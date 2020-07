Offerte Amazon 14 luglio fino al 51%: Nikon, Polaroid, Samsung, Hisense, LG, DJI, Echo

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Polaroid Originals 4841 Doppio pacco Pellicola Istantanea a Colori per Fotocamere Polaroid 600 e i-Type, Cornice bianca In offerta a € 30,99 – sconto 11%

TCL | 40ES561 | Smart TV, Android TV: Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio per suoni chiari e dinamici. Colore: Nero, 40 Pollici (Classe energetica A+) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 229,99 – sconto 18%

Samsung QE55Q74TATXZT Serie Q74T QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 949,99 – sconto 13%

Nikon D610 Body Fotocamera Reflex Digitale, 24.3 Megapixel, LCD 3.2 Pollici, SD 8 GB Premium Lexar, Nero [Nital card: 4 anni di garanzia] In offerta a € 799,00 – sconto 51%

Hisense 50AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 379,00 – sconto 12%

LG TV NanoCell AI 55NANO806NA, Smart TV, 55″, 4k + SL4Y Soundbar 2.1 In offerta a € 799,00 – sconto

Melchioni ARTIC47LT Mini frigo bar con congelatore, A+, Silenzioso, 47L, Compressore e freezer, Frigorifero piccolo portatile da camera, ufficio, B&B, Hotel [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 119,99 – sconto 20%

Bimar Air Sonic – Ventilatore Smart con WiFi e App, Controllo vocale Alexa e Google Home, Silenzioso, Portatile, Potente, Wireless Senza Fili, USB, Batteria Litio Ricaricabile, da Tavolo, 4 Velocità In offerta a € 49,99 – sconto 29%

Rixow Coprisella Coprisella Bici Comfort Sellino Cuscino per Bici MTB con Cuscinetto in Gel, Nero In offerta a € 12,98 – sconto 35%

Luce Solare Led Esterno, Kilponen【Illuminazione a 6 Lati 1500LM】Lampada Solare Esterno con Sensore di Movimento 2200mAh Luci Esterno Energia Solare Impermeabile con 3 Modalità – 2 Pezzi In offerta a € 17,29 – sconto 28%

POP Design Bottiglia per Acqua, Mantiene Il Freddo per 24 Ore e Il Caldo per 12 Ore, Acciaio Inox Isolamento a Vuoto, Antigoccia e anticondensa, Collo Stretto e priva di BPA In offerta a € 15,99 – sconto

Amazon Echo Spot – Sveglia intelligente con Alexa – Nero In offerta a € 89,99 – sconto 31%

DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo (Versione EU) – Drone Quadricottero, Rumorosità 4 dB, Durata Batteria in Volo 30 Minuti, Radiocomando e Videocamera 4K, Portata 7 Km, Immagine 12 MP – Grigio In offerta a € 849,00 – sconto 35%

Philips Lighting Hue White and LightStrip Plus Striscia LED Smart, Dimmerabile, 16 Milioni Colori, Kit Base 2 m + Estensione di 1 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 79,99 – sconto 24%

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 79,99 – sconto 43%

Philips Hue White Ambiance, Lampadine LED Connesse, da Luce Bianca Calda a Fredda, Attacco E27, 8.5 W, 2 Pezzi + Philips Hue Smart Button, Telecomando Controllo Illuminazione Hue In offerta a € 53,99 – sconto

BTicino 391438 Telecamera Videosorveglianza, IP66, Compatta, LED Infrarossi, Compatibile con Kit Videocitofoni, Bianco In offerta a € 39,99 – sconto 20%

Arlo Pro2 VMS4330P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, VCR Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 599,99 – sconto 29%

Arlo Go VML4030-100PES Telecamera di Sicurezza Wireless 4G, 3G LTE 100% senza Fili, Compatibile con Sim di Qualsiasi Operatore, Indoor e Outdoor, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 299,99 – sconto 21%

Canon Obiettivo Pancake EF-S 24 mm F/2.8 STM, per camere APS-C, Nero/Antracite In offerta a € 139,99 – sconto 28%

Canon Obiettivo Ultragrandangolare con Zoom, EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM, Stabilizzatore d’immagine, Nero/Antracite In offerta a € 188,99 – sconto 21%

Panasonic Lumix DMC-GX80KEGS Fotocamera Digitale Mirrorless, 16 Megapixel, Dual I.S., Kit 12-32 mm, Silver In offerta a € 370,00 – sconto 38%

Panasonic Lumix DMC-LX100 Fotocamera Digitale, 12.8 Megapixel, Nero – In offerta a € 420,00 – sconto 47%

Fujifilm X-T30 Kit e Obiettivo XC15-45 mm F3.5-5.6 OIS PZ, Fotocamera Digitale da 26 MP, Sensore CMOS X-Trans 4 APS-C, Mirino EVF, Filmati 4K 30p, Schermo LCD Touch 3″ Orientabile, Antracite In offerta a € 890,00 – sconto 15%

Manfrotto MKCOMPACTACN-BK Treppiede con Borsa, Testa Ibrida per Fotografia e Video, 5 Sezioni in Alluminio, Nero In offerta a € 56,99 – sconto 12%

Manfrotto MTPIXIEVO-BK Treppiedi da Tavolo a 2 Sezioni, per Fotocamere Compatte, Mirrorless, ALluminio, Nero In offerta a € 35,99 – sconto 28%

Manfrotto MKPIXICLAMP-BK Pixi Treppiedi da Tavolo con Staffa per Smartphone, Nero In offerta a € 27,99 – sconto 21%

Manfrotto MKBFRA4GTXP-BH Befree Treppiede GT XPRO Alu, Testa a Sfera Centrale 496,M-Lock, Colonna 90°, Piastra 200PL-PRO per DSLR e CSC con Obiettivo Lungo, per Macro, Alluminio In offerta a € 225,99 – sconto 8%

Manfrotto MK055XPRO3-BHQ2 treppiede Fotocamere digitali/film 3 gamba/gambe Nero In offerta a € 295,67 – sconto 28%

Manfrotto MVH500AH Testa Video con Base Piatta, 1 Leva Fissa, Alluminio, Nero In offerta a € 109,99 – sconto 31%

AmazonBasics – Coperta da picnic con retro impermeabile, 175 x 200 cm In offerta a € 15,29 – sconto

TP-Link Archer MR600 Router 4G+ Cat6 300Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band, MicroSIM, Porta LAN/WAN Gigabit, Senza configurazione In offerta a € 119,89 – sconto 20%

Severin KB 2922 Frigorifero Portatile, Termoelettrico, Verde Pastello/Grigio [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a € 52,70 – sconto 41%

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”