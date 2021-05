Offerte Amazon 15 maggio fino al 70%: Belkin, FFP2, Microsoft, Datacolor, D-link, YI

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto…

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice via email + McAfee Total Protection 2021 | 6 Dispositivi | 1 Utente, 1 Anno | PC/Mac | Codice via email In offerta a 54,99 – invece di 184,42

sconto 70% – fino al 17 mag 2021

Belkin Dock Thunderbolt 3 Standard con cavo Thunderbolt 3 (Dock Thunderbolt per Mac e Windows), Supporto Doppio Monitor 4K a 60 Hz, Velocità Dati fino a 40 Gbps, Ricarica Upstream fino a 60 W In offerta a 139,99 – invece di 189,99

sconto 26% – fino al 16 mag 2021

Belkin Hub USB-C Dock Adattatore Multiporta 6 in 1 con HDMI 4K, Alimentazione Passante USB-C PD 100 W, 2 USB-A, Porte Gigabit Ethernet e Slot SD per MacBook Pro, Air, iPad Pro, XPS e Altri In offerta a 59,99 – invece di 79,99

sconto 25% – fino al 16 mag 2021

Belkin Boost Charge Doppio Caricabatteria Wireless (2 Tappetini di Ricarica Wireless, 10W, Ricarica Velocemente 2 Dispositivi Contemporaneamente, come iPhone, AirPods, Galaxy, Pixel e altri), Bianco In offerta a 39,99 – invece di 49,99

sconto 20% – fino al 16 mag 2021

Belkin F2Cd079Bt Adattatore da Mini DisplayPort ad Hdmi Compatibile con 4K per Macbook Air, Macbook Pro e Altri Dispositivi Dotati di Tecnologia DisplayPort, Nero In offerta a 17,1 – invece di 29,99

sconto 43% – fino al 23 mag 2021

Belkin Boost Charge Supporto di Ricarica Wireless da 15 W (Caricabatteria Wireless Rapido Certificato Qi per iPhone, Samsung, Pixel e altri), Nero In offerta a 34,99 – invece di 44,99

sconto 22% – fino al 16 mag 2021

Tronsmart Onyx Ace Cuffie Bluetooth senza fili 5.0 con 4 microfoni, Auricolari Bluetooth Impermeabile IPX5 Wireless TWS, Cancellazione del rumore CVC 8.0, audio aptX Qualcomm, Riproduzione 24h, bianco In offerta a 31,71 – invece di 41,99

sconto 24% – fino al 16 mag 2021

Tronsmart T2 Plus Cassa Bluetooth 20W, Altoparlante Bluetooth Portatile Impermeabile IPX7,Stereo Suono TWS, Speaker Bluetooth 5.0, per Casa, Festa, Auto, Viaggio In offerta a 28,89 – invece di 55,99

sconto 48% – fino al 16 mag 2021

Datacolor SpyderX Pro – Calibrazione del Monitor Progettata per Fotografi e Designer (SXP100), Bianco In offerta a 99 – invece di 179

sconto 45% – fino al 16 mag 2021

Datacolor SpyderX Elite – Calibrazione del monitor progettata per fotografi professionisti (SXE100) In offerta a 139 – invece di 279

sconto 50% – fino al 16 mag 2021

D-Link DIR-809 Router Wireless, Tecnologia AC750, 4 Porte Gigabit + WAN, 3 Antenne Esterne, Modalità Range Extender Wi-Fi, Nero/Antracite In offerta a 28,49 – invece di 49,99

sconto 43% – fino al 16 mag 2021

D-Link DWR-953 Router 4G LTE Wireless Dual Band AC1200, 4 Porte LAN Fast Ethernet, Slot per Micro SD Card Integrato, 3 Antenne Esterne, Multi-WAN, Nero/Antracite In offerta a 98,9 – invece di 139,99

sconto 29% – fino al 16 mag 2021

D-Link DWA-181 – AC1300 MU-MIMO Wi-Fi Nano adattatore USB In offerta a 16,99 – invece di 29,99

sconto 43% – fino al 16 mag 2021

YAMAY Orologio Fitness Donna Uomo Saturimetro Alexa Integrata Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso Fitness Tracker Android iOS, Modalità Nuoto, Visibile al Sole, Meteo, Personalizza il Quadrante In offerta a 29,74 – invece di 49,99

sconto 41% – fino al 16 mag 2021

YI Smart Home Camera 3,Videocamera Sorveglianza Interno 1080p con Funzione AI Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale Telecamera Ip per Bambini Anziani In offerta a 24,99 – invece di 49,99

sconto 50% – fino al 23 mag 2021

Telecamera Interno WIFI,YI Dome U Videocamera Sorveglianza per Sicurezza Rilevamento Sonoro/Umano/Movimento con Intelligenza Artificiale,Audio Bidirezionale,Compatibile con Alexa In offerta a 32,99 – invece di 49,99

