Offerte Amazon 15 maggio fino al 53% su Apple, Crucial, Hisense, Seagate, Xgimi, Microsoft

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

  Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1599,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1252,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Azzurro

In offerta a 989,90 € – invece di 1309,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop giallo/beige – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata

In offerta a 899,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 246,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,99 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 179,00 € – invece di 209,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse

In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Hisense 55″ QLED UHD 4K 55E78HQ, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 399,00 € – invece di 649,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial X6 da 2TB SSD Portatile – Fino a 800MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB-C, USB 3.2 – CT2000X6SSD9

In offerta a 121,80 € – invece di 243,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial X6 da 1TB SSD Portatile – Fino a 800MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB-C, USB 3.2 – CT1000X6SSD9

In offerta a 73,18 € – invece di 133,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial X8 da 2TB SSD Portatile – Fino a 1050MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB 3.2 – CT2000X8SSD9

In offerta a 151,66 € – invece di 266,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial MX500 4TB 3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD Interno – Fino a 560MB/s – CT4000MX500SSD1

In offerta a 244,65 € – invece di 421,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial BX500 2TB 3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD interno – Fino a 540MB/s – CT2000BX500SSD1

In offerta a 113,81 € – invece di 221,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P5 Plus 2Tb Ssd Di Gioco Interno M.2 Pcie Gen4 Nvme – Fino A 6600Mb/S – Ct2000P5Pssd8, 7.98 x 2.18 x 0.23 cm; 16.72 grammi

In offerta a 150,68 € – invece di 299,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P3 4TB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s – CT4000P3SSD8

In offerta a 207,44 € – invece di 388,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Seagate Skyhawk AI 16TB 3.5 Zoll SATA 6Gb/s – Interne Surveillance Festplatte

In offerta a 269,00 € – invece di 434,20 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 8,99 € – invece di 9,98 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 128 GB

In offerta a 10,10 € – invece di 17,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – borsa per laptop, con rotelle fluide e tasca frontale facile da aprire, per laptop fino a 16”

In offerta a 75,99 € – invece di 75,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

MATEIN Zaino Trolley Zaino per PC Portatile,Zaino Bagaglio a Mano per PC 17 Pollici,Zaino Viaggio con Ruote per Uomo, Donna – Nero

In offerta a 79,49 € – invece di 99,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU Caricatore Auto, [USB C 30W+USB A 30W] Accendisigari USB 5A PD QC3.0 Ricarica rapida Caricabatterie Auto, Presa usb auto in metallo per iPhone 14 13 12 Pro Max Samsung Huawei iPad MacBook AirPods

In offerta a 9,99 € – invece di 15,78 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ZOOAOXO 64GB Lettore MP3 con Bluetooth 5.2, MP3 con 2.4″ Touch Reattivo Screen, Altoparlante Integrato, Qualità del Suono HIFI, E-Book, Sveglia, Radio FM, Registratore Vocale, Inclusi gli Auricolari

In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA, confezione da 40

In offerta a 11,42 € – invece di 15,29 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

XGIMI Horizon Proiettore Supporta 4K Full HD 200” Home Theater 2200 ANSI Lumen Android TV™10.0 Google Assistant 3D Videoproiettore Harman/Kardon Altoparlante

In offerta a 999,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 9% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice via email + McAfee Total Protection 2022 | 6 Dispositivi | 1 Utente, 1 Anno | PC/Mac | Codice via email

In offerta a 85,99 € – invece di 184,42 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).