Offerte Amazon 16 aprile: Apple, Arlo, Netgear, Bosch, Reolink, Roborock, Philips Hue

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Capsule Scishare Capsule caffè in due misure, compatibili con design minimo, 19 bar, pressione della pompa, Lungo, Bevande Espresso Lavazza / Neste / Starbucks Compatibili Nespresso In offerta a 71,99 € – invece di 79,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 16 aprile

Novità Apple MacBook Air (13″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1037,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino al 16 aprile

Western Digital WD 4 TB My Passport for Mac, Hard Disk Portatile, adatto per Time Machine, Protezione tramite password, Blu notte In offerta a 115,41 € – invece di 155,99 €

sconto 26% – fino al 16 aprile

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero In offerta a 292,90 € – invece di 309,00 €

sconto 5% – fino al 16 aprile

Arlo Essential Spotlight VMC2330, 3 telecamere sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, bianche In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 25 aprile 2021

Arlo Essential XL telecamera sorveglianza Wifi senza fili a batteria con durata 1 anno, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena, non richiede Base Arlo, VMC2032, bianco In offerta a 139,99 € – invece di 169,99 €

sconto 18% – fino al 25 aprile 2021

Arlo Essential Spotlight VMC2330B, 3 telecamere sorveglianza Wifi senza fili, 1080p, Visione notturna a colori, Audio 2 vie, interno/esterno, Faro e sirena integrati, non richiede Base Arlo, nere In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 25 aprile 2021

Philips Hue White Ambiance Runner 2 Faretti LED Smart Inclusi, con Bluetooth, Attacco GU10, 5.5 W, Bianco, Telecomando Dimmer Switch Incluso In offerta a 109,99 € – invece di 149,90 €

sconto 27% – fino al 23 aprile 2021

Reolink 8CH 5MP Kit Videosorveglianza di Sicurezza con 4x 5MP PoE Impermeabile Bullet Video IP Cameras e 8CH NVR 2TB HDD di Sorveglianza per Casa, Ufficio, Progetti, RLK8-410B4-5MP In offerta a 383,99 € – invece di 524,99 €

sconto 27% – fino al 18 aprile 2021

Reolink Kit Videosorveglianza IP PoE da 4K Ultra HD, 8CH PoE NVR con 4X 8MP Telecamera Esterno Impermeabile PoE, Sistema di Sorveglianza con HDD da 2TB, Registrazione 24/7, RLK8-800D4 In offerta a 477,74 € – invece di 636,99 €

sconto 25% – fino al 18 aprile 2021

roborock S5 Max Robot aspirapolvere con Funzione di Pulizia, 2000 Pa, Robot Aspirapolvere con Controllo App per Peli di Animali, Moquette (Bianca) In offerta a 399,00 € – invece di 699,00 €

sconto 43% – fino al 18 aprile 2021

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Pressione Sanguigna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker per Android iOS In offerta a 21,99 € – invece di 36,99 €

sconto 41% – fino al 18 aprile 2021

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC2200 EX7300, WiFi Extender Dual band, Porta Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem fibra e adsl In offerta a 79,99 € – invece di 94,99 €

sconto 16% – fino al 25 aprile 2021

Netgear EX6120 Ripetitore WiFi AC1200, Access Point Dual Band, Porta LAN, Compatibile con Modem Fibra e ADSL In offerta a 38,16 € – invece di 44,99 €

sconto 15% – fino al 25 aprile 2021

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC3000 EX8000, WiFi Extender Tri-Band, 4 porte Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem Fibra e ADSL In offerta a 144,40 € – invece di 169,90 €

sconto 15% – fino al 25 aprile 2021

AUKEY Smartwatch, 1,4” Full Touch 320p Schermo Orologio Fitness Activity Tracker, Impermeabil IP68, Cardiofrequenzimetro, Cronometro Contapassi, Notifiche Messaggi, Controllo della Musica Blue In offerta a 33,99 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino al 18 aprile 2021

