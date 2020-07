Offerte Amazon 15 luglio fino al 62%: Belkin, Jabra, Samsung, Hisense, Moleskine

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Moleskine, Notebook Il Signore Degli Anelli Edizione Limitata, Taccuino Copertina Rigida, Chiusura ad Elastico e Pagina a Righe, The Lord Of The Rings, Dimensione Large 13 x 21 cm, 240 Pagine In offerta a € 11,90 – sconto 50%

TX6S Android 10.0 TV Box 4GB RAM 32GB ROM Allwinner H616 64-bit Quad core Cortex-A53 CPU Support 3D 4K Ultra H.265 2.4/5GHz Dual WiFi BT 4.1 10/100M Ethernet HDMI 2.1 Smart TV BOX In offerta a € 31,99 – sconto 16%

Reolink IP Poe Telecamera di Sicurezza da 5MP Super HD, Telecamera da Sorveglianza Videosorveglianza Poe, Rilevazione di Movimento, Allarme Inteligente, RLC-520-5MP (Nuovo Aspetto di RLC-420-5MP) In offerta a € 43,34 – sconto 19%

16GB Registratore vocale digitale professionale,Supereye registratore vocale con funzione MP3,supporta la registrazione e il salvataggio con un clic,altoparlante incorporato,ricaricabile tramite USB In offerta a € 23,79 – sconto 28%

Mini Telecamera Spia Nascosta,NIYPS Full HD 1080P Portatile Micro Spy Cam Sorveglianza con Visione Notturna,Sensore di Movimento y Batteria,Senza Fili Piccola Microcamere Spia per Esterno/Interno In offerta a € 26,72 – sconto 62%

Supporto TV Inclinabile – Supporto da Parete per TV da 26-55″, Max VESA 400×400, Staffa Ultra Resistente 52kg In offerta a € 16,99 – sconto

Hisense 55U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a € 699,00 – sconto 22%

KLIM Puma Cuffie Gaming – Micro Headset da Gaming – Suono Surround 7.1 – Altissima Qualità Audio – Vibrazioni Integrate – Cuffie da Gaming con Microfono – Perfette per PC e PS4 Games Nero – Nuova 2020 In offerta a € 63,98 – sconto 20%

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a € 49,99 – sconto 50%

Belkin BSV804VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 900 Joules con 8 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a € 26,99 – sconto 33%

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Verde Menta In offerta a € 49,99 – sconto 21%

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Nero In offerta a € 52,99 – sconto 47%

Samsung UE55RU7450UXZT Smart TV 4K Ultra HD 55″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU7450 2019, 3840 x 2160 Pixels, Argento (Silver), [Esclusiva Amazon] In offerta a € 399,99 – sconto

Samsung TV QE65LS03RAUXZT The Frame Cornice TV, 4K 65″, Nero, 2019 In offerta a € 1.299,99 – sconto 6%

Hisense 58AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 58″, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a € 499,00 – sconto 29%

CHOETECH Caricatore USB C PD 100W con GaN Tech, 100W Power Delivery Caricatore da Muro 2 porte USB C per MacBook PRO/Air, MacBook, iPad PRO, Dell XPS 13, HP Spectre, Lenevo Thinkpad, Nintendo Switch In offerta a € 37,39 – sconto 15%

HUAWEI FreeBuds 3 – Auricolari Wireless In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, Kirin A1 Chipset, Latenza Bassa, Connessione Bluetooth, driver 14 mm, Carica Wireless Veloce, Bianco In offerta a € 108,99 – sconto 39%

Samsung HW-R530/ZF Soundbar da 290 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a € 139,99 – sconto 17%

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 79,99 – sconto 43%

TCL 10PRO, 6.47” FHD+ AMOLED Curved, Quad Cam 64+16+5+2MP, 6GB+128GB, Octa Core, Ember Gray [Versione Italiana] In offerta a € 429,90 – sconto 14%

SanDisk Extreme SSD Portatile 2TB, Velocità di Lettura fino a 550MB/s In offerta a € 316,99 – sconto 56%

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”