Offerte Amazon 16 agosto fino al 65% su Apple, Eastpak, Lenovo, Philips, Anker, TP-Link, Panasonic

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Gli spazzolini elettrici Oral-B sono in sconto per l’estate fino al 17 agosto

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento

In offerta a 1471,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento

In offerta a 1791,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione)

In offerta a 669,00 € – invece di 869,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID- Oro

In offerta a 999,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 500GB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero

In offerta a 79,99 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo C27-35 Monitor, Display 27″ Full Hd, 1920 X 1080, Va, Nero

In offerta a 159,00 € – invece di 179,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

PHILIPS AUDIO SHC5200/10 Cuffie HiFi Wireless Sovrauricolari (32-mm-Driver, Trasmissione FM Wireless, Fascetta con Regolazione Automatica, Design Leggero, Ricaricabile) Nero

In offerta a 34,99 € – invece di 54,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi

In offerta a 99,89 € – invece di 129,89 €

sconto 23% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno Tapo C100, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento, Bianco [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 23,99 € – invece di 28,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con Sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria, Vincitore del Premio Red Dot Design

In offerta a 43,99 € – invece di 48,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

DVB T2 Decoder Digitale Terrestre H.265 HEVC Main 10 Bit Ricevitore Digitale Terrestre Full HD 1080p MPEG-2/4 Dolby,Supporta HDMI e SCART Multimedia PVR USB WiFi [2in1 Telecomando Universale]

In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Brand – Eono 1M Cavo Aux 3,5mm to 3,5mm Cavo Audio Jack in Nylon Maschio a Maschio Cavo Cuffie per iPhone, Home Stereo, Laptop, Autoradio, MP3, Tablet, Echo Dot, 3,3ft Aux Cavo

In offerta a 6,95 € – invece di 8,95 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

LISEN Porta Cellulare da Auto 6 Calamita per Cellulare Auto Magnete per Supporto Cellulare Auto Porta Telefono Auto Magnetico Universale Telefono con piastra in metallo Compatibile con tutti gli Phone

In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Angetube HD Webcam 1080P/ Live Streaming Caméra avec Double Microphones Web Cam Compatible avec Xbox One/PC/Mac/Support OBS/Facebook1

In offerta a 38,99 € – invece di 59,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

IFEART 67W Caricatore USB C Per MacBook Pro 13/14/ 15/16 pollici, MacBook Air 2020/2019/ 2018, iPad Pro 12.9/11 Pollici, HP, Lenovo, Caricabatterie rapido, Cavo USB C a C 2M, LED

In offerta a 27,74 € – invece di 36,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

yootech Caricatore Senza Fili, Caricabatterie Wireless, 7.5W Adatto per iPhone 13/13 Pro/13 ProMax/13 Mini/12/12 ProMax/SE 2022/11/11 Pro/XS/X/AirPods Pro, 10W per Galaxy S22/S21/S20/S10, Note 20/10/9

In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, ad alta capacità, pre-caricate, confezione da 8 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine)

In offerta a 14,43 € – invece di 14,43 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Batterie AA, Confezione da 42 Pile AA stilo alcaline industriale 1.5V Batteria LR6, 10 anni di conservazione batterie usa e getta per giocattoli, telecomando portatile e altri dispositivi quotidiani

In offerta a 8,41 € – invece di 9,90 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic CR123 batteria al litio cilindrica per dispositivi leggeri con elevato fabbisogno energetico come rilevatori di fumo, sistemi di allarme, proiettori, telecamere, 3V, confezione da 1

In offerta a 2,30 € – invece di 3,48 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

SSK Adattatore per custodia SSD M.2 NVME in alluminio, da USB 3.1/3.2 Gen 2 (10 Gbps) a PCI-E M-Key Custodia Case esterna per unità disco fisso a stato solido (Adatto solo a SSD NVMe 2242/2260/2280)

In offerta a 22,09 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da tavolo a LED a batteria metallo portatile, dimmerabile, senza fili, con interruttore touch, in RGB, cambia colore, per camera da letto, lettura, lavoro, bar, ristoranti (bianco)

In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

BIBURY Coltello Multiuso, 5 in 1 Coltello Tascabile Multifunzione in Acciaio Inossidabile, Pinza Multiuso con Coltello, Pinze, Cacciavite per Campeggio, Sopravvivenza all’aperto, Pesca, Caccia, ecc.

