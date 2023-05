Offerte Amazon 14 maggio fino al 56% su Apple, Arlo, Ledvance, Nanoleaf

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

  Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1599,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1252,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 246,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 109,99 € – invece di 159,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 179,00 € – invece di 209,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Google Pixel 6a – Smartphone 5G Android sbloccato con fotocamera da 12 megapixel e batteria che dura 24 ore – Verde salvia In offerta a 399,00 € – invece di 459,00 €

sconto 13% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Google Pixel 6a – Smartphone 5G Android sbloccato con fotocamera da 12 megapixel e batteria che dura 24 ore Grigio chiaro In offerta a 399,00 € – invece di 459,00 €

sconto 13% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 13 12 11 Pro Max, 14 Plus, Xs Max X 8 7 6, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 Pro Max, 13 12 11 Pro Max Mini Xs X 8 7, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones In offerta a 15,99 € – invece di 20,99 €

sconto 24% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono, Dock Telefono – Universale Supporto Cellulare Scrivania per iPhone 14 PRO Max Plus, 13 12 11 PRO Max, XS Max XR X 8 7 6 6S, Huawei, Samsung S10 S9 S8, Smartphone – Argento In offerta a 9,99 € – invece di 15,99 €

sconto 38% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

MATEIN Porta Cellulare da Auto,Supporto Smartphone per Auto Antiscivolo per Telefoni da 3-6,8 Pollici,Supporto Auto Smartphone per Samsung,iPhone,Huawei,Xiaomi,One Plus,Sony Xperia e GPS – Nero In offerta a 11,89 € – invece di 17,99 €

sconto 34% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Miracase ?2023-2a Generazione? Porta Cellulare Auto e Supporto Telefono Flessibile per la Ventilazione Dell’Auto Porta Smartphone Universale Compatibile con iPhone Serie 13/14 e Samsung In offerta a 13,99 € – invece di 23,99 €

sconto 42% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Miracase Porta Cellulare Auto Magnetico, Supporto Telefono Auto Calamita?Per Presa D’aria?Dell’Auto Porta Smartphone Universale, Compatibile con iPhone 14/iPhone 13 e Samsung e Xiaomi In offerta a 14,10 € – invece di 22,99 €

sconto 39% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

PERLESMITH Supporto TV Parete da 37-82 Pollici, Staffa TV Girevole Inclinabile ed Estendibile, Braccio TV Ultra Resistente 60kg, Staffa TV 55 65 Pollici VESA 200×100-600x400mm In offerta a 43,99 € – invece di 63,99 €

sconto 31% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Pulizia Personalizzata, Barriere Virtuali, Controllo App & Alexa In offerta a 189,99 € – invece di 299,99 €

sconto 37% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

yeedi vac 2 PRO, Robot aspirapolvere e lavapavimenti con Lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento Ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura Intelligente per Peli di Animali In offerta a 299,99 € – invece di 499,99 €

sconto 40% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

yeedi vac Max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione 3000Pa, Autonomia 200 min, Pulizia Personalizzata, Barriere virtuali (aggiornamento 2 hybird) In offerta a 239,99 € – invece di 399,99 €

sconto 40% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

Sous Vide Roner Cottura Bassa Temperatura: KitchenBoss G300T, 1100W Termocircolatore a Immersione per Cottura Sottovuoto a Bassa Temperatura, IPX7 Impermeabile,20 Ricetta, Con Funzione di Prenotazione In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Oclean Testine di Ricambio, Compatibile con Spazzolini Elettrici Oclean, Approvate dalla FDA, Confezione da 6 Pezzi, Bianco In offerta a 17,30 € – invece di 24,99 €

sconto 31% – fino a 27 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Copertura Ombrellone da Giardino, Ø3m Telo per Ombrellone Impermeabile Resistente allo Strappo Telo 420D Poliestere, Impermeabile Copri Ombrellone da Giardino In offerta a 14,43 € – invece di 31,99 €

sconto 55% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Copertura Tavolo da Giardino Grande Telo Copri Tavolo Sedie Mobili Resistente allo Strappo Impermeabile (420D Telo Oxford Durevole, 150X120X70cm) In offerta a 25,48 € – invece di 44,99 €

sconto 43% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Copri Panca da 1 Posti Copertura per Panca Divanetto Tavolino da Giardino Resistente allo Strappo Impermeabile 420D Poliestere 95x85x61/72cm In offerta a 23,78 € – invece di 31,99 €

sconto 26% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Coperture per mobili da Giardino con Ganci Resistente 420D Oxford, Antivento Anti-UV tavoli da Giardino all’aperto Copre con sfiato d’Aria, Rettangolare Nero (180 * 120 * 71cm) In offerta a 28,03 € – invece di 48,82 €

sconto 43% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Telo Copridivano da Esterno, Copertura Divano per Mobili da Giardino 2 Posti Impermeabile Resistente allo Strappo 160x85x61/72cm In offerta a 28,03 € – invece di 40,99 €

sconto 32% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Coperture per mobili da giardino con ganci Resistente 420D Oxford, Antivento Anti-UV tavoli da giardino all’aperto copre con sfiato d’aria, rettangolare nero (210*120*71cm) In offerta a 33,13 € – invece di 48,82 €

sconto 32% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Telo Copridivano da Eaterno, Copertura Divano per Mobili da Giardino 3 Posti Impermeabile Resistente allo Strappo 220x85x61/71cm In offerta a 30,58 € – invece di 46,24 €

