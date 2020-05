Offerte Amazon 15 maggio fino al 54%: Apple, Xiaomi, Huawei, SanDisk

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che sono ancora attive alcune offerte su prodotti Echo, Ecovacs, Tronsmart, Aukey, iRobot oltre a quelle sui prodotti Logitech, SanDisk, Echo, Netgear, Fritz!, WD, e poi ancora su Apple, Samsung, Sony, SanDisk, Drift e sui prodotti Apple iPad e Accessori Mac, WD, Acer, Fire. Inoltre potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited, guardare gratis per un mese tutti i film e le serie TV trasmesse su Amazon Prime Video e fare un regalo last-minute per la Festa della Mamma.

VAVA Luce Notturna LED per Bambini, Lampada USB Ricaricabile in Silicone per Neonati, Controllo Touch, Luce Calda Dimmerabile e Colore Regolabile – Bianco [Classe di efficienza energetica A] [Classe di efficienza energetica A]

ESR Pellicola Protettiva per iPhone XS Max/11 PRO Max [2 Packs] Pellicola Vetro Temperato [Anti-Graffo/Olio/Impronta] con 9H Durezza Protezione Elevata per Apple iPhone XS Max/iPhone 11 PRO Max.

Acokki Lampada per armadio con sensore di movimento, 78 LED sotto l’armadio dimmerabile ricaricabile wireless per interni Lampada per bastone Stick-Anywhere per bar, cucina, scale, corridoio

60W Soundbar TOPVISION, dispositivo Bluetooth 5.0 wireless Streamin, altoparlanti rimovibili con subwoofer stereo DSP bassi audio per dispositivi TV TV Supporta LWL / AUX / USB

Livella laser 30m, USB Ricarica, Linea Laser Verde a Croce TECCPO, Decorazione d’interni, 120° Grandangolo, Autolivellante e Funzione Impulso, Supporto Magnetico, 360° Rotante, IP54 – TDLS09P

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0

Amazfit, smart watch “Bip Lite 3ATM”, durata della batteria: 45 giorni, registra attività sportive, per esercizi sportivi

Apple iPhone 11 Pro (256GB) – Verde Notte

Xiaomi Mi Electric Scooter Monopattino Elettrico Pieghevole, 30 Km di Autonomia, Velocità fino a 25 Km/h, Versione Italiana, Nero

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro Monopattino Elettrico Pieghevole, 45 Km di Autonomia, Velocità fino a 25 Km/h, Versione Italiana, Nero

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30

HUAWEI Band 3 Pro Resistenza all’Acqua 5 ATM, GPS Integrato, Analisi del Sonno con AI, Monitoraggio Continuo del Battito, Display AMOLED 0.95″, Nero (Obsidian Black)

Xiaomi Desk Lamp 1S Lampada Smart a LED da Scrivania, 4 modalità di Luce, Temperatura Colore Regolabile, Controllabile in Remoto, Bianco [Classe di efficienza energetica A]

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

