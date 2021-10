Offerte Amazon 15 ottobre fino al 54% su Apple, Amazon, Bontec, Gardena, Electraline

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Shunzao Z11 MAX Scopa Elettrica Senza Filo Tangle Free – 450W Motor Potente 26000Pa Aspirapolvere Senza Fili 4 in 1 Autonomia 60min 3 Modalità con Display LED [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 329,99 € – invece di 459,99 €

sconto 28% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TECLAST Notebook, Pc Portatile 15.6 Pollici, Intel Apollo Lake Processore, fino a 2.4 GHz, 4K, 1920 x 1080, Windows 10, 6GB +128GB, USB 3.0, Mini HDMI, Bluetooth 4.2 In offerta a 285,99 € – invece di 339,99 €

sconto 16% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 30,40 € – invece di 45,00 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Studio – Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa In offerta a 199,99 € – invece di 199,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 68,80 € – invece di 109,00 €

sconto 37% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italian – Grigio siderale In offerta a 148,99 € – invece di 159,00 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Beats EP Cuffie con filo – Senza batteria per ascoltare musica non stop, controlli e microfono integrati – Nero In offerta a 59,90 € – invece di 99,95 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ARTOFUL Bastone Selfie Treppiede con Luci Treppiede Smartphone con Telecomando Wireless Selfie Stick Rotazione a 360° Treppiedi Stabile per 4.7-6.7 Pollici Smartphone Gopro/Small Camera In offerta a 16,99 € – invece di 16,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute per Sport Uomo Donna In offerta a 29,90 € – invece di 43,90 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

DIVI Caricabatteria auto USB, 4.8A/ 24W Tutto metallo Caricatore adattatore 2 Porte Super Mini Caricabatterie da auto macchina per iPhone 12/11 pro/XR/x/7/6s, iPad, Galaxy S8/S7/Edge, Huawei(Nero) In offerta a 11,39 € – invece di 11,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio In offerta a 54,99 € – invece di 84,99 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ASUS Laptop A516JA#B08CV13LX9, Notebook con Monitor 15,6″ HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento In offerta a 429,00 € – invece di 549,00 €

sconto 22% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 24ML600S Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 179,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

UGREEN Caricatore USB C 20W Caricabatterie PD Quick Charge 4.0 Power Delivery 3.0 Compatibile con iPhone 13 12 11 Pro Galaxy S21 Ultra S20 iPad Pro/Air 2020 (Cavo di ricarica non incluso) (Bianco) In offerta a 16,14 € – invece di 16,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini caricatore PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso) In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ANNKE NC400 PoE Telecamera di Sicurezza 0.001 Lux IP 4MP telecamera notturna a colori Resistenza alle intemperie IP67 Rilevamento di Movimento Accesso Remoto per Sorveglianza Interna o Estern In offerta a 101,99 – invece di 155,99

sconto 35% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

ANNKE 1080P HDMI Extender Wireless, 2.4G / 5G Trasmettitore Wireless fino a 328Ft Controllo da Remoto IR con Trasmettitore e Ricevitore Amplificatore HDMI senza fili WiFi In offerta a 141,09 – invece di 199,99

sconto 29% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato ?per eSport, 4-8 Pulsanti Programmabili, POWERPLAY-compatibile, PC/Laptop – Nero In offerta a 94,99 – invece di 154,99

sconto 39% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac – Nero In offerta a 89,99 – invece di 149

sconto 40% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

Amazon Brand ? Eono Supporto TV da Parete Girevole e Inclinabile, per TV da 42-70”, Compatibile con la Maggior Parte dei Modelli, per VESA 200×100-600×400 mm, Peso Fino a 45,5 kg, Braccio TV PL2617 In offerta a 55,24 – invece di 65,99

sconto 16% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

Amazon Brand ? Eono Braccio da scrivania per Doppio Monitor, Altezza Regolabile, per Monitor PC Fino a 27” con VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm, Completamente Regolabile, PL02 In offerta a 31,44 – invece di 44,99

sconto 30% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

1 BY ONE Giradischi Stereo con Cinghia a 3 velocità Portatile, Altoparlanti Integrati, con Uscita RCA, Jack per Cuffie, MP3, Riproduzione Musica dello Smartphone, Turchese In offerta a 59,49 – invece di 99,99

sconto 41% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, W540 x D255 x H142mm (2 Livelli) In offerta a 33,14 – invece di 41,99

sconto 21% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

BONTEC Universale Supporto TV da Tavolo per Schermi da 17 a 43 pollici, Piedistallo per TV Regolabile in Altezza e Girevole con Base in Vetro Temperato, VESA Max 200×200 mm, Fino a 45 kg In offerta a 25,49 – invece di 32,99