sconto 34% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Coperture per mobili da Giardino con Ganci Resistente 420D Oxford, Antivento Anti-UV tavoli da Giardino all’aperto Copre con sfiato d’Aria, Rotondo Nero (Ø160*71cm) In offerta a 28,88 € – invece di 41,99 €

sconto 31% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Copertura per Sedie Impilabili Telo Coprisedie da Giardino Resistente allo Strappo Impermeabile Telo Oxford 120x65x75cm In offerta a 19,53 € – invece di 25,00 €

sconto 22% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Copertura Mobili da giardino Set impermeabile, copertura del tavolo all’aperto, Patio copertura sezionale 150 x 120 x 71 cm In offerta a 23,78 € – invece di 35,99 €

sconto 34% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Copri Panca da 3 posti Copertura per Panca Divanetto tavolino da Giardino Resistente allo Strappo Impermeabile 420D Poliestere 175x85x65/90cm In offerta a 28,03 € – invece di 40,39 €

sconto 31% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

AWNIC Coperture per mobili da giardino con ganci Resistente 420D Oxford, Antivento Anti-UV tavoli da giardino all’aperto copre con sfiato d’aria, rettangolare nero (200 * 160 * 71cm) In offerta a 33,13 € – invece di 54,99 €

sconto 40% – fino a 15 mag 23

Click qui per approfondire

Command Strisce Appendi Quadri Adesive Strette, Confezione da 14 Coppie di Strisce- ottimale per Appendere Quadri, Cornici, Specchi e Orologi alla Parete senza Chiodi – Fino a 5.4 kg In offerta a 10,50 € – invece di 16,60 €

sconto 37% – fino a 26 mag 23

Click qui per approfondire

Arlo Video Doorbell, Videocitofono Wifi Hd Con Batteria Ricaricabile, Allarme Integrato, Visione 180°, Con 90 Giorni Di Prova Gratuita Di Arlo Secure, ?Bianco, ?4.7 x 3.53 x 14.3 cm; 350 grammi In offerta a 99,99 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Arlo Essential XL, Telecamera di videosorveglianza WiFi senza fili, con faro e allarme, Durata Batteria 1 anno, Visione Notturna, audio, non richiede Base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 109,99 € – invece di 169,99 €

sconto 35% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Arlo Ultra 2 Spotlight, Telecamera aggiuntiva di videosorveglianza WiFI 4K, con faro e allarme, Sensori movimento, Visione notturna, audio, SmartHub richiesto, 90 giorni Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 227,99 € – invece di 349,99 €

sconto 35% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Arlo Pro 3 Floodlight Telecamera senza fili da esterno WiFi , Sirena integrata, Visione Notturna a Colori, Video 2K HDR, Audio 2 Vie, 160 °, Bianco, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Arlo Ultra 2 Spotlight, 3 telecamere di videosorveglianza WiFi in 4K + base, con faro e allarme, Sensori movimento, audio, Visione 180° Diurna/Notturna, 90 giorni Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 584,99 € – invece di 899,99 €

sconto 35% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Arlo Ultra 2 XL, 2 telecamere di videosorveglianza wifi da esterno 4K, 1 anno di batteria, con faro e allarme, visione notturna a colori, incluso base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 443,99 € – invece di 739,99 €

sconto 40% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Arlo Essential Spotlight, Telecamera di videosorveglianza WiFi senza fili, con faro e allarme, Visione Notturna a Colori, 1080p, Audio, non richiede Base, 90 giorni Secure inclusi, Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 249,99 €

sconto 40% – fino a 14 mag 23

Click qui per approfondire

Ledvance WIFI Lampada da terra LED RGBW, bianco 2700-6500k, 14W, 200lm, 1400mm, app o assistente linguistico come Alexa, Google e altri. SMART WIFI FLOOR Angolo Per uso interno In offerta a 48,44 € – invece di 79,99 €

sconto 39% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

LEDVANCE Plafoniera WiFi bianca, 40W 3000LM, 3000-6500K, 60×60 cm, lampada da parete dimmerabile, tecnologia RGB, Smart+ Planon, controllabile tramite app o assistenti vocali come Alexa o Google In offerta a 68,39 € – invece di 154,99 €

sconto 56% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Nanoleaf Elements Hexagon Starter Kit, 7 Wood Look LED Smart Light Panels – Dimmable & Modular Wi-Fi Wall Mood Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, for House Room Decor or Desk In offerta a 188,59 € – invece di 284,77 €

sconto 34% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 15 Esagoni Luminosi LED RGBW Smart, Applique da Parete Interno Modulari, Luci Led 16M Colori WiFi, Funziona con Alexa, Sincronia Musica e Monitor, Deco e Gaming In offerta a 245,99 € – invece di 370,82 €

sconto 34% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 15 Smart Light Panels LED RGBW – Modular Wi-Fi Colour Changing Wall Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, for Room Decor & Gaming In offerta a 242,99 € – invece di 362,76 €

sconto 33% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 4 Smart Light Panels LED RGBW – Modular Wi-Fi Colour Changing Wall Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, for Room Decor & Gaming In offerta a 81,99 € – invece di 126,12 €

sconto 35% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smart Light Panels LED RGBW – Modular Wi-Fi Colour Changing Wall Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, for Room Decor & Gaming In offerta a 163,99 € – invece di 244,44 €

sconto 33% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Nanoleaf Shapes Mini Triangle Expansion Pack, 10 Additional Smart Light Panels LED RGBW-Modular Wi-Fi Colour Changing Wall Lights, Works with Alexa Google Assistant Apple Homekit, Room Decor & Gaming In offerta a 81,99 € – invece di 126,12 €

sconto 35% – fino a 16 mag 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).