AUKEY Cuffie Bluetooth 5.1, In-Ear Auricolari Senza Fili con 28 Ore, Controllo del Volume, Suono Coinvolgente, Custodia da Ricarica USB-C & Wireless, IPX5 Impermeabili per iPhone e Android In offerta a 33,99 € – invece di 69,99 €

sconto 51% – fino al 18 aprile 2021

AUKEY Ricevitore Bluetooth 5 Adattatore Audio Wireless con 18 Ore Playtime, CSR Core, A2DP, Microfono Incorporato, Musica Stereo con 3,5 mm Jack per Smartphone e Altri Dispositivi In offerta a 14,44 € – invece di 26,99 €

sconto 46% – fino al 18 aprile 2021

HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39″ AMOLED HD, 2 settimane di utilizzo con una ricarica, GPS e GLONASS, SpO2, 100+ Modalità di allenamento, Chiamate Bluetooth, Grigio (Gray) In offerta a 199,99 € – invece di 299,90 €

sconto 33% – fino al 30 aprile 2021

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Pebble Brown In offerta a 149,99 € – invece di 249,90 €

sconto 40% – fino al 30 aprile 2021

OMERIL Luce Bicicletta LED, Luci Bici Ricaricabili USB, Super Luminosa da 1200 Lumen, con 3 LED e 2 Modalità, Set di Illuminazione per Bicicletta Impermeabile IPX65, Ideale per Ciclismo Notte In offerta a 15,29 € – invece di 28,99 €

sconto 47% – fino al 18 aprile 2021

Bosch MS6CB61V1 ErgomMixx Frullatore ad Immersione con Funzione Sottovuoto da 1000 W, Nero In offerta a 68,99 € – invece di 129,90 €

sconto 47% – fino al 29 aprile 2021

Bosch Unlimited Serie 6, Scopa Elettrica Ricaricabile, Aspirapolvere Multifunzione senza Fili e senza Sacco, 18V, Bianco In offerta a 199,99 € – invece di 349,00 €

sconto 43% – fino al 29 aprile 2021

Bosch MS6CM6166 ErgomMixx Style Frullatore a Immersione, Acciaio Inox/Nero, 1000 W In offerta a 79,99 € – invece di 124,90 €

sconto 36% – fino al 29 aprile 2021

Bosch MS6CB6110 ErgomMixx Frullatore a Immersione, in Acciaio Inox, 1000 W, Nero In offerta a 53,99 € – invece di 69,90 €

sconto 23% – fino al 29 aprile 2021

Bosch Elettrodomestici MUZ4MX2 Bicchiere Frullatore, Stainless Steel, Bianco In offerta a 24,99 € – invece di 43,98 €

sconto 43% – fino al 29 aprile 2021

Bosch MC812M844 Robot da Cucina Multifunzione, 1250 W, 1,5L/3,9L, Alluminio 43x30x30cm In offerta a 164,99 € – invece di 259,99 €

sconto 37% – fino al 29 aprile 2021

Bosch MSM66155 ErgomMixx Mixer a Immersione, Frullatore con 4 Accessori, 600 W, Plastica, Bianco In offerta a 49,99 € – invece di 79,90 €

sconto 37% – fino al 29 aprile 2021

Asmodee – T.I.M.E Stories: La Profezia dei Draghi, Espansione Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8967 In offerta a 18,80 € – invece di 24,90 €

sconto 24% – fino al 25 aprile 2021

Asmodee – T.I.M.E Stories: Dietro la Maschera, Espansione Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8968 In offerta a 19,60 € – invece di 24,90 €

sconto 21% – fino al 25 aprile 2021

Asmodee – Pandemia: La Cura, Gioco da Tavolo, Edizione in Italiano, 8384 In offerta a 22,10 € – invece di 39,90 €

sconto 45% – fino al 25 aprile 2021

Asmodee Italia – Dobble 360° – Gioco da Tavolo per Tutta la Famiglia, Edizione in Italiano (8242) In offerta a 16,60 € – invece di 24,90 €

sconto 33% – fino al 25 aprile 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).