – invece di 113,74

sconto 19% – fino al 23 gen 2021

Black+Decker BXVML700E ES9480000B, Aspirapolvere Senza Sacchetto, Grigio, 700 W In offerta a 71,99 – invece di 89,99

sconto 20% – fino al 25 gen 2021

Braun BT5265 Regolabarba Uomo, Rifinitore e Tagliacapelli con Lame Affilate di Lunga Durata e 39 Impostazioni di Lunghezza, Nero/Argento Metallizzato, Idea Regalo Natale In offerta a 44,99 – invece di 69,99

sconto 36% – fino al 26 gen 2021

Braun HC5050 Tagliacapelli, Regolabarba Uomo e Rasoio Elettrico Barba con 17 Impostazioni di Lunghezza Precise e Lame Affilate di Lunga Durata, 2 Accessori Inclusi, Idea Regalo Natale In offerta a 34,99 – invece di 73,19

sconto 52% – fino al 26 gen 2021

Braun MGK7220 Rifinitore 10-In-1, Regolabarba Uomo, Tagliacapelli e Rifinitore Corpo Con 8 Accessori, Base di Ricarica e Tecnologia AutoSense, Confezione Con 85% di Plastica in Meno, Grigio Argento In offerta a 59,99 – invece di 89,99

sconto 33% – fino al 26 gen 2021

Braun Series 5 50-M4500cs Rasoio Elettrico Barba con Base di Ricarica, Regolabarba Uomo, Wet&Dry, Ricaricabile, Rasoio a Lamina Senza Fili, Menta, Idea Regalo Natale In offerta a 89,99 – invece di 149,99

sconto 40% – fino al 26 gen 2021

Braun Series 6 60-N4820cs Rasoio Elettrico Barba con Base di Ricarica, Rifinitore di Precisione, Effetto Barba Incolta, Wet&Dry, Ricaricabile, Rasoio a Lamina senza Fili, Grigio, Idea Regalo Natale In offerta a 139,99 – invece di 234,99

sconto 40% – fino al 26 gen 2021

Braun Series 9 9395cc Rasoio Elettrico Barba, Ricaricabile e senza Fili, Cromato, Base di Ricarica e Custodia da Viaggio in Pelle, Wet&Dry, Rasoio a Lamina, Idea Regalo Natale In offerta a 289,99 – invece di 539,99

sconto 46% – fino al 26 gen 2021

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Idea Regalo Natale In offerta a 29,99 – invece di 49,99

sconto 40% – fino al 26 gen 2021

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Edizione Nera con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 8 Pezzi, Idea Regalo Natale In offerta a 27,99 – invece di 39,99

sconto 30% – fino al 26 gen 2021

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Bianco Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio, Idea Regalo Natale In offerta a 59,99 – invece di 99,99

sconto 40% – fino al 26 gen 2021

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Premium Bianco con Intelligenza Artificiale, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio con Caricatore, Idea Regalo Natale In offerta a 129,99 – invece di 147,24

sconto 12% – fino al 26 gen 2021

Oral-B iO Ultimate Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 4 Pezzi, Idea Regalo Natale In offerta a 29,99 – invece di 34,99

sconto 14% – fino al 26 gen 2021

Bialetti Gioia, Macchina da Caffè Espresso per Capsule in Alluminio sistema Bialetti il Caffè d’Italia, Supercompatta, Rosso In offerta a 49,9 – invece di 59,9

sconto 17% – fino al 31 gen 2021

Playmobil City Action 70441 – Grande Gru In offerta a 84 – invece di 99,99

sconto 16% – fino al 23 gen 2021

Ferrino Transalp, Zaino da Hiking Unisex, Blu, 80 L In offerta a 109,9 – invece di 169,9

sconto 35% – fino al 25 gen 2021

Ferrino Finisterre 38, Zaino Trekking Unisex, Blu, 38 Litri, 67 x 40 x 32 cm In offerta a 80,7 – invece di 124,9

sconto 35% – fino al 25 gen 2021

Ferrino Lightec Duvet, Sacco a Pelo Uomo, Rosso e Nero, 1200 gr In offerta a 200,4 – invece di 329,9

sconto 39% – fino al 25 gen 2021

Ferrino X-Track, Zaino da Trekking Unisex, Nero, 15 L In offerta a 43,2 – invece di 69,9

sconto 38% – fino al 25 gen 2021

Ferrino Nightec Lite Pro 600 L Sacco a Pelo, Unisex Adulto, Blu, L In offerta a 103,9 – invece di 164,9

sconto 37% – fino al 25 gen 2021

Ferrino Couple Dream, Materassino Verde, 190x130x3,8cm, senza cuscino In offerta a 65,2 – invece di 90,8

sconto 28% – fino al 25 gen 2021

Ferrino Transalp, Zaino da Hiking ed Escursionismo Unisex, Blu, 100 L In offerta a 115,7 – invece di 168,6

sconto 31% – fino al 25 gen 2021

Ferrino Swift, Materassino Gonfiabile Arancione, 200×60 cm In offerta a 54,8 – invece di 89,9

sconto 39% – fino al 25 gen 2021

Ferrino X-Ride, Zaino da Running Unisex, Rosso, 10 Litri In offerta a 41,5 – invece di 56,6

sconto 27% – fino al 25 gen 2021

Ferrino Comfort Liner SQ, Sacco Lenzuolo Azzurro, 220x90x90 cm In offerta a 25,3 – invece di 37

sconto 32% – fino al 25 gen 2021

Ferrino Duo Popote, Set Stoviglie da Campeggio Grigio In offerta a 15,8 – invece di 22,5

sconto 30% – fino al 25 gen 2021

Ferrino Lightec Shingle SQ Sacco a Pelo, Unisex Adulto, Blu, Taglia Unica In offerta a 85,7 – invece di 134,9

sconto 36% – fino al 25 gen 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).