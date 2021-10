Offerte Amazon 14 ottobre fino al 48% su Apple, Amazon Echo, Fire TV, Netgear, Logitech, Sandisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 129,00 € – invece di 135,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 68,80 € – invece di 109,00 €

sconto 37% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 54,99 € – invece di 84,99 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56”, Resistente all’acqua, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh LiPo, Versione Italiana In offerta a 43,99 € – invece di 54,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Sony MDR-ZX110 – Cuffie on-ear, Nero In offerta a 10,00 € – invece di 15,00 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

yootech Caricatore Senza Fili, Caricabatterie Wireless, 7.5W Adatto per iPhone 13/13 Pro/13 ProMax/13 Mini/12 Mini/12 ProMax/11/11 Pro/XS/MAX/XR/X/AirPods Pro, 10W per Galaxy S21/Note10/S10/S10E/S9/S8 In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Cavo HDMI 4K 2M, PIPIKA 2.0 Cavo HDMI intrecciato in nylon ad alta velocità da 18 Gbps Supporta [email protected],2160p,1080p,3D,HDCP 2.2,ARC Compatibile con TV,Blu-Ray,PS5,Xbox,proiettore,Soundbar In offerta a 5,69 € – invece di 5,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale In offerta a 153,00 € – invece di 179,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Makita HP457DWE – Trapano avvitatore a percussione, a batteria Li-ion, 1.5 Ah, 18V, Nero, Blu, 1/2_pollice In offerta a 133,00 € – invece di 184,89 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

EXTRASTAR Presa con interruttore automatico di protezione 10 A,multipresa protetta,surge Arrest, 1 prese universali Sicury, 2 Biprese Sicury, Bianco cavo 1,5 metri [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 8,99 € – invece di 9,49 €

sconto 5% – fino al scadenza sconosciuta

ROSI Emilia Flat, Bianco, 1-A In offerta a 3,23 € – invece di 3,23 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 10A, 2300W (Tapo P100) In offerta a 9,99 € – invece di 12,99 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Cocoda Supporto PC Portatile, Porta PC Regolabile a 6 Livelli, Laptop Stand Pieghevole Ventilato in Alluminio Compatibile con Tablet, iPad MacBook Air PRO, Lenovo dell HP, Laptop da 10 a 16″ e Altro In offerta a 7,99 € – invece di 13,99 €

sconto 43% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Samsonite CC8x19005 Zaino Porta PC In offerta a 35,99 € – invece di 69,00 €

sconto 48% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 128 GB, Nero In offerta a 20,97 € – invece di 36,99 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica, ISDN e VoIP, Base DECT, Media Server, Bianco/Rosso, (Verifica compatibilità con la tua linea) In offerta a 219,66 € – invece di 269,99 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

Samsonite GuardIT 2.0 – Zaino Porta PC, 15.6 Pollici (44 cm – 22.5 L), Nero (Black) In offerta a 40,99 € – invece di 69,00 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

EooCoo Custodia Macbook Air 13 Pollici M1 A2337 A2179 A1932, Plastica Copertina Rigide Compatibile per Macbook Air 13 con Retina Display, 2020 2019 2018 Pubblicazione – Cristallo Trasparente In offerta a 14,23 € – invece di 14,98 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero In offerta a 77,84 € – invece di 103,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX1800 WAX204, Dual Band, access point poe, 4 porte Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 3 reti wireless separate In offerta a 109,87 – invece di 129,99

sconto 15% – fino al 24 ott 21

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX3200 WAX206, Dual Band, access point poe, 4 porte Gigabit, 1 porta WAN 2,5G, fino a 128 dispositivi, sicurezza WPA, 3 SSID In offerta a 127,49 – invece di 149,99

sconto 15% – fino al 24 ott 21

Logitech S120 980-000010 – Casse Altoparlanti Stereo 2.0, Jack 3.5mm, Controllo Volume, Presa Cuffie, 2.2W (RMS), Nero In offerta a 18,98 – invece di 25,42

sconto 25% – fino al 22 ott 21

Logitech Zone 750 Cuffie Over Ear con Cavo e Microfono Avanzato con Cancellazione del Rumore, USB-C e Adattatore USB-A incluso, Compatibilità Plug-and-Play con tutti i Dispositivi – Grigio In offerta a 105,15 – invece di 134,99

