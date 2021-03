Offerte Amazon 15 marzo fino al 33%: Apple, SanDisk, iRobot, Anker, Ecovacs

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Novità Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Argento In offerta a 629,00 € – invece di 669,00 €

sconto 6% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

DYNASONIC – Cassa Bluetooth portatile con Karaoke modalità Eco 10W, microfoni inclusi, TWS, Radio FM, Lettore USB e SD compatibile con computer e telefoni (2 TWS, 2 microfoni) In offerta a 37,76 € – invece di 46,99 €

sconto 20% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

Striscia LED Intelligente meross 5M, Striscia LED Bianco Caldo e RGBW WiFi, Illuminazione Striscia LED 12V IP20, Striscia Flessibile DIY Funziona con Alexa, Google, per Casa, Festa, Natale In offerta a 26,99 € – invece di 36,99 €

sconto 27% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 500 GB, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s, USB-C, resistente e Impermeabile In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

Anker PowerPort – Mini caricatore da parete con cavo USB estremamente compatto, 2,5 A, per iPhone XS/XS Max/XR/X/8/7/6/Plus, iPad Pro/Air 2/Mini 4, Samsung, ecc. (nero) In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento In offerta a 599,00 € – invece di 899,00 €

sconto 33% – fino al 28 marzo

Click qui per approfondire

iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App In offerta a 599,00 € – invece di 699,00 €

sconto 14% – fino al 28 marzo

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7+ (i7556) Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile, argento In offerta a 799,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 33% – fino al 28 marzo

Click qui per approfondire

Aigostar Lampadina LED GU10 8W, Luce Bianca Calda 3000K 560 Lumen, Angolo a Fascio 120-160 Gradi, Nessun Sfarfallio Non Dimmerabile, Confezione da 5. In offerta a 12,39 € – invece di 15,49 €

sconto 20% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

SIMPLECASE 40 pezzi – Maschera FFP2, maschera di protezione respiratoria, maschera con filtro antiparticolato, certificata UE CE dall’ente ufficialmente denominato CE2834 In offerta a 35,99 € – invece di 35,99 €

sconto 0% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

SkullCap® BMX & Casco per Skater ►Casco Bicicletta ► Monopattino Elettrico ► Per Bambini (5-13 Anni) ► e Adulti dai 14 Ai 39 Anni In offerta a 31,90 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

SkullCap® BMX & Casco per Skater ►Casco Bicicletta ► Monopattino Elettrico ► Per Bambini (5-13 Anni) ► e Adulti dai 14 Ai 39 Anni In offerta a 31,90 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

HOMCOM Schermo Proiezione Motorizzato e Avvolgibile per Proiettore 100 Pollici Bianco 203x152cm In offerta a 87,96 € – invece di 109,95 €

sconto 20% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

AIR-2020 – Mascherine FFP2 Certificate – Sistema Nasale Antiappannamento – Mascherina Antiappannamento Made in Italy – Confezionate singolarmente – 20 pezzi In offerta a 28,31 € – invece di 29,80 €

sconto 5% con Coupon Speciale Macitynet = checkbox – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

10 Mascherine Protettive FFP3 Certificate CE. Made in Italy. BFE ≥99% e PFE ≥99% Mascherine sigillate singolarmente. In offerta a 29,75 € – invece di 29,75 €

sconto 0% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

Aspirapolvere Robot, ECOVACS DEEBOT OZMO 905, Laser, Aspira e Lava 2 in1, Incremento aspirazione, Barriere virtuali, modalità Personalizzata, Comando Tramite App e Alexa In offerta a 287,30 € – invece di 338,00 €

sconto 15% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

Proiettore, XGIMI MOGO Pro, proiettore portatile da 300 lumen ANSI, 1080p Full HD Videoproiettore LED, Android TV 9.0, YouTube e oltre 4000 app, Wifi e Bluetooth In offerta a 509,15 € – invece di 599,00 €

sconto 15% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

Reolink 1080P Telecamera Esterno Wireless con Connettività LTE 3G/4G, Videocamera Ricaricabile con Pan&Tilt, Audio a 2 Vie, Scheda Micro SD da 16GB, Visione Notturna, Go PT con Pannello Solare In offerta a 279,19 € – invece di 348,99 €

sconto 20% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania LED, TaoTronics Lampada da Tavolo 14W, 5 livelli Dimmerabili, 4 modalità Pannello di Controllo Sensibile, Porta di Ricarica USB per iPhone, iPad, Smartphone, Tablet Android, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 26,85 € – invece di 31,59 €

sconto 15% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

amzdeal Fondale Fotografico Kit – Supporto 3m * 2m, 3pcs 2m × 1.6m Sfondi Cotone Verde/Bianco/Nero, Treppiede Regolabile 65-200cm Fondali per Fotografia Ritratto Oggetto Registrazione Video In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

Trapano Avvitatore Batteria Brushless, TACKLIFE 65Nm Trapano Elettrico a Percussione 18V, 2 Batteries 2.0Ah, 1h Caricatore Rapido, 20+3 Coppie – BLPCD02B In offerta a 84,97 € – invece di 117,99 €

sconto 28% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

AUKEY Multipresa Verticale, Ciabatta Multipresa da scrivania Elettrica con protezione da sovraccorrente, 6 porte di carica USB e 12 prese con 2M di cavo prolungato, 1500J Surge Protezione In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino al 15 marzo

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).