sconto 34% – fino al 23 mag 2021

[Nuova Versione 2021] YI Telecamera Sorveglianza per Esterno, Telecamera Outdoor Impermeabile IP65 con Intelligenza Artificiale, Rilevamento Umano e Sonoro, Cloud, compatibile con Alexa, iOs, Android In offerta a 44,99 – invece di 59,99

sconto 25% – fino al 23 mag 2021

YI Home Camera 1080p Kit da 4, Ip Camera Wifi Interno, Telecamera Wi-fi Interno con Rilevamento Smart,Visione Notturna non Invasiva,Notifiche Push,Audio Bidirezionale per telefono,laptop,pc desktop In offerta a 74,99 – invece di 139,99

sconto 46% – fino al 23 mag 2021

Vimar 46239.040A Telecamera IP WiFi motorizzata con rilevatore di movimento, compatibile con assistenti vocali, disponibile VIEW product per Alexa e Google assistant In offerta a 40,5 – invece di 59

sconto 31% – fino al 23 mag 2021

cellularline Hi-Gens, sterilizzatore Smartphone a Luce UV-C, sterilizza Il 99,9% dei batteri In offerta a 29,9 – invece di 59,95

sconto 50% – fino al 22 mag 2021

20 Mascherine FFP2 AZZURRE Certificate CE Italia colorate BFE ?99% Made in Italy. Mascherina ffp2 Colorata SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici In offerta a 19,95 – invece di 40

sconto 50% – fino al 21 mag 2021

25 Mascherine FFP3 Certificate CE italia Made in Italy BFE ?99% | PFE ?99% Mascherina ffp3 SANIFICATA e sigillata singolarmente. Certificata ISO Medical Produzione 100% italiane In offerta a 42,75 – invece di 70

sconto 39% – fino al 21 mag 2021

Eurocali 50 Mascherine FFP2 Nere Certificate CE Italia Colorate. BFE ?99% Mascherina ffp2 Colorata Nera SANIFICATA Prodotta e Confezionata Made in Italy. ISO 13485 dispositivi Medici In offerta a 39,9 – invece di 80

sconto 50% – fino al 21 mag 2021

20 Mascherine FFP2 Certificate CE colorate BLU JEANS SICURA Italia logo impresso. BFE ?99% Made in Italy Mascherina ffp2 SANIFICATA e sigillata singolarmente. Certificata ISO dispositivi Medici In offerta a 19,95 – invece di 40

sconto 50% – fino al 21 mag 2021

Mascherine FFP2 colorate BLU LAVANDA Certificate CE Italia BFE ?99% Made in Italy. Mascherina Colorata SANIFICATA e sigillata singolarmente Certificata ISO Dispositivi medici Pacco da 10 In offerta a 12,7 – invece di 25

sconto 49% – fino al 21 mag 2021

Eurocali 10 Mascherine FFP2 Certificate CE Italia – Made in Italy – BFE ?99% – Mascherina Italiana SANIFICATA e sigillata singolarmente. Prodotta e Confezionata in Italia (Scatola da 10) In offerta a 11,95 – invece di 17,5

sconto 32% – fino al 21 mag 2021

RCB Hoverboard Elettrico Scooter con Hoverkart Go-Kart Costruito in luci a LED Bluetooth Speaker Regalo per Bambini e Adulti Ruote 6.5” Regalo di Natale In offerta a 175,2 – invece di 229

sconto 23% – fino al 22 mag 2021

RCB Hoverboards Scooter Elettrico Fuoristrada Scooter 8.5” Hummer LED Bluetooth Integrato con Motore Potente In offerta a 199,2 – invece di 249

sconto 20% – fino al 22 mag 2021

RCB Hoverboard Elettrico Scooter con Hoverkart Go-Kart Costruito in luci a LED Bluetooth Speaker Regalo per Bambini e Adulti Ruote 6.5” Regalo di Natale (Hip+Hip) In offerta a 175,2 – invece di 229

sconto 23% – fino al 22 mag 2021

Toshiba MW2-AG23P(BK) 3-in-1 Forno a Microonde con Grill e Cottura combinata, 23 L, Piatto Girevole con Memoria di Posizione, Timer, Luci LED Integrate, 900 W, Grill 1050 W, Programma pizza, Nero In offerta a 110,41 – invece di 129,9

sconto 15% – fino al 21 mag 2021

Iris Ohyama 530463 Sottile plafoniera LED con Regolazione della Luce, modalità Sleep e Telecomando, 45 W, 5500 LM, Classe energetica A +, Illuminazione Regolabile, Lumen In offerta a 76,49 – invece di 89,99

sconto 15% – fino al 28 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).