In offerta a 16,14 € – invece di 45,99 €

sconto 65% – fino a scadenza sconosciuta

Livella Laser Autolivellante, Kiprim LV1R Cross Livella Laser Modulo Doppia Linea Verticale/Orizzontale Laser, IP54 Antipolvere, Impermeabile, Anti-Goccia da 1 m, ±4° Livellamento Automatico

In offerta a 24,63 € – invece di 28,98 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Avvitatore Elettrico, TECCPO 6Nm Cacciavite Elettrico, 9+1 Coppia di Serraggio, 45 Pezzi Accessori, 2000mAh Li-ion 3,6V, 2 Diversi Angolazione a Piegare, Luce a LED, Migliore Regalo di DIY -TDSC01P

In offerta a 23,61 € – invece di 39,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

EasyULT Mini Cacciaviti 28 in 1, Set Cacciaviti di Precisione Kit Cacciaviti Riparazione per Occhiali, Smartphone, Tablet, Cellulare, PC, Laptop, Orologiaio, Elettronica, 3 Leve

In offerta a 6,19 € – invece di 12,19 €

sconto 49% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak OVAL SINGLE Astuccio, 22 cm, Nero (Black)

In offerta a 14,90 € – invece di 22,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak Padded Pak’R Zaino, 40 cm, 24 L, Nero (Nero)

In offerta a 29,10 € – invece di 52,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak Benchmark Single Astuccio, 21 cm, Nero (Black)

In offerta a 8,40 € – invece di 12,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak Tutor Zaino, 48 cm, 39 L, Grigio (Black Denim)

In offerta a 58,40 € – invece di 115,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

EASTPAK Reader S + READER S +, Taglia Unica

In offerta a 37,60 € – invece di 70,00 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

JANSPORT Big Student, Zaino Unisex – Adulto, Taglia Unica

In offerta a 37,78 € – invece di 56,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

yeedi mop Station 2 in 1 robot lavapavimenti, mocio e aspirazione, lavaggio automatico di mop, mocio con pressione elevata, 2500 Pa, navigazione visiva, riconoscimento tappeti

In offerta a 549,99 € – invece di 699,99 €

sconto 21% – fino a 14 ago 22

House of Marley Stir It Up Wireless Turntable, Giradischi per Vinili Bluetooth, 45/33 Giri, Piatto in Lega di Alluminio, Braccio in Metallo Rigido, Cartuccia AT3600L Sostituibile, Bambù/Nero

In offerta a 199,60 € – invece di 289,99 €

sconto 31% – fino a 21 ago 22

Samson – XPD2 Presentation – Lavalier USB Digital Wireless System – 2.4 GHz

In offerta a 84,20 € – invece di 119,00 €

sconto 29% – fino a 21 ago 22

SEVERIN SM 3586 Montalatte con capienza 700ml, A induzione a Caldo e a Freddo, Monta fino a 350ml e scalda fino a 700ml di latte, Montalatte Elettrico 500 W, Inox, Acciaio Spazzolato/Nero

In offerta a 89,99 € – invece di 109,90 €

sconto 18% – fino a 27 ago 22

Severin SM 3583, Montalatte Automatico capienza 700ml, Monta fino a 350ml e scalda fino a 700ml di latte, 45°C – 55°C – 60°C – 65°C Temperature Selezionabili, Montalatte Elettrico 500W

In offerta a 77,99 € – invece di 99,99 €

sconto 22% – fino a 27 ago 22

SEVERIN TO 2056 Forno Elettrico 30 L da 1600W con aria calda ventilata, Forno elettrico ventilato con temperatura regolabile fino a 230° C e spiedo girarrosto, Nero/argento

In offerta a 115,23 € – invece di 169,90 €

sconto 32% – fino a 27 ago 22

OMRON X2 Basic Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio Digitale – Apparecchio Automatico per Misurare la Pressione Sanguigna a Casa, clinicamente validato

In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 24 ago 22

OMRON X3 Comfort Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio digitale – Apparecchio per Misurare la Pressione con Bracciale Intelli Wrap, per il Monitoraggio Domestico dell’Ipertensione

In offerta a 48,49 € – invece di 64,99 €

sconto 25% – fino a 24 ago 22

OMRON RS1 Misuratore di Pressione Arteriosa da Polso – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e il Monitoraggio Domestico dell’Ipertensione, si adatta a qualsiasi Corporatura

In offerta a 24,99 € – invece di 30,99 €

sconto 19% – fino a 24 ago 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).