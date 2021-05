Offerte Amazon 14 maggio fino al 76%: devolo, Samsung SSD, Netgear, Ecovacs, Tronsmart

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC2T0S SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Silver

In offerta a 241,9 – invece di 491,29

sconto 51% – fino al 23 mag 2021

Samsung Memorie MZ-76P1T0 860 PRO SSD Interno da 1 TB, SATA, 2.5″\, Nero

In offerta a 173,6 – invece di 535,5

sconto 68% – fino al 23 mag 2021

Samsung Memorie MU-PB1T0B SSD Esterno Portatile X5 da 1 TB, Thunderbolt3

In offerta a 275,5 – invece di 754,74

sconto 63% – fino al 23 mag 2021

Samsung Memorie MU-PB500B SSD Esterno Portatile X5 da 500 GB, Thunderbolt3

In offerta a 176,99 – invece di 433,44

sconto 59% – fino al 23 mag 2021

Tronsmart T2 Plus Cassa Bluetooth Casse Potente, IPX7 Impermeabile e Resistente alla Polvere, Altoparlante Bluetooth Portatile, Stereo SuonoTWS, Speaker Wireless Extra Bass,Verde

In offerta a 31,44 – invece di 59,99

sconto 48% – fino al 16 mag 2021

Tronsmart T6 MAX Cassa Bluetooth 60W,IPX5 Impermeabile,Riproduzione 20h,Triplo Effetto Basso,Altoparlante Suono Stereo a 360,TWS & NFC & Microfono,Vivavoce

In offerta a 84,99 – invece di 129,99

sconto 35% – fino al 16 mag 2021

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa,TWS & NFC, Pulsanti Touch,Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop

In offerta a 43,34 – invece di 69,99

sconto 38% – fino al 16 mag 2021

NETGEAR Nighthawk Router 4G LAX20, Modem 4G integrato per Connessione Internet Principale o di Backup, Copertura fino a 100m2, Velocità WiFi 6 fino a 1.8 Gbps

In offerta a 276,01 – invece di 329,99

sconto 16% – fino al 23 mag 2021

NETGEAR Access Point WiFi 6 WAX218, Velocità WiFi Dual Band AX3600, 1 porta Ethernet PoE+ 2,5G, protezione WPA3, creazioni di 4 reti wireless

In offerta a 183,99 – invece di 229,99

sconto 20% – fino al 16 mag 2021

NETGEAR Router Aziendale VPN Insight Managed (BR200) – VPN sicura da Sito a Sito | Fino a 256 VLAN | Supporta OpenVPN e IPsec | Protezione Firewall di Rete | 4 Porte Ethernet 1G

In offerta a 119,99 – invece di 149,99

sconto 20% – fino al 16 mag 2021

NETGEAR Switch PoE 5 porte Smart Managed Plus GS305EPP, Switch ethernet con 4 x PoE+ a 120 W, montaggio desktop/a parete

In offerta a 87,99 – invece di 109,99

sconto 20% – fino al 16 mag 2021

Pioneer Ts-G1720 F 17,78 Cm (7 Pollici) Coassiale Altoparlanti (2 Vie, 300 W) Nero

In offerta a 31,99 – invece di 61,88

sconto 48% – fino al 22 mag 2021

Plantronics Cuffie RIG 300HC, multicolor, taglia unica

In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino al 16 mag 2021

Cuffie Stereo Plantronics Rig 400 Atmos – Not Machine Specific

In offerta a 49,99 – invece di 59,99

sconto 17% – fino al 16 mag 2021

Devolo Magic 1 WiFi: Powerline con funzione WLAN, WiFi fino a 1200 Mbit/s AC, 2x Adattatore Pro Fast Ethernet allacciamento LAN, presa di corrente integrata, Mesh WiFi, Access Point, bianco

In offerta a 99,99 – invece di 149,9

sconto 33% – fino al 21 mag 2021

Devolo Magic 2 WiFi Next Single Adattatore Powerline per l’Espansione della Rete per lo Smart Working, 2400 Mbps, 2 Collegamenti LAN Gigabit, Tecnologia G.hn, Mesh WiFi

In offerta a 99,99 – invece di 129,9

sconto 23% – fino al 21 mag 2021

Reolink Poe Videocamera PTZ da 5MP Pan Tilt Zoom Ottico da 4X da Videocamera Esterno IP66 Impermeabile velocità Varifocale IP Cam di Sicurezza RLC-423

In offerta a 220,79 – invece di 276,99

sconto 20% – fino al 16 mag 2021

Reolink Argus Eco 1080p HD Telecamera Wi-Fi Esterno Wireless a Batteria, Videocamera Sorveglianza Ricaricabile ad Energia Solare, Audio a 2 Vie (Pannello Solare e Batteria Ricaricabile Inclusi)

In offerta a 79,99 – invece di 99,99

sconto 20% – fino al 16 mag 2021

Lampada da Scrivania LED TaoTronics, Lampada da Tavolo Studio 12W, Porta di Ricarica USB per Smartphone, 7 livelli Dimmerabili, 5 Modalità graduali di Colore, Touch Control, Luce gradevole per Occhi

In offerta a 27,78 – invece di 42,99

sconto 35% – fino al 16 mag 2021

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti

In offerta a 159,98 – invece di 199,98

sconto 20% – fino al 15 mag 2021

Ecovacs DEEBOT U2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, OZMO, Navigazione Intelligente, 3 Livelli di Aspirazione, Controllo con App e Alexa, Ottimo per Pavimenti Duri, Tappeti

In offerta a 174,98 – invece di 229

sconto 24% – fino al 15 mag 2021

ECOVACS Deebot robot aspirapolvere e lavapavimenti, accessorio per animali domestici incluso, fino a 150 min di attività, controllo tramite app, Alexa (U2PRO)

In offerta a 209,98 – invece di 269,98

sconto 22% – fino al 15 mag 2021

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con tecnologia laser Smart Navi 3.0, Mappatura multi piano, Barriere virtuali

In offerta a 319,98 – invece di 399,98

sconto 20% – fino al 15 mag 2021

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali

In offerta a 439,98 – invece di 549,98

sconto 20% – fino al 15 mag 2021

Avvitatore a Batteria 18V, TECCPO Trapano Elettrico, 45 Accessori (6* Punte Metallo, 3* Punte per Legno, 3* Piatte), 20+1 Coppie, 2 Batterie al Litio da 1500mAh, 2 Velocità, 30Nm BHD160D

In offerta a 67,99 – invece di 129,99

sconto 48% – fino al 16 mag 2021

YOREPEK Zaino Militare Tattico, 45L Zaino Grande Zaino Molle Viaggio Zaino di Assalto per Trekking, Campeggio, All’aperto, Caccia, Migliore Idee Regalo Uomo Amica, Nero

In offerta a 28,78 – invece di 119,98

sconto 76% – fino al 14 mag 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).