Offerte Amazon 15 aprile fino al 47%: Intex, Aukey, Ezviz, Aicok, VicTsing

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Non dimenticate che fino a sabato 19 aprile restano ancora attive le offerte su diversi prodotti Sony, Apple, Logitech, SanDisk, Honor.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

KORONA Luce Notturna Ricaricabile LED con Sensore di Movimento, USB-C Ricarica, Illuminazione Luminosità Regolabile con Striscia Magnetica Adesiva per Bagno, Cucina, Armadio, Corridoio, Scale In offerta a 15,99 € – sconto 47%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

AUKEY Lampada da Comodino LED con Sensore Touch Lampada da Tavolo Luce Bianca Calda Dimmerabile e Funzione di Memoria Luminosa Lampada Notturna per Camere da Letto e Salotti In offerta a 22,94 € – sconto 30%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili Bassi Potenziati, Auricolari con Custodia da Ricarica 25 Ore di Tempo di Utilizzo, Microfoni Integrati, Prova di Sudore, Touch Control per Samsung iPhone Huawei In offerta a 25,49 € – sconto 36%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

EasyULT Adattatore USB C a USB 3.0 [4 Pezzi], Adattatore Tipo-C a USB A con OTG Connettore Alta velocità Compatible per Galaxy S8/LG Q8/OnePlus 5T/Honor 9 e Altri Dispositivi USB C (Nero) In offerta a 5,09 € – sconto 15%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

AUKEY Caricatore da Muro con 3 Porte 30W 6A Caricatore USB con AiPower per iPhone XS / XS Max / XR, iPad Air/Pro, Samsung, HTC, LG, Nexus, Tablet ecc. In offerta a 12,74 € – sconto 36%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

QueenDer Masterizzatore Lettore Dvd CD Esterno USB 3.0 Drive CD-RW Dispositivo Lettore Schede Portatile Ultra Slim Nero External Disc Read CD Computer/Laptop Dvd per Windows10/8/7 In offerta a 16,14 € – sconto 15%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

APEMAN Action Cam A79, 4K UHD WiFi 16MP con Telecomando e Microfono Esterno 40M, Impermeabile Fotocamera SubacqueaEIS Stabilizzata Videocamera In offerta a 42,99 € – sconto 28%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

VicTsing Mouse Bluetooth, Mouse Wireless – Bluetooth/USB – Dual Mode – 6 Pulsanti per PC Tablet Notebook Windows Mac OS Laptop Xiaomi Huawei HP Lenovo. Nero In offerta a 11,89 € – sconto 15%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

YABER Proiettore 6500 Lumen Videoproiettore Nativa 1080P 4D Keystone Correction ± 50° Led Full Hd Supporto 4K Videoproiettore Domestico/Professionale Per Iphone, Smartphone, Pc, Tvbox, Laptop, Ps4 – In offerta a 199,99 € – sconto 22%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

EZVIZ telecamera ip Wi-Fi da esterno 1080p videocamera sorveglianza esterno con visione notturna fino 30m protezione IP66 sistema d’allarme con luce stroboscopica e sirena compatibile con alexa In offerta a 74,99 € – sconto 25%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

TSUPY Hub USB C 10-in-1 Adattatore Tipo C con 4K HDMI 1080P VGA 4 USB Ethernet RJ45 Lettore Schede SD/TF Tipo C PD 100W per dell XPS 15, Huawei Mate 10/20/30, Apple MacBook PRO 2019 In offerta a 41,64 € – sconto 17%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

Aicok Bollitore Elettrico, 1.7L Bollitori In Acciaio Inox, 7 Temperatura Regolabile(40°-100°), Tocco Freddo a Doppia Parete Bollitore, Spegnimento Automatico, Senza BPA, 2200W In offerta a 33,99 € – sconto 29%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

Intex 28212 Metal Frame Piscina con Pompa Filtro, 6500 L, Blu, 366 x 76 cm In offerta a 114,49 € – sconto 27%

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

Intex 28122 Easy Set Piscina Rotonda, 305 x 76 cm, con Pompa Filtro In offerta a 68,88 € – sconto

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

Intex 28132NP Piscina Easy 336x76cm-Piscine, 366 x 76 cm In offerta a 69,00 € – sconto

– fino al 15 aprile

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”