sconto 22% – fino al 22 ott 21

Logitech G935 Cuffie Gaming RGB Wireless, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Driver Pro-G da 50 ?mm, 2.4 GHz Wireless, Microfono Flip-to-Mute, Tasti G, PC/Mac/PS4/Nintendo – Nero In offerta a 109,99 – invece di 194,99

sconto 44% – fino al 17 ott 21

Logitech G502 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Design Leggero, 11 Pulsanti Programmabili, Batteria Lunga Durata, POWERPLAY-compatibile, Nero In offerta a 89,99 – invece di 154,99

sconto 42% – fino al 17 ott 21

Reolink Lumus Telecamera Wi-Fi Esterno con Spotlight, 1080P Videocamera Sorveglianza WiFi con Avvisi di Movimento PIR, Audio a 2 Vie, Allarme Sirena, Cavo di Alimentazione da 4,5 Metri In offerta a 47,99 – invece di 59,99

sconto 20% – fino al 17 ott 21

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Sistema di Sorveglianza con 8CH 2TB NVR e 4X 8MP Telecamera Esterno Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri con Audio, Registrazione 24/7, RLK8-800B2D2-8MP In offerta a 479,99 – invece di 636,99

sconto 25% – fino al 17 ott 21

Reolink 4MP Kit Videosorveglianza PoE, 8CH 2TB NVR con 4X 4MP Telecamera Esterno IP PoE Impermeabile, Sistema di Sorveglianza con Visione Notturna di 30 Metri, Registrazione 24/7, RLK8-420D4-4MP In offerta a 314,99 – invece di 419,99

sconto 25% – fino al 17 ott 21

Reolink 2 Pezzi 4K Telecamera PoE Esterno Bullet con Rilevamento di Persone/Veicoli, Videosorveglianza con Time-Lapse, impermeabile IP66, Visione Nottura IR, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-820A In offerta a 151,99 – invece di 198,99

sconto 24% – fino al 17 ott 21

Reolink Telecamera Sicurezza WiFi Solare Esterno Batteria Ricaricabile Senza Fili, 1080P Visione Notturna Sensore di PIR Audio a 2 Vie, Time Lapse, con Slot per Scheda SD, Argus 2E con Pannello Solare In offerta a 77,99 – invece di 96,99

sconto 20% – fino al 17 ott 21

Neewer Kit di Microfono a Condensatore NW-800: Microfono Dorato, Alimentazione 48V Phantom, NW-35 Stand con Supporto Anti-vibrazione, Filtro Pop & Cavo XLR per Registrazioni a Casa in Studio In offerta a 39,51 – invece di 49,99

sconto 21% – fino al 17 ott 21

Neewer Stand di Microfono Compatto da Terra con Supporto Clip per Microfono Altezza Regolabile 100-179cm in Ferro Durevole con Base Rotonda Solida, Smontabile per Trasporto Comodo (Nero) In offerta a 36,96 – invece di 45,99

sconto 20% – fino al 17 ott 21

Neewer FW600 Monitor da Campo 5,5? Touch Screen Full HD 1920×1080, 4K HDMI DC Input/Output, Waveform, Vector Scope, 3D-LUT, Supporta DSLR Canon Sony Nikon Panasonic Fujifilm, SENZ Batterie In offerta a 171,99 – invece di 214,99

sconto 20% – fino al 23 ott 21

Neewer 200cm Treppiedi Monopiede in Alluminio con Traversa Girevole a 360°, Testa a Sfera, Piastra a Sgancio Rapido & Borsa di Trasporto, per Reflex Digitali Videocamere ecc. Capacità di Carico 15KG In offerta a 99,01 – invece di 119,99

sconto 17% – fino al 17 ott 21

Neewer Kit di Luce LED Anulare Dimmerabile 14 Pollici,Inclusi:Compatta Luce LED Bicolore/Supporto Clip per Smartphone/Cavalletto/Tubo Flessibile/Testa a Sfera per Truccatura/Video In offerta a 70,11 – invece di 85,99

sconto 18% – fino al 17 ott 21

Neewer 2,8×4,6m Fondale Sfondo Fotografico in Poliestere con 3pz Clip per Fotografia Registrazioni Video (Bianco) In offerta a 35,69 – invece di 44,99

sconto 21% – fino al 17 ott 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).