sconto 23% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per LCD LED Curvo a Schermo da 26-55 pollici, Inclinazione e Girevole Supporto da parete per TV con Braccio Estensibile, Supporto Ultra Resistente 45 kg, Max VESA 400x400mm In offerta a 25,99 – invece di 33,99

sconto 24% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa per TV per TV da Plasma LED LCD 32-70 pollici, Supporto TV Girevole Inclinabile con Doppio Braccio Peso fino a 60kg, Max VESA 600x400mm, con cavo HDMI In offerta a 37,39 – invece di 45,99

sconto 19% – fino al 17 ott 21

Click qui per approfondire

Bosch Professional Set da 19 Pezzi di punte per metallo HSS-G ProBox, rettificate, accessorio per trapano avvitatore e trapano a colonna In offerta a 18,8 – invece di 40

sconto 53% – fino al 22 ott 21

Click qui per approfondire

Gardena 1362-20 Micro-Drip-System Tubo Gocciolatore per la Posa Superficiale, 4.6 mm (3/16″), 15 m In offerta a 13,13 – invece di 18,99

sconto 31% – fino al 22 ott 21

Click qui per approfondire

Gardena E2 1891-20 Select Controllo dell’Irrigazione, Nero/Grigio/Arancione In offerta a 37,55 – invece di 62,99

sconto 40% – fino al 22 ott 21

Click qui per approfondire

Gardena 1197-20 Distributore Automatico d’Acqua a 6 Vie, Ingombro Ridotto, Ottimo anche per Bassa Pressione dell’Acqua, Filetto 3/4″ Esterno In offerta a 49,97 – invece di 94,99

sconto 47% – fino al 22 ott 21

Click qui per approfondire

GARDENA Supporto per irrigatore, trasforma gli irrigatori da terra in irrigatori alti, per innaffiare le piante più alte, altezza 50 cm, gambe del supporto pieghevoli, facile da montare (2075-20) In offerta a 26,24 – invece di 37,99

sconto 31% – fino al 22 ott 21

Click qui per approfondire

Gardena Smart Irrigation Control, Centralina di Irrigazione per fino a 6 Elettrovalvole (24 V), Durata dell’Irrigazione Programmabile Separatamente per Ciascuna Elettrovalvola (19032-20) In offerta a 146,24 – invece di 209,99

sconto 30% – fino al 22 ott 21

Click qui per approfondire

Gardena 15300-47 Robot Tagliaerba Sileno City fino a 300 m² di Prato, Pendenza Max. 35%, Altezza Taglio 20 – 50 mm, Controllo Tramite Bluetooth App, Protezione Antifurto In offerta a 553,77 – invece di 849

sconto 35% – fino al 22 ott 21

Click qui per approfondire

GARDENA Robot rasaerba SILENO minimo 250 m²: rasaerba intelligente con connettività ottimale, programmabile tramite Bluetooth® App GARDENA, versione IT/ES (15201-34) In offerta a 538,8 – invece di 599,99

sconto 10% – fino al 22 ott 21

Click qui per approfondire

GARDENA Batteria di ricambio P4A PBA 18V/45: adatta a molti attrezzi da giardino GARDENA (trimmer, soffiatore e tagliasiepi), con 2,5Ah di capacità, il tempo di ricarica è di ca. 60 min. (14903-20) In offerta a 55,5 – invece di 74,99

sconto 26% – fino al 22 ott 21

Click qui per approfondire

Gigantosaurus: Il Gioco – PlayStation 4 In offerta a 18,99 – invece di 39,99

sconto 53% – fino al 29 ott 21

Click qui per approfondire

Electraline 62098 Multipresa Cubo Powercube, 3 prese da 10/16A, 2 prese Schuko + 10A, Spina 16 A, Colore Nero, Cavo 1.5 m In offerta a 16,1 – invece di 24,99

sconto 36% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Electraline 49035 Avvolgicavo uso professionale con prolunga e con Proiettore LED 10W, 4 prese 10/16A, con tamburo fisso, sezione cavo 3G1,5 lunghezza 20m In offerta a 62,5 – invece di 68,19

sconto 8% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Electraline 01743 Prolunga Elettrica Pro-Line Outdoor IP44, Cavo in gomma H07RNF 3G1.5 con Presa Electralock Dotata di Meccanismo di Blocco che impedisce Disconnessioni Accidentali della Spina, 10 m In offerta a 25,6 – invece di 31,99

sconto 20% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Electraline 59212 Termostato Digitale, Bianco In offerta a 20,1 – invece di 25,99

sconto 23% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Electraline 62092 Multipresa Posti Polivalenti, Schuko + 10/16 A, con 2 USB 2.4 A, Inclusi 2 Supporti per Fissaggio alla Scrivania, Nero In offerta a 20,6 – invece di 27,99

sconto 26% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Ant-Man And the Wasp (4K Ultra HD) (2 Blu Ray) In offerta a 15,1 – invece di 32,99

sconto 54% – fino al 24 